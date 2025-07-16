دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تاريخية تُجسّد التوسع العالمي لأحد أعرق الأسماء في قطاع البناء والعقارات، أعلنت شركة شابورجي بالونجي الهندية، والتي تمتد خبرتها لأكثر من 158 عاماً، عن إتمام أول مشاريعها السكنية الدولية "إمبريال أفينيو" في وسط مدينة دبي، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من حضورها العالمي في أسواق العقارات الفاخرة.

يرتفع المشروع على 45 طابقاً ويوفر إطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة وقناة دبي المائية، ويضم بهواً فخماً بمساحة 10,000 قدم مربع ومجموعة متكاملة من المرافق الراقية، بما في ذلك مسابح إنفينيتي، مركز لياقة بدنية حديث، ومساحات ترفيهية، فضلاً عن مزايا استدامة متقدمة تشمل الألواح الشمسية ونظام معالجة المياه الرمادية.

وبعد حصول المشروع على شهادة إنجاز البناء من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (RERA)، باشرت الشركة في استقبال أصحاب الوحدات لإجراء المعاينة واستلام العقارات.

يُعد "إمبريال أفينيو"، بتمويل يبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك استثمارات من شركة هاي فن كابيتال البريطانية وبنك الإمارات التجاري، خطوة طموحة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للمطورين العقاريين الدوليين.

وتعليقاً على هذه الانطلاقة الكبيرة، قال السيد سايروس إنجنير، المدير العام في شركة شابورجي بالونجي العالمية للتطوير العقاري شركة:

"إمبريال أفينيو ليس مجرد برج سكني فاخر، بل يمثل رؤية استراتيجية واضحة. إننا نمزج بين إرث الهند العريق في الهندسة والبناء ومعايير دبي المستقبلية، لنقدّم أسلوب حياة عصرياً ومستداماً وتقنياً في قلب أكثر المناطق تميزاً في المدينة."

تماشياً مع استراتيجيتها في التوسع نحو أسواق العقارات الفاخرة العالمية، اختارت شابورجي بالونجي دولة الإمارات – وتحديداً دبي – كنقطة انطلاق لرحلتها الدولية، وذلك نظراً لما توفره من بيئة استثمارية واعدة وزخم في الطلب على العقارات الفاخرة، حيث تُسجّل منطقة وسط دبي عوائد استثمارية تتراوح بين 8 و 12% سنوياً.

وأضاف السيد سايروس:

"تتوافق طموحات دبي مع رؤيتنا – بناء معالم عقارية مستدامة أيقونية. وقد وفرت حيوية منطقة وسط المدينة منصة مثالية لتقديم خبرتنا العالمية في مجال التطوير العقاري السكني الفاخر."

استقطب المشروع مشترين من أكثر من 60 جنسية، ويضم باقة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، تشمل شققاً من غرفة إلى خمس غرف نوم، بنتهاوس، وفيلات بوديوم بمسابح خاصة، صُممت جميعها لتلبية الطلب المتنامي على المنازل الواسعة الراقية المزوّدة بتقنيات ذكية ومعايير ضيافة فندقية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المبيعات الإجمالية للمشروع إلى نحو 2 مليار درهم إماراتي، مما يجعله علامة فارقة في مسيرة الشركة ويؤكد تحولها إلى مطور عقاري عالمي يُسهم في رسم ملامح النهضة العمرانية الجديدة في دبي.

نبذة عن شابورجي بالونجي وشركاه الخاصة المحدودة

تأسست شركة شابورجي بالونجي عام 1865 في الهند، وهي مؤسسة متعددة الأنشطة تتمتع بحضور قوي في قطاعات الهندسة والإنشاءات، البنية التحتية، العقارات، المياه، الطاقة، والخدمات المالية.

تضم الشركة فريق عمل يتجاوز 70,000 موظف وتقدم حلولاً متكاملة في أكثر من 70 دولة حول العالم. وتتمحور رؤية الشركة حول بناء المشاريع الضخمة والمعالم العمرانية الأيقونية، وقيادة الابتكار في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز، بما يواكب مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة من أجل كوكب أفضل.

نبذة عن مشروع إمبريال أفينيو – وسط مدينة دبي

يُعد مشروع "إمبريال أفينيو" أبرز مشاريع شابورجي بالونجي السكنية حتى اليوم، ويضم مجموعة فريدة من المنازل الفاخرة في قلب وسط مدينة دبي بإطلالات مباشرة على برج خليفة وقناة دبي.

يتألف المشروع من 424 وحدة سكنية تشمل شققاً من 1 إلى 4 غرف نوم، بنتهاوس من 4 و5 غرف، وفيلات فاخرة من 3 إلى 5 غرف بمسابح خاصة تقع في مستويات البوديوم.

يرتفع البرج على 45 طابقاً ويتضمن 5 طوابق مخصصة لمواقف السيارات، ويوفر تجربة سكنية متكاملة من خلال مطابخ عصرية، حمامات بتصاميم راقية، وشرفات خاصة لكل وحدة.

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