دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في تطوير مراكز التسوق، والوجهات المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن تعيين شركة "دتكو للإنشاءات" لتنفيذ أعمال تطوير مشروع "سيرينيتي مانشنز"، أحد أرقى الأحياء السكنية ضمن "تلال الغاف" في دبي.

ويُعد هذا الإعلان خطوة محورية في انطلاق أعمال الإنشاءات لهذا المشروع الفاخر، الذي يعكس التزام "ماجد الفطيم" بتقديم تجارب معيشية استثنائية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

تتمتع "دتكو للإنشاءات"، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع البناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسجل حافل يمتد لأكثر من خمسة عقود من الإنجازات في تنفيذ مشاريع معمارية بارزة. وتشمل خبراتها تطوير وجهات سكنية فاخرة، ومنشآت ضيافة عالمية المستوى، ومطارات، ومساجد، ومشاريع بنية تحتية متطورة. ويعكس اختيار "دتكو" لتنفيذ "سيرينيتي مانشنز" ثقة "ماجد الفطيم" في قدرة الشركة على تسليم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة والاتقان.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم العقارية"، قائلاً: "تم تصميم كل جانب من جوانب 'سيرينيتي مانشنز' بعناية فائقة لإعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة، حيث يجمع بين الرقي والخصوصية. ويؤكد تعاوننا مع 'دتكو للإنشاءات' التزامنا بتطوير منازل تتمتع بأرقى مستويات الحرفية، وتعكس تطلعات عملائنا المتميزين. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيتجاوز التوقعات، بفضل خبرة 'دتكو' الواسعة وسجلها الحافل في تسليم مشاريع فريدة من نوعها".

يُعتبر مشروع "سيرينيتي مانشنز" تحفة معمارية متكاملة، صُممت بالتعاون مع نخبة من الخبراء العالميين، من بينهم شركة "SAOTA" للهندسة المعمارية الحائزة على جوائز مرموقة، والمهندس المعماري العالمي نبيل غلام، وشركة التصميم الداخلي العريقة "BLINK Design"، التي تميّزت بإبداعها في تصميم بعض أفخم الفنادق العالمية.

يضم المشروع 109 فيلات مانشن، تمثل قمة الفخامة والحصرية، حيث تم تصميمها بعناية لتلبية تطلعات نخبة العملاء الباحثين عن تجربة معيشية راقية لا مثيل لها.

تبلغ قيمة العقد الممنوح لشركة "دتكو للإنشاءات" 1.57 مليار درهم إماراتي، ويشمل تنفيذ عمليات الإنشاءات واستكمال بناء "سيرينيتي مانشنز"، بما في ذلك تطوير الفلل، وإنجاز أعمال الديكور الداخلي، وتصميم المناظر الطبيعية داخل قطع الأراضي وفي المناطق العامة، بالإضافة إلى تشييد البوابات، والمباني الملحقة، والبنية التحتية المتكاملة.

من جانبه، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دتكو للإنشاءات: "يمثل التعاون مع 'ماجد الفطيم' في مشروع 'سيرينيتي مانشنز' فرصة فريدة لإعادة تعريف معايير التميز في المشاريع السكنية الفاخرة. وسنحرص على تقديم أعلى مستويات الدقة والاهتمام بأدق التفاصيل، مع الالتزام بأرفع معايير الجودة في كل مرحلة من مراحل التطوير. ونثق بأن هذا المشروع سيشكل نموذجًا استثنائيًا للفخامة والرقي".

نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

www.tilalalghaf.com

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة، وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

وتمتلك "ماجد الفطيم" حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في 12 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تدير 390 متجرًا.

وفي مصر، تمتلك الشركة وتدير أيضاً متجر "سوبيكو" في مصر لمبيعات المواد الغذائية منخفضة التكلفة، في حين تعد متجر "هايبر ماكس" أحدث علامة تجارية لتجارة التجزئة للمواد الغذائية والتي تم إطلاقها مؤخراً في الأردن وعُمان.

وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها موقعين للتزلج في دبي والقاهرة وحديقتين ثلجيتين في أبوظبي وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار" و"أكتِڤيت" و"يلا بولينج" و"دريم سكيب" و أي فلاي.

وتتعاون "ماجد الفطيم" مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، ضمن أكثر من 90 متجرًا و27 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم محفظة أعمالها مجموعة من العلامات التجارية الشهير ومن بينها، "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات.

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