مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 15.65 مليون دينار كويتي (50.80 مليون دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبلغت ربحية السهم 1.8 فلس (0.58 سنت أمريكي).

حققت الأرباح التشغيلية للعام 2024 ارتفاعاً بنسبة 13.17 بالمائة لتصل إلى 177.28 مليون دينار كويتي (575.49 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 156.65 مليون دينار كويتي (508.52 مليون دولار أمريكي) في عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع تحسن الأداء في شركات المجموعة الرئيسية والنمو الذي سجلته قطاعات البنوك والغذاء والخدمات النفطية.

يأتي الانخفاض في صافي الربح المحقق في 2024 بالمقارنة مع صافي الربح المحقق عام 2023 والبالغ 30.0 مليون دينار كويتي (97.39 مليون دولار أمريكي) نتيجة لتسجيل ربح لمرة واحدة وهو الربح المحقق من بيع حصة الشركة في مجموعة الخليج للتأمين، والتي جُمّعت ضمن البيانات المالية للربع الأخير من 2023.

وحقق إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفاعاً بنسبة 16.41 بالمائة ليصل إلى 1.49 مليار دينار كويتي (4.84 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 1.28 مليار دينار كويتي (4.16 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3.71 بالمائة من 611.17 مليون دينار كويتي (1.98 مليار دولار أمريكي) إلى 633.87 مليون دينار كويتي (2.06 مليار دولار أمريكي).

أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد ارتفع بنسبة 5.28 بالمائة إلى 12.97 مليار دينار كويتي (42.10 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2024 بالمقارنة مع 12.32 مليار دينار كويتي (39.99 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2023.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "تعكس النتائج المالية للعام 2024 النجاح المستمر لاستراتيجية الشركة في الحفاظ على القيمة لأصحاب المصالح والدفع بنموها من خلال تعزيز أداء استثماراتنا وتحقيق التوازن بين قطاعات الأعمال في محفظتنا. أدت هذه الجهود إلى تحسين الأداء في قطاعاتنا الرئيسية، بما في ذلك قطاع البنوك، الخدمات المالية، الغذاء، البتروكيماويات والخدمات اللوجستية. إن الأداء الإيجابي لشركاتنا التشغيلية يساهم في تعزيز الأسس الصلبة لمستقبل الشركة وتقوية مركزها المالي".

تتبع شركة المشاريع نهجًا حصيفاَ في إدارة السيولة والالتزامات المالية بشكل استباقي، مما يعزز قوة الشركة المالية وكفاءتها في إدارة الديون ومحفظة التمويل. وقد بلغت إجمالي قيمة عمليات السداد والتبادل لأوراق الدفع متوسطة الأجل والسندات للشركة في عامي 2023 و2024 مبلغ 1.15 مليار دولار أمريكي، كما قامت شركة المشاريع بسداد كامل للتسهيلات الائتمانية المشتركة بقيمة 525 مليون دولار أمريكي قبل عام من حلول أجلها.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30805 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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