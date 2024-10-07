25 مليون دولار لتوسعة مصنع محولات التوزيع والطاقة والجر الكهربائية في جنوب بوسطن، بولاية فيرجينيا، و 70 مليون دولار لبناء مصنع لمحولات التوزيع الكهربائية في المكسيك

توسيع وتطوير القدرات الانتاجية للمساعدة في تلبية الطلب المتنامي، وخلق المئات من الوظائف للعمالة الماهرة

دبي: أعلنت شركة "هيتاشي إنرجي"، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، خلال فعاليات أسبوع المناخ في مدينة نيويورك، عن خطط لاستثمار مبلغ إضافي قدره 155 مليون دولار لتوسيع قدرتها التصنيعية في أمريكا الشمالية. ويشمل ذلك بناء مصنع جديد لمحولات التوزيع الكهربائية في مدينة "رينوسا"، بالمكسيك، إلى جانب توسعة مصنعها للمحولات الكهربائية في جنوب بوسطن، بولاية فيرجينيا، ومصنعها للمفاتيح والقواطع الكهربائية ذات الجهد العالي في مدينة ماونت بليزانت، بنسلفانيا.

وتضاعفت طلبات الشراء المتراكمة للشركة أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2020 مع تقديم الولايات المتحدة مساهمة كبيرة. وأضافت "هيتاشي إنرجي" أكثر من 8000 موظف إلى قوى العمل لديها بين عامي 2020-2023، بما في ذلك أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة. وفي أمريكا الشمالية، أعلنت الشركة بالفعل عن استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار، وعن خطط استثمارية مستقبلية قيد الدراسة حالياً.

وبهذه المناسبة، قال "أندرياس شيرينبك"، الرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "يشهد الطلب على المعدات الكهربائية، بما في ذلك المحولات والمفاتيح الكهربائية، ارتفاعاً على مستوى العالم، وبشكل ملحوظ في أمريكا الشمالية، وتتمثل إحدى أولوياتنا القصوى في ضمان تنمية قدراتنا لتلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية. ولتحقيق أهدافنا، سنواصل توسيع وتعزيز بصمتنا في منطقة أمريكا الشمالية، والاستفادة من حضورنا العالمي الواسع، وإعطاء الأولوية لعمليات البحث والتطوير والابتكار من أجل دفع عجلة انتقال الطاقة دون المساومة على السلامة والموثوقية".

المحولات

تشتمل الاستثمارات في أمريكا الشمالية على ضخ 70 مليون دولار في بناء مصنع جديد لمحولات التوزيع الكهربائية في "رينوسا" بالمكسيك، إلى جانب استثمار إضافي يزيد عن 25 مليون دولار لتوسيع مصنع المحولات الكهربائية للشركة في جنوب بوسطن بولاية فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلبي مصنع المحولات الجديد في "رينوسا" الحاجة إلى محولات توزيع أحادية الطور مثبتة على قاعدة تُستخدم على نطاق واسع في سوق أمريكا الشمالية، ومن المقرر أن يوفر المصنع 350 فرصة عمل في المنطقة.

وسيساعد الاستثمار في جنوب بوسطن على توسيع الطاقة الإنتاجية لمحولات التوزيع الكهربائية الكبيرة ومن المتوقع أن يساهم في دعم النمو والتطور الاقتصادي في المنطقة، وخلق نحو 100 فرصة عمل جديدة تتراوح بين الوظائف الإدارية والوظائف في مجال التصنيع.

وتُضاف هذه المبادرات إلى استثمارات معلنة أخرى لتعزيز القدرة الإنتاجية للمحولات الكهربائية، بما في ذلك استثمارات مباشرة في منطقة أمريكا الشمالية وحول العالم. وعلى صعيد منطقة أمريكا الشمالية، تشمل الاستثمارات التوسع في مدينة فارين بمقاطعة كيبيك في كندا، إضافة إلى المشروع الذي تم استكماله مؤخراً في " جفرسون سيتي"، بولاية ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت "هيتاشي إنرجي" عن مشاريع في أبريل ويوليو من العام الجاري في كندا باستثمار إجمالي قدره 140 مليون دولار كندي لدعم إنشاء مركز محاكاة جديد لتيار الجهد العالي المستمر HVDC في مونتريال، وكذلك ترقية وتحديث مصنعها لمحولات الطاقة في مدينة "فارين"، وغيرها من مرافق الشركة الأخرى في مونتريال.

وعلى الصعيد العالمي، تستثمر "هيتاشي إنرجي" أيضاً في أسواق أخرى لتعزيز بصمتها العالمية، مع وجود أكثر من سبعة مصانع حالياً تدعم طلب الأسواق على محولات الطاقة القادمة من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

المفاتيح والقواطع الكهربائية ذات الجهد العالي

تعلن "هيتاشي إنرجي" أيضاً عن استثمار بقيمة 60 مليون دولار في منشأتها بمدينة "ماونت بليزانت" بولاية بنسلفانيا. ويهدف هذا التوسع إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمفاتيح والقواطع الكهربائية ذات الجهد العالي، بما في ذلك القواطع ذات الخزان الكبير، والمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز والمفاتيح الكهربائية الهجينة. وبدعم من ارتفاع الطلب على منتجات الجهد العالي في أمريكا الشمالية، من المقرر أن يخلق هذا الاستثمار حوالي 100 فرصة عمل جديدة.

ويشتمل جزء كبير من الاستثمار على تطبيق نظام جديد لإدارة الغاز لعمليات إنتاج مفاتيح EconiQ™ الكهربائية. وتعتبر أمريكا الشمالية من الروّاد في تبني تكنولوجيا EconiQ ذات الكفاءة البيئية، والتي تقضي على استخدام غاز سداسي فلوريد الكبريت (SF6)، أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في المعدات ذات الجهد العالي. ويتماشى هذا الاستثمار مع التزام "هيتاشي إنرجي" بالاستدامة ويرسخ مكانتها شركة رائدة في حلول الجهد العالي ذات الكفاءة البيئية.

وتلعب محولات الطاقة جنباً إلى جنب مع المفاتيح والقواطع الكهربائية ذات الجهد العالي دوراً رئيسياً عبر سلسلة القيمة للطاقة، فهي تعمل على حماية وتمكين عمليات نقل وتوزيع الكهرباء بكفاءة. وتمتلك "هيتاشي إنرجي" أكبر قاعدة تركيبات وأوسع محفظة وأكبر تغطية في السوق وقدرة تصنيعية لمحولات الطاقة على مستوى العالم.

وبصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الجهد العالي، تحافظ "هيتاشي إنرجي" على مكانتها في طليعة الابتكار، وتطوير حلول ذات كفاءة بيئية من خلال محفظتها من منتجات EconiQ الخالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت. وتحتفظ هذه الابتكارات بأعلى معايير السلامة والأداء وتتميز بأقل بصمة كربونية خلال دورة حياتها.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقر الشركة الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 45000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تقود شركة هيتاشي أعمال الابتكار الاجتماعي، لبناء مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت ثلاثة قطاعات تجارية وهي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. مدفوعين بالرقمنة والاستدامة والابتكار، نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت: https://www.hitachi.com

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