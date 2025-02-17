الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أكد بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامه بتوسيع حضوره في الأسواق المحلية، والإقليمية، والدولية. وفي هذا السياق، اضطلع البنك بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب لقرض مشترك بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لصالح شركة دايو للهندسة والإنشاءات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات في كوريا الجنوبية، والتي تتمتع بحضور عالمي واسع.

تم ترتيب القرض لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية، وسيُستخدم لأغراض الشركة العامة، مما سيساهم في دعم متطلبات رأس المال التشغيلي لشركة دايو في مشاريعها الحالية حول العالم.

وتعليقا على إبرام هذه الصفقة بنجاح، صرح السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، قائلاً: "نحن سعداء بترتيب هذا القرض المشترك لصالح شركة دايو للهندسة والإنشاءات، وهو إنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية لبنك الشارقة في دعم شركات المقاولات العالمية من خلال توفير حلول تمويلية مخصصة تتجاوز حدود أسواقها المحلية."

وأضاف: "وبينما اعتمدت شركة دايو للهندسة والإنشاءات بشكل منتظم سابقاً على أسواق القروض المشتركة، إلا أن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في توسيع قاعدة علاقاتها المصرفية في المنطقة. وتعكس مشاركتنا في هذا التمويل التزام بنك الشارقة بتقديم حلول مالية مبتكرة، مصممة خصيصاً للشركات العالمية، مما يعزز مكانته في الأسواق الدولية."

من جانبه، قال السيد هيثم مصطفى، رئيس القسم الدولي والمؤسسات المالية في بنك الشارقة: "تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل للبنك في تقديم الخدمات المالية والاستشارية للشركات متعددة الجنسيات حول العالم. وسنواصل جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في إمارة الشارقة، وترسيخ موقعنا كأحد أبرز البنوك في المنطقة، ساعين دائماً إلى تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا."

نبذة عن شركة دايو للهندسة والإنشاءات:

تأسست شركة دايو للهندسة والإنشاءات عام 1973، وهي من أكبر شركات المقاولات العالمية. يقع مقرها الرئيسي في سيول، كوريا الجنوبية، وتعمل في مجالات الهندسة، والأعمال المدنية، والتشييد، والإسكان، ومحطات الطاقة، والمشاريع الكبرى في الأسواق المحلية والدولية. كما تتمتع الشركة بحضور قوي في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تنفذ حالياً عدداً من المشاريع الضخمة.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

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