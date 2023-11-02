الرياض: أعلنت "نون التعليمية"، الشركة السعودية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إغلاق جولة استثمارية من السلسلة "ب" بقيمة 153 مليون ريال سعودي (41 مليون دولار أمريكي) وذلك بقيادة صندوقي رأس المال الجريء "واعد فنتشرز" و"رائد فنتشرز"، كما شارك في الجولة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين مثل صندوق STV وشركة وادي الرياض التابعة لجامعة الملك سعود ومجموعة إنديفور العالمية وصندوق سنابل المشترك مع صندوق 500 جلوبال وشركة قيم التطوير للاستثمار وشركة نهلة العرب القابضة.

استطاعت "نون التعليمية" تدريس أكثر من 12 مليون طالب حول العالم خلال السنوات الماضية من خلال دمج حلول التعلم الاجتماعي وأدوات تعلم الأقران بالمتعة والمنافسة وربطهم مع أفضل المعلمين المميزين، مما أدى الى زيادة مستويات التفاعل والاندماج بين الطلاب داخل الفصول الافتراضية؛ وأسهم في زيادة أثر المعلمين المميزين الى مجموعة أكبر من الطلاب لتتضاعف مساهمة مجموعة محددة من المعلمين (50 معلم) إلى ما يقارب ستة ملايين طالب في المنصة ليفتح المجال لنطاق واسع من الطلاب من الوصول إلى نوعية مميزة من المعلمين والحصول على تجربة تعليمية فريدة خصوصاً للطلاب في المناطق النائية.

وتأكيدا على التزامها بتقديم أحدث التطورات في تقنيات التعليم، تسعى "نون التعليمية" عبر هذه الجولة إلى تطوير وتحسين تجربة الطلاب في الفصول الدراسية التقليدية من خلال العمل على دمج حلولها الافتراضية مع تلك الفصول بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يقلص الفجوة بين طرق التعليم التقليدية والتطورات التقنية الحديثة في قطاع التعليم.

وتعليقا على الجولة، قال محمد الضلعان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نون التعليمية": "تأسست منصة نون لإحداث تغيير جذري في طريقة تعلم الطلاب بواسطة تبني حلول تقنية سهلة تتناسب مع احتياجات الطلاب والمعلمين، ويشكل توسعنا لاستهداف الفصول الدراسية التقليدية ودمج تقنياتنا الحديثة معها الحل الأمثل لتحفيز مستويات المشاركة بين الطلاب داخل تلك الفصول وإتاحة الفرصة لهم للتعلم من معلمين استثنائيين كانوا قد أثبتوا مهاراتهم الأكاديمية بجدارة."

وتأسست نون في عام 2013 من قبل رواد الأعمال محمد الضلعان و د.عبدالعزيز السعيد بهدف تقديم منصة تعليم حديثة لأوسع شريحة من الطلاب في المنطقة لتتصدر أبرز منصات التعليم الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الطلاب المسجلين وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء الذي تم جمعه منذ التأسيس. ويخطط الفريق المؤسس زيادة نسبة الطلاب المستفيدين حالياً ضمن الدول المستهدفة خلال السنوات القليلة القادمة في سوق يتواجد فيه أكثر من 190 مليون طالب.

ومن جهته قال عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لصندوق رائد فنتشرز: "نفخر بتعزيز استثمارنا في منصة "نون التعليمية" عن طريق المشاركة في قيادة الجولة الحالية من السلسلة "ب" مع صندوق واعد فنتشرز وبجانب مجموعة عالمية من المستثمرين، مما سيساهم من تحفيز تطور ونمو المنصة أكثر وأكثر. نجحت الشركة في تطوير تجربة استثنائية للطلاب والمعلمين من شأنها ان توفر منهجيات جديدة للتعلم، وأثبت الفريق المؤسس قدرتهم على التوسع في أسواق مختلفة وفي مناطق جغرافية متعددة خلال الفترة القصيرة منذ تأسيس الشركة."

وصرح المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز: "استطاعت منصة "نون التعليمية" من أن تتصدر قطاع تكنولوجيا التعليم في المنطقة وأن تبدع في إحداث أثر إيجابي وملموس كونها أحد الشركات الناشئة النادرة التي نجحت في تطوير قطاع تقليدي وحساس كقطاع التعليم. نتطلع للشراكة مع رائدي الأعمال محمد ود.عبدالعزيز ودعم مهمتهم لخلق نقلة نوعية في مجال التعليم لإفادة جيل جديد من الطلاب إقليميا وعالميا."

ومع انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي، ينوي عدد متزايد من الشركات الناشئة العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم على دمج الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في منصاتهم لتقديم تجارب تعليمية مخصصة وتحديد الفجوات المعرفية في أنظمة المدارس وسبل التعليم المعتادة. سيساعد اعتماد نون للذكاء الاصطناعي في الحفاظ على مكانتها الإقليمية كمنصة تعليمية رائدة أثناء إعداد الشركة لتوسعها العالمي خلال السنتين أو الثلاث القادمة، وفقا للفريق المؤسس.

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نبذة عن نون التعليمية

منصة نون التعليمية هي منصة للتعلم الاجتماعي، فهي تجعل الدراسة ممتعة من خلال خلق تجربة تعلم الأقران المبهجة والتعاونية والغنية بالمعلومات. ينضم الطلاب إلى الأصدقاء في مجموعات الدراسة والمسابقات والحصص المباشرة مع أفضل المعلمين. تضم نون الملايين من طلاب التعليم العام في البلدان الناشئة.

نبذة عن صندوق واعد فنتشرز

واعد فنتشرز هو صندوق استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة أرامكو السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونمو الأعمال الجديدة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو. يدير واعد فنتشرز محفظة تضم أكثر من 60 شركة ناشئة، حيث يقدم الدعم الشامل لتلك الشركات من استثمار رأس المال الجريء إلى توفير الوصول إلى خدمات الشركاء. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. للمزيد عن التفاصيل، تفضل بزيارة www.waed.net،

نبذة عن رائد فنتشرز

"رائد فينتشرز" Raed Ventures هي شركة لرأس المال الجريء تتعاون مع مؤسسيها الاستثنائيين لبناء شركات تحويلية والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يمتلك رائد محفظة شاملة تضم أكثر من 25 شركة ناشئة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التعليم والخدمات اللوجستية والترفيه وغيرها.يهدف رائد إلى توسيع آفاقه ودعم المؤسسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.raed.vc/