المجموعة تمضي قُدمًا في توسيع نموذج «المركز الرئيسي والفروع» مع وضع حجر الأساس لمركز فقيه الطبي – الزهراء؛ والتقدّم المنضبط في وتيرة التشغيل في الرياض والمدينة المنورة يدعم مسار النمو متوسّط الأجل

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه وشركاتها التابعة، المعروفة باسم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "المجموعة")، وهي من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأكاديمية المتكاملة، والمدرجة ضمن مؤشر السوق السعودية للأسهم (تداول TASI) برمز 4017 (الرمز الدولي: SA562GSHUOH7)، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025.

شهد الربع الثاني من عام 2025 نموًا مدعومًا بزيادة أعداد المرضى وتحسّن مزيج الحالات، مع عودة النشاط إلى مستوياته الاعتيادية عقب شهر رمضان المبارك. وقد بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تمّت خدمتهم خلال هذا الربع أكثر من 465 ألف مريض، مسجّلًا نموًا سنويًا بنسبة +16%، ما رفع إجمالي عدد المرضى للنصف الأول من العام إلى نحو 900 ألف مريض بزيادة قدرها +8% على أساس سنوي. وسجّل حجم الخدمات المقدّمة في العيادات الخارجية وأقسام التنويم نموًا بنسبة 15% و16% على التوالي خلال الربع، ما انعكس في نمو مجمّع اراداتهم بنسبة 18% خلال الربع. كما أسهمت عوامل تحسّن مزيج الحالات والتسعير في دعم متوسط الإيراد لكل زيارة عيادات ولكل حالة تنويم، مما أضاف نحو ٣٪ إلى الإيرادات الموحدة منذ بداية العام، بدعم من النمو القوي والمستمر في مرافق المجموعة بمدينة جدة، والتي واصلت أداءها بمعدل نمو مزدوج الرقم، إلى جانب تسارع وتيرة التشغيل في الرياض، وبداية النشاط التشغيلي في المدينة المنوّرة.

على صعيد الأداء المالي، بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2025 نحو 812 مليون ريال سعودي، محققة نموًا سنويًا بنسبة +24%، فيما بلغ صافي الربح بعد الزكاة 68 مليون ريال سعودي بنمو سنوي قوي نسبته +59%. أمّا على مستوى النصف الأول من العام، فقد بلغت إجمالي الإيرادات 1.51 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها +13% على أساس سنوي.

وتعليقاً على أداء المجموعة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس المجموعة " خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، سجَّلت المجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة ٢٤٪ لتبلغ ٨١٢ مليون ريال سعودي، مدعومًا بزيادة أعداد المرضى الذين حظينا بخدمتهم بنسبة ١٦٪ على أساس سنوي، وتحسُّن مزيج الحالات بعد عودة المسارات العلاجية إلى مستوياتها المعتادة عقب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. ويواصل النمو مزدوج الرقم في جدة إبراز قوة علامتنا التجارية وعمقنا الإكلينيكي، في حين يمضي التصاعد المنضبط في الرياض قدمًا، بالتوازي مع تشغيل أول ٤٨ سريرًا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في المدينة المنوّرة، ما يُوسّع حضورنا الجغرافي. وتظل منصّتنا الناضجة محرّكًا قويًا للأرباح، حيث ولدت ربح عائد لمساهمي الشركة ١٥٤ مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام (٨٢ مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥)، بنموٍ قدره ٢٨٪ على أساس سنوي، تخفيفاً خسائر التشغيل الأولية المتوقّعة في المرافق قيد التصاعد—وهي استثمارات ترتكز عليها مسيرة نمونا لسنوات عدّة."

في الرياض، ارتفع عدد الأسرة التشغيلية إلى 102 سرير (مقابل 71 سريرًا قبل عام)، بما دعم نموًا في حدود 30% في أعداد العيادات الخارجية والمنوّمين، إلى جانب ارتفاع كبير في وتيرة العمليات الجراحية مع توسّع الخدمات الأعلى تعقيدًا. وفي المدينة المنوّرة، شرعت المجموعة في استقبال أوّل مرضاها مع تشغيل 48 سريرًا من أصل 200 سرير. أما في جدة، فظلّت الشبكة الرائدة مركز الإيرادات الرئيسي، محافظةً على نمو مزدوج الرقم في الأحجام وزخم قوي عبر مختلف خطوط الخدمة.

وقد وضعَت المجموعة حجر الأساس لـمركز فقيه الطبي – الزهراء في جدة—المطوَّر بالشراكة مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار—بوصفه رافدًا محوريًا ضمن استراتيجية «المركز والأطراف»، على أن يقرّب رعاية شاملة عالية الجودة من المجتمع عبر أجنحة لجراحات اليوم الواحد، وقسم طوارئ يعمل على مدار الساعة، ومركز تشخيصي متكامل، وتخصّصات طبية رئيسية.

وأضاف الدكتور مازن سليمان فقيه " تواصل منظومتنا المتكاملة—من مستشفيات ثلاثية الرعاية، وعيادات طبية، ورعاية صحية منزلية، وتعليم، وتقنية، وخدمات طوارئ طبية، وعروض تجزئة طبية تُكمل حلقة خدماتنا—تمييز مجموعة فقيه. نحن نُعمّق بنيتنا الرقمية عبر تضمين أدوات تُحسّن رحلات المريض، وتعزّز كفاءة استخدام الموارد، وتُعزّز نموذجنا للرعاية القائمة على القيمة بما يتّسق مع المخرجات المُبلّغ عنها من المرضى القابلة للقياس. وتُبرز هذه الانتشارات جاهزية فقيه للمساهمة بصورة أوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الخصخصة المقبلة، حيث يمكن لمنظومة رعاية صحية خاصة موثوقة وقائمة على البيانات أن تُضيف قيمة فورية."

" ونظرًا إلى المستقبل، فأولوياتنا واضحة: رفع معدلات الاستخدام في مرافقنا قيد التصاعد مع تحسين استراتيجي لمزيج الحالات في جدة والرياض؛ وتنفيذ تصاعد منضبط «الجودة أولًا» في المدينة المنوّرة؛ والمضي قدمًا في معالم أجندة النمو؛ ومواصلة ترسيخ مسارات عمل رقمية وقائمة على البيانات تُطلق مكاسب كفاءة وتُعلي معايير الرعاية. ونهدف إلى توسيع عروض الطب الوقائي والتدخّل المبكر لتعزيز الارتباط الطولي بالمرضى. وعلى امتداد ذلك، نظل منضبطين في توظيف رأس المال—محافظين على ميزانية عمومية محافظة فيما نُموّل التوسّع ونرسّخ الأساس لمنظومة رعاية صحية عالية القابلية للتوسّع ومستدامة الربحية. ومع منصّة ناضجة قوية، ونموذج تشغيلي قابل للتوسّع، ودور متنامٍ في تحوّل الرعاية الصحية في المملكة، نحن في موقع يُمكّننا من خلق قيمة مستدامة للمرضى والموظفين والطلاب والمساهمين والمجتمع الأوسع." واختتم حديثه.

خلال الربع، حصلت المجموعة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) على مستوى المؤسسة (JCI-E)، لتصبح أول مجموعة رعاية صحية خاصة في المملكة تنال اعتمادًا على مستوى المنظومة—إثباتًا لـالحوكمة وثقافة السلامة والمسارات السريرية المعيارية وأنظمة إدارة المخاطر المؤسسية، وضمانًا لأن بصمة الجودة التي صيغت في مرافقنا الرائدة تتّسع باتساق مع نمو الشبكة. وبالتوازي، دعمت خدمات فقيه للطوارئ الطبية (MedE) عمليات الحج في المملكة عبر تعبئة فرق إسعافية وسيارات إسعاف، بالاضافة إلى تشغيل مستشفى نمرة بوصفٍ كاملٍ للمسؤولية الاجتماعية خلال ذروة الطلب، بما عمّق شراكة المجموعة مع الجهات الصحية الوطنية ورسّخ دورها في خدمة الاحتياجات المجتمعية الأوسع.

يمكنكم الاطلاع على وتحميل التقرير الكامل لنتائج أعمال مجموعة فقيه للرعاية الصحية وتحليل الإدارة لأداء الشركة الربع الثاني من عام 2025 من الرابط: ar.fakeeh.care.

نبذة عن مجموعة فقيه للرعاية الصحية

تأسست مجموعة فقيه للرعاية الصحية عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه رحمه الله، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. وتتضمن حلول الرعاية الشاملة التي تقدمها المجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بدءاً من مراكز رعاية المرضى الخارجيين وصولاً إلى الرعاية الثانوية والمتقدمة (الرعاية الاستشارية المتخصصة)، إلى جانب الدعم من الخدمات الطبية لحالات الطوارئ وشركة فقيه للرعاية الصحية المنزلية. وعلاوة على ذلك، ندعّم حلولنا وخدماتنا العلاجية ببرامج الرعاية الصحية الأكاديمية الرائدة على مستوى القطاع. بناءً على سجلٍ قوي من النمو في مدينتنا الأم جدة، شرعت المجموعة في تنفيذ استراتيجية توسّع على مستوى المملكة، بهدف نشر نظام المقر والأفرع وما تقدمه من خدمات دعم الرعاية الصحية في المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة العربية السعودية.

في يونيو 2024، نجحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية في إتمام الطرح العام الأولي في سوق تداول، حيث بلغ إجمالي متحصلات الطرح 2.9 مليار ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي) لصالح الشركة والمساهمين البائعين، حيث ستوظف المجموعة جزءً من متحصلات الطرح البالغة 1.7 مليار ريال في دعم اهدافها وإستراتيجيتها للنمو.

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