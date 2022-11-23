تهدف الاستثمارات الحديثة إلى تعزيز حركة السلع بين الإمارات والسعودية والسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) عن تخصيص نفقات رأسمالية بقيمة 2.8 مليون درهم إماراتي، لشراء أسطول يضم أكثر من 8 شاحنات تبريد لنقل البضائع سريعة التلف على نحو فعال من السودان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وسيتم استخدام هذه المركبات المصممة لأعمال الشحن، لنقل مجموعة من السلع الأساسية المبردة، والتي تشمل لحوم الضأن والبقر والماعز، بالإضافة إلى الخضار والفواكه. وتتطلع إنفيكتوس عبر هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها، إلى توسيع نطاق عروضها الاستثمارية وتطوير محفظتها من الخدمات في قطاع مرافق النقل والتخزين المكيّفة مع الحرص المستمر على تخصيص الأصول.

وكانت إنفيكتوس للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق من العام، عن توقيع شراكة استراتيجية مع سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لإطلاق مركز دولي جديد لشحن بضائع الصب الجافة. وقام الجانبان مبدئياً بتخصيص مبلغ 463 مليون درهم (126 مليون دولار أمريكي) لتوظيف خمس سفن من أحجام مختلفة في إطار هذا التعاون. وتشحن إنفيكتوس حالياً أكثر من ثلاثة ملايين طن من السلع الجافة سنوياً، أهمها القمح والحبوب الأساسية الأخرى.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: "أدى ارتفاع عدد السكان في المدن وتنامي تطور البنى التحتية لقطاع النقل، بالإضافة إلى قرب المرافق من الموانئ البحرية والمطارات الجوية، إلى المساهمة على نحو فاعل وحيوي في نمو أعمال سلسلة أجهزة التبريد عبر المنطقة. وتتماشى هذه الخطوة مع الاهتمام المتزايد بتوسيع عروض السلع، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الهادفة لتسهيل حركة البضائع في دول المنطقة".

وتتوقع إحدى أحدث الدراسات في هذا المجال1 نمو سوق النقل البري العالمي باستخدام الشاحنات المتخصصة إلى 49.980 مليار دولار أمريكي هذا العام، مرتفعاً من 889.89 مليار دولار أمريكي عام 2021، بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 10.2%. ومن المتوقع أن يستمر السوق في النمو وصولاً إلى 1,381.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

واستطرد عبداللطيف حديثه قائلاً: "يعد الاستثمار في المستودعات وحلول النقل وصوامع الغلال جزءاً أساسياً في مسار النمو والتوسع الذي تنتهجه إنفيكتوس. وسنتمكن بفضل الاستمرار في تبني هذ التوجه من تعزيز نطاق عروضنا والمساهمة في ضمان مستقبل غذائي آمن. كما نحرص على الوفاء بالتزامنا لتمكين المنتجين من الوصول إلى المستهلكين في إطار عمليات سلسلة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بطريقة فعالة لناحية التكلفة والوقت".

تأسست إنفيكتوس للاستثمار عام 2014 وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ يونيو 2022، بقيمة أولية قدرها 3 مليارات درهم إماراتي.

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نبذة حول شركة إنفيكتوس للاستثمار:

إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) هي منصة عالمية تتيح للمنتجين والمستهلكين تداول مجموعة من السلع الأساسية والتي تشمل الحبوب والمواد الاستهلاكية وغيرها من المنتجات المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

حرصت الشركة على تعزيز الروابط ضمن شبكتها الواسعة والمتنوعة من المزودين والموردين لتوسيع سلسلة القيمة لتشمل صغار المزارعين المستقلين عبر العديد من الأسواق وذلك بهدف إعادة رسم ملامح المستقبل الغذائي، وتطوير حلول مخصصة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة على الصعيد العالمي.

تدير إنفيكتوس للاستثمار شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لها وهي Invictus Trading FZE التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً رئيساً لعملياتها وتوفر خدماتها حالياً في 70 دولة حول العالم.

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عمر عبدربه

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