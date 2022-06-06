مسقط: بصفتها شركة التكافل الأصلية الوحيدة في سلطنة عُمان، تمكنت تكافل عُمان من تبوأ مكانتها المرموقة في القطاع المتنامي للمالية الإسلامية ، حيث تقدم الشركة باقة متكاملة من منتجات التكافل تشمل التكافل العام والصحي والعائلي صنعت من خلالها علامة تجارية تحمل معاني القوة والثقة. و تسعى تكافل عمان إلى الارتقاء بمستوى خدمة قاعدة عملائها القوية التي تزيد عن 200 ألف عميل وذلك من خلال تطوير شبكة توزيع تقوم على الفروع و الوكالات التي تغطي معظم مناطق السلطنة وتقدم لهم منتجاتها الملائمة لإحتياجاتهم و متطلباتهم.

تماشياً مع إستراتيجية النمو طويلة المدى للشركة واستجابة لمتطلبات الملاءة المالية، أعلنت تكافل عُمان عن طرح أسهم حق الأفضلية من خلال إصدار عدد 150,000,000 سهم بقيمة 41 بيسة للسهم الواحد (عبارة عن 40 بيسة قيمة السهم مضافاً إليها مصاريف إصدار بقيمة 1 بيسة للسهم الواحد)، حيث بدأت فترة الاكتتاب بالحقوق في 1 يونيو 2022 وستنتهي في 8 يونيو 2022.

وحول دور الشركة في تعزيز نظام التأمين التكافلي السلطنة، أفاد الفاضل /محمد بن عبد الله الخنجي، رئيس مجلس إدارة تكافل عُمان: "بصفتها أول شركة تأمين إسلامي متكاملة في البلاد، أظهرت تكافل عُمان بشكل استباقي قابليتها على التكيف مع ديناميات السوق، حيث واصلت جهودها في تقديم خدمات جديدة لعملائها. ومن خلال إصدار أسهم حق الأفضلية، نسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في مشهد الصيرفة الإسلامية، والمساهمة في تكوين الثروة، فضلاً عن دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني المستدام. وقد حافظت الشركة على مستويات عالية من التميز في عملياتها بفضل النماذج الفعّالة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والإدارة السليمة للمخاطر، والرؤية المتمحورة حول العملاء."

ومن جانبه، قال الفاضل نيلماني بهاردواج، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لتكافل عُمان: " كجزء من استراتيجيتها للنمو طويلة المدى، تواصل الشركة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق وتصميم منتجاتها بشكل فعّال يلبي الاحتياجات المخصصة للعملاء. وفي الوقت ذاته، تحرص تكافل عُمان على الالتزام بقيمها المؤسسية الراسخة والتي تركز بشكل كبير على المساواة ما بين مقدمي التمويل وجميع أصحاب المصالح الآخرين."

تجسد الاتفاقيات التي أبرمتها تكافل عُمان مع المؤسسات التجارية الرائدة وشركات قطاع التجزئة مسيرة نمو ونجاح الشركة. كما تركز الشركة على الاعتماد علــى محفظــة متنوعــة مــن مخاطــر التأميــن، وعلــى رأســها التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الطبــي الــذي يعتبــر أهــم قطـاع من إجمالي الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثانية في السوق. بصفتها مؤسسة رائدة في التكافل البنكي في السلطنة، تفخر الشركة بأن لديها شراكات مع عدد كبير من البنوك والنوافذ الإسلامية في البلاد.

وفي إطار التزامها بخطة توسيع شبكة التوزيع واستراتيجية التنوع والنمو في قطاع الأعمال التجارية، تخضع الشركة حالياً للتحول الرقمي من خلال بوابات المعاملات بين المؤسسات والمؤسسات، وبين المؤسسات والوسطاء والعملاء، وبين المؤسسات والعملاء مع إطار جديد لتيسير إصدار الوثائق وإجراء الأنشطة ذات الصلة. وسوف يضمن الاكتتاب التنبؤي-

باستخدام محرك قواعد العمل- ضوابط فعّالة لعملية الاكتتاب. كما تعمل الشركة على أتمتة المطالبات من أجل الاستغناء عن الملفات الورقية، الأمر الذي سيساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت اللازم للتسوية العادلة للمطالبات. وفي ظل تنامي الطلب، تم تأسيس مركز الاتصال بهدف الارتقاء بمستوى خدمة العملاء، حيث سيساهم هذا النظام المتكامل لإدارة علاقات العملاء في تتبع المطالبات وتسجيل الشكاوي وإرسال الإشعارات التذكيرية بالتجديد

بدورها، تضع الشركة فهم متطلبات العملاء في مقدمة أولوياتها، حيث تقوم بإعداد وصياغة استراتيجة مدروسة لتطوير منتجات التأمين المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل ضمان تلبية الاحتياجات المتجددة للقطاع، فضلاً عن تعزيز الوعي باختيار منتجات التأمين الإسلامي ومعرفة مزاياها المتعددة، الأمر الذي ساهم في قدرة تكافل عمان على كسب ولاء عملائها الذين يلعبون دورًا محورياً في مسيرة نموها.

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