دبي: أعلنت شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة في دبي، عن مواصلة تطبيق برنامج المكافآت الخاصة لموظفيها، والذي يؤكد التزام الشركة العميق بتكريم جهودهم الدؤوبة وتفانيهم في العمل.

وتقديرًا للإسهامات الاستثنائية التي قدمها فريق الشركة العام الماضي، منحت شوبا العقارية مكافآت بقيمة 150 مليون درهم لجميع الموظّفين غير المشمولين ببرامج الحوافز من مختلف أقسام الشركة، في خطوة تعكس تقدير الشركة للعمل الجماعي والجهود المشتركة لفريق العمل باعتبارهم الدافع الرئيسي وراء النجاحات المستمرة للشركة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الموظفين في فريقنا الاستثنائي، والذين يسهمون في مسيرة نجاحنا كل يوم بفضل مهاراتهم وشغفهم وجهودهم الحثيثة التي يبذلونها. ونسعى من خلال هذه المكافأة لشكر وتكريم موظفينا الذين تجاوزوا التوقعات بعملهم ليرتقوا بحضور الشركة إلى آفاق جديدة ويحققوا تغييرًا إيجابيًا ملموسًا بعملنا خلال العام الماضي".

وتم منح المكافأة في ديسمبر 2024 بهدف تحفيز الموظفين ودعمهم في التخطيط للعام الجديد، في خطوة تعكس ثقة شوبا العقارية بالدور المحوري الذي يؤديه جميع الموظفين في مسيرة نمو الشركة ونجاحاتها، ويؤكد التزامها المستمر ببناء بيئة عمل إيجابية ومحفّزة.

وينسجم برنامج مكافأة الموظفين مع قيم النزاهة والابتكار والتميز التي تقوم عليها فلسفة شوبا العقارية، ويعزز التزامها بتطوير موظفيها بوصفهم أهم أسس نجاح الشركة. وينسجم هذا البرنامج مع حصول شوبا العقارية على شهادة اعتماد "أفضل مكان للعمل"، فضلًا عن شهادات من "أفضل أماكن للعمل في الشرق الأوسط" ومن "أفضل مكان للعمل لجيل الألفية" ومن " أفضل مكان للعمل للنساء".

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