أظهر تقرير"فنتك السعودية" السنوي 2021/2022م استمرار نمو قطاع التقنية المالية في السعودية بوتيرة متسارعة على مدى الأشهر 12 الماضية. حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية بنسبة قدرها 79% ووصل حجم الاستثمارات لمستويات قياسية جديدة حيث تجاوزت حاجز 1.50 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي).

وفي هذا الصدد، قال نزار الحيدر مدير عام مبادرة فنتك السعودية: "شهد قطاع التقنية المالية في المملكة خلال عام 2021 / 2022م نضجًا وتطوّرًا ملحوظا مشيرًا إلى أنه كان عامًا استثنائيًا لقطاع التقنية المالية في المملكة لا سيما مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية التقنية المالية لتكون ركيزة جديـدة ضمـن برنامـج تطويـر القطاع المالي لرؤية المملكة 2030. ونفخر فـي فنتك السـعودية بأننا نسـير نحـو تحقيـق هـذا الهـدف، فيوجـد فـي السـعودية حاليًا 147 شركة تقنية مالية نشطة."

وأكد التقرير أنه خلال العام الماضي كان هناك نمو في جميع مجالات التقنية المالية وخاصة أنشطة البنية التحتية حيث تستعد المملكة لدخول خدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المالية، وإضافةً لموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية التقنية المالية، كان هناك أيضًا عدد من التطورات التنظيمية والتحسينات المتعلقة بالبنية التحتية بما في ذلك الموافقة على ثلاثة بنوك رقمية، والإعلان عن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية من قبل هيئة السوق المالية.

كما لفت التقرير إلى استمرار مبادرة "فنتك السعودية" في دعم تطور منظومة التقنية المالية في المملكة من خلال إطلاق مركز التقنية المالية والذي يضم مساحات عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة ليكون موطنًا لمنظومة التقنية المالية في السعودية. كما نجحت فنتك السعودية في دعم شركات التقنية المالية الناشئة من خلال برنامج مسرعة فنتك والذي ضم مسار تطوير المتطلبات التشريعية ومسار لتطوير الأعمال.

وتوقع تقرير"فنتك السعودية" السنوي أن يكون العام 2022 / 2023 مهمًا لقطاع التقنية المالية، لا سيما مع إطلاق البنوك الرقمية الثلاثة، والإعلان عن اللوائح والأطر التنظيمية الجديدة من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وأخيرًا بداية مرحلة التنفيذ لاستراتيجية التقنية المالية.

الجدير بالذكر أن تقرير "فنتك السعودية" يضم أقسامًا تغطي عدة جوانب في قطاع التقنية المالية، هي: استراتيجية التقنية المالية، والابتكار في السوق المالية السعودي، والبنوك الرقمية في السعودية، ونظرة عامة حول شـركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن فنتك السعودية

فنتك السعودية هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية (فنتك) في المملكة العربية السعودية. يتمثل طموح فنتك السعودية في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة. تسعى فنتك السعودية لتحقيق ذلك من خلال دعم عملية تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية، وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد أعمال التقنية المالية في كل مرحلة من مراحل تطورهم.