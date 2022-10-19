جدة، المملكة العربية السعودية - 19 أكتوبر 2022: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن زيادة أعداد رحلاته بين جدة والعاصمة الأوزبكية طشقند إلى رحلة يومية، ابتداءً من 15 نوفمبر.

وتأتي زيادة اعداد الرحلات إلى طشقند تلبية للطلب المتزايد وتيسير نقل المعتمرين والحجاج وقاصدي زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تيسير التنقل لمواطني البلدين لغرض الاستثمار والسياحة.

وجاء تسيير الرحلات المباشرة بين جدة وطشقند بعد توقيع طيران ناس مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات الأوزباكستانية، أغسطس الماضي ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي اجتمع بمدينة جدة. واستهدفت المذكرة تعزيز العلاقات في مجال قطاع الطيران والسياحة لتشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزباكستان لنقل الزوار من المستثمرين والسياح والحجاج والمعتمرين بين كلا البلدين.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وبعد تحقيق الشركة نمواً قياسياً في كافة عملياتها. وتتماشى الخطة الاستراتيجية لطيران ناس مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

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