أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- تتطلع الاتحاد للطيران إلى استقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي لقضاء عطلة الشتاء وحضور العديد من الفعاليات الرائعة التي تقام في أبوظبي.

وفي هذا الخصوص، تحدث شعيب النجار، مدير عام العمليات في الاتحاد للطيران: " لن يكون هناك أفضل من هذا الوقت لزيارة أبوظبي، حيث ستقام جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في نهاية هذا الأسبوع إلى جانب العديد من الفعاليات الأخرى فضلاً عن مناطق الجذب السياحي التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء. كما سيتوافد مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة قبل الحدث الكروي الأكثر إثارة لهذا العام. وبالتالي تستعد الاتحاد للطيران وشركاؤها لاستقبال 1.5 مليون ضيف متوقع خلال الأسابيع الستة المقبلة."

" وسيحظى الزوار المسافرون مع الاتحاد للطيران بتجربة سفر مذهلة منذ لحظة إقلاع الطائرة مع الخدمة العالية التي يوفرها طاقم الاتحاد للضيافة الجوية الحائز على الجوائز العالمية."

ويمكن للضيوف المسافرين على متن الاتحاد للطيران أن يحظوا براحة بال تامة مع الخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، مثل الخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة. توفر الخدمة الذاتية تجربة إتمام إجراءات السفر في أسرع وقت ويمكن أن تستوعب عددا أكبر من الضيوف الذين سيتمكنون من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.

فبعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

فازت الاتحاد للطيران بجائزة أفضل خدمة موظفين لشركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من قبل سكاي تراكس لتصنيف خدمات النقل الجوي الدولية. وتأتي هذه الجائزة تقديرًا للعناية والاهتمام بالتفاصيل التي توليها فرق الشركة لاحتياجات ضيوفها طوال رحلاتهم.

وتستعد الناقلة لاستقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي بين 21 نوفمبر و8 يناير 2023، وتنصح المسافرين باتباع النصائح التالية.

إرشادات السفر من الاتحاد للطيران

معتمد للسفر؟ بالنسبة للوجهات التي تحتوي على قيود سفر، يُرجى زيارة "إدارة حجزي" على موقع الاتحاد للطيران وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بكوفيد 19. وسوف يتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، بما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية كافة المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب "معتمد للسفر" عند إتمام إجراءات السفر.

تسجيل الوصول المبكر في مركز سفر الموظفين: اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 8 يناير، سيتمكن الضيوف من إتمام اإراءات سفرهم قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات من رحلتهم في مركز سفر الموظفين الواقع أسفل منطقة اتمام اجرءات السفر في المبنى رقم 3. وسيحصل الضيوف على أميال الاتحاد للطيران مجانا أو أمتعة إضافية بوزن 5 كجم زائدة، والحصول على 2 ساعة مجانية في مواقف سيارات سكاي بارك. أوقات العمل للمركز من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 17:30 مساء.

إتمام إجراءات السفر في المدينة من قبل "مرافق": سيتمكن الضيوف المسافرون مع الاتحاد للطيران من إتمام إجراءات السفر بسلاسة في منشأة "مرافق" لإنهاء إجراءات السفر في أبوظبي في ميناء زايد بالقرب من الكورنيش. أوقات العمل للمنشأة بين الساعة 9 صباحًا و 9 مساء ويمكن للضيوف تسجيل الوصول من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل رحلتهم. يمكن شراء الأمتعة الزائدة المسموح بها، واختيار وترقية المقاعد وما إلى ذلك في المنشأة. تبدأ أسعار الخدمة من 45 درهمًا إماراتيًا للشخص البالغ، و25 درهمًا إماراتيًا للصغار، و15 درهماً للأطفال والرضع، و120 درهماً إماراتياً كسعر خاص لعائلة مكونة من أربعة أفراد. يوفر المرفق مساحة واسعة ومجانية لوقوف السيارات. الموقع متصل بشكل جيد بأرقام حافلات النقل العام: 9 و 44.

الوصول باكراً إلى المطار: يستطيع الضيوف إتمام إجراءات سفرهم عبر الانترنت والوصول باكرًا إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات. وخلال فترة الذروة، يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك (باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تغلق قبل ساعتين من موعد المغادرة). كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

إتمام إجراءات السفر من المنزل: ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل من خلال زيارة الموقع etihad.com/homecheckin حتى قبل 7 ساعات من موعد الرحلة. وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي. وبعد الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين – باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

التحقق من موعد إقلاع الرحلة وأرقام المباني: نظراً لارتفاع عدد المسافرين، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل عدد من منافذ إتمام إجراءات السفر للدرجة السياحية لعدد من الرحلات. يرجى الاطلاع على آخر المستجدات بهذا الخصوص على etihad.com أو تطبيق الاتحاد للطيران

عند السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن للضيوف الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بما يعني إتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي قبل المغادرة.

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