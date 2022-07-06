· يحظى حاملو بطاقات ماستركارد الذين يحجزون رحلاتهم مع طيران الإمارات خلال الفترة من 20 يونيو إلى 18 يوليو بفرصة الفوز بقسيمة من "الإمارات للعطلات"

· 29 محظوظاً سيفوزون برحلة العمر إلى وجهات سياحية ساحرة تشمل مدناً وشواطئ وجزراً حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت ماستركارد وطيران الإمارات عرضاً مميزاً للمسافرين للفوز بقسائم من "الإمارات للعطلات" إلى وجهات مختارة حول العالم، حيث سيستمتع 29 من حاملي بطاقات ماستركارد الذين يحجزون تذاكرهم مع طيران الإمارات، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 18 يوليو، بفرصة الفوز بقسيمة من "الإمارات للعطلات" بقيمة 15 ألف درهم.

وتحرص ماستركارد على ربط عشاق السفر بشغفهم من خلال هذا العرض القيّم الذي يشمل وجهات مختارة جديرة بالاستكشاف، تشمل ميامي وسيشيل وبوكيت في تايلاند وبالي وبراغ ولندن وغيرها من الوجهات التي تستقطب الباحثين عن ملاذ ساحر في أحضان الطبيعة وكذلك الحياة الحضرية بصخبها المميز.

وقد أدى تخفيف القيود التي فُرضت على حركة السفر المنتظم خلال الجائحة إلى اتقاد حماسة الكثيرين لإعادة التواصل مع شغفهم بالاستكشاف وخوضهم مغامرات جديدة على الشواطئ الاستوائية، أو السواحل الخلابة، أو المدن المليئة بالنشاط والحيوية، مدفوعين بحبهم للتغيير والاستمتاع بالراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى رغبة الكثيرين منهم في لم شملهم مع الأصدقاء والعائلة والأحباء في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للفائزين استخدام قسائمهم في قضاء عطلات رائعة، ومغامرات عفوية، وأخرى بصحبة الأهل والأصدقاء، قد تشمل الرحلات الجوية والإقامة والجولات والفعاليات المصاحبة. وبمقدور حاملي بطاقات ماستركارد البدء في حجز رحلاتهم مع طيران الإمارات اليوم للحصول على فرصة الفوز بقسائم "الإمارات للعطلات" بقيمة 15 ألف درهم يومياً، للحجز، يرجى زيارة: http://www.emirates.ae/en/mastercard.

تطبق الشروط والأحكام.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

طيران الإمارات

طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتغطي عملياتها نحو 140 وجهة في القارات الست، حيث تربط الركاب وتسهل التجارة عبر مقرها الرئيس في دبي. وتشغل الناقلة واحداً من أحدث أساطيل الطائرات ذات الجسم العريض من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. وتقدم طيران الإمارات، التي توظف عاملين من نحو 170 جنسية، خدمات متفوقة ومنتجات مبتكرة لقاعدة عملائها العالمية. كما تدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم وتحقق التواصل بين عملائها من خلال رعاية مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية.