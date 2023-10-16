دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن شركة بي إف يوPFU، الشركة الرائدة عالمياً في مجال مسح الصور، عن إتمام تصنيع وشحن 15 مليون ماسح ضوئي من أحدث ماسحاتها الضوئية إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

التزمت شركة بي إف يو منذ تأسيسها بتجاوز حدود التكنولوجيا وتقديم حلول مبتكرة عالية الجودة تعمل على تحسين إنتاجية عملائها على الصعيد العالمي. يعد هذا الإنجاز شهادة على تفاني وخبرة فريق بي إف يو بأكمله. تشمل الملايين الـ 15 التي تم تصنيعها وشحنها مجموعة واسعة من الماسحات الضوئية للصور (أو ماسحات المستندات)، المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم. وقد حازت هذه المنتجات على إشادة واسعة لميزاتها المتقدمة وموثوقيتها وأدائها، مما يجعلها خياراً مميزاً.

تشمل النقاط الرئيسية لهذا الإنجاز البارز ما يلي:

جودة لا مثيل لها: تمثل كل وحدة من الملايين الـ 15 من المنتجات تتويجاً لالتزام شركة بي إف يو بالتميز في التصميم والهندسة والتصنيع. تضمن عمليات مراقبة الجودة الصارمة أن كل منتج يفي بأعلى المعايير الصناعية.

التأثير العالمي: وصلت شركة بي إف يو إلى العملاء في أكثر من 100 دولة، مما أحدث تأثيراً كبيراً على تبني تقنية التقاط الصور على مستوى العالم. يعتبر هذا الإنجاز بمثابة الخطوة الأولى في مشاريع التحول الرقمي الكبرى وكانت عنصراً أساسياً في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاتصال والارتقاء بالابتكار عبر قطاعات متنوعة.

رضا العملاء: تلقت شركة بي إف يو باستمرار ردود فعل إيجابية من العملاء الذين يقدرون المتانة والأداء والتصميم سهل الاستخدام لمنتجاتها. يعكس هذا الإنجاز الثقة والولاء اللذين يضعهما العملاء في ماسحات الفئة الـ fi وSP وScanSnap.

تلتزم شركة بي إف يو بالابتكار وتعد بقدوم منتجات وميزات جديدة ومبهرة في المستقبل، ومع تطور التكنولوجيا، تتطلع الشركة للبقاء في طليعة التقدم الصناعي وتقديم منتجات تتجاوز التوقعات وتعيد تعريف الاحتمالات.

عبر سيجي موراكامي، رئيس وممثل لشركة بي إف يو (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة، عن امتنانه للعملاء والموظفين والشركاء، قائلاً: "يعتبر الوصول إلى هذا الإنجاز شهادة على التفاني المذهل لفريقنا والدعم الثابت من عملائنا وشركائنا. نحن نتطلع لمواصلة رحلتنا، وتجاوز حدود تقنية المسح الضوئي والارتقاء بالابتكار إلى آفاق جديدة."

يمكن لزوار معرض جايتكس زيارة منصة الشركة للتعرف على منتجاتها وماسحاتها الضوئية، وذلك في: Concourse 2, stand number CC2-17.

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