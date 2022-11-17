سيتم إدراج صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهو من الفئة (ب) ذات العائد الموزع

أبو ظبي: أعلنت اليوم شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبو ظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م) عن بدء الاكتتاب الأولي في وحدات صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول (كود بلومبيرج: CHADX15)، وهو صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وذلك من 21 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2022.

ويمثل صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول سابع صندوق فرعي يتم إطلاقه تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث سيتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (كود بلومبيرج: FADSM15)، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة فوتسي راسل لقياس أداء أكبر 15 سهم وأكثرها سيولة بسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويأتي إطلاق الصندوق الجديد في إطار استراتيجية النمو وتوليد القيمة التي تتبناها شيميرا، حيث يهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بفرصة الاستثمار في مجموعة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المخطط إدراج صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 24 نوفمبر 2022، وهو من الفئة (ب) ذات العائد الموزع. وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها مرتين سنويًا كلما توفرت.

وفي هذا السياق أوضح السيد/ سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، أن إطلاق الشركة لصندوقها العاشر سيزود المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمارفي أكبر الشركات المدرجة في واحد من أسرع الأسواق نموًا بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تنويع صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لها من أجل المساهمة في تعزيز نمو وتطور أسواق المال الإماراتية.

ومن جانبه قال السيد / سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية،، إن إدراج شركة شيميرا لثامن صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لها بسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس نجاح السوق في جذب إدراجات جديدة، مضيفاً أن إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15) في وقت سابق من العام الجاري أتاح بوابة جديدة للاستثمارفي الفرص الواعدة التي توفرها أبوظبي. كما أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن استراتيجيته نحو تنويع الأدوات الاستثمارية التي يقدمها، مستمرفي تشجيع الادراجات المتنوعة وطرح مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المبتكرة.

ومن جهته أضاف السيد / شريف سالم رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال، أن إطلاق سادس صندوق مؤشرات متداولة منذ بداية العام الجاري والعاشر في فترة تتجاوز العامين بقليل ساهم في تنويع صناديق الاستثمار التابعة للشركة، مما يتيح للمستثمرين المحليين فرص الاستثمار في أكبر وأسرع الأسواق نموًا حول العالم من خلال الأسواق المحلية.

وسوف يخضع الصندوق لإدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) من مقرها بالإمارات، والحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار. من ناحية أخرى، يقوم بنك أوف نيويورك ميلون بدور أمين الحفظ العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام لتداول الأوراق المالية، وشركة ضمان للأوراق المالية، وشركة بي إتش مباشر للخدمات المالية.

ومن جانب آخر، أوضح السيد/ أنطوني هابس، الرئيس العالمي لتغطية العملاء – خدمات الأصول، بي ان واي ميلون، أن صندوق المؤشرات المتداولة الجديد سيزود المستثمرين بفرصة الاستثمار في سوق أبوظبي سريع النمو. وأعرب عن اعتزازه باختيار البنك للقيام بدور أمين الحفظ العالمي لجميع صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لشيميرا، وعن تطلعاته لمواصلة تزويد الشركة بالمؤشرات والبيانات التحليلية والخبرة الواسعة في إدارة صناديق المؤشرات المتداولة.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م

شيميرا كابيتال ذ.م.م هي شركة استثمار تابعة لشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م وتتخذ من أبوظبي مقرًا لها. تقوم الشركة بتوفير باقة مميزة ومتنوعة من الأدوات الاستثمارية الابتكارية لعملائها تركيزًا على الأصول البديلة وفئات الأصول غير التقليدية. وتقوم الشركة بتوظيف ما تحظى به الشركة الأم من خبرات واسعة في مجال الاستثمارات الخاصة، وما تتمتع به من مكانة خاصة لدى مزودي الخدمات المالية المتميزة، فضلًا عن علاقاتها الراسخة بمؤسسات الوساطة المالية وشبكة واسعة من أصحاب الثروات إلى جانب شركات إدارة الثروات والاستثمارات، وذلك من أجل تعظيم المردود والعائد الاستثماري. الشركة حاصلة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وتعمل بموجب القواعد التنظيمية للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالحوكمة.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا كابيتال ذ.م.م

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com chimerainvestment.com/

عن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

هاتف: 8774 612 (2) 971+

محمول: 9733 668 (50) 971+

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

عن بنك أوف نيويورك ميلون

يعد بنك أوف نيويورك ميلون شركة استثمارات عالمية تابعة لمؤسسة بنك أوف نيويورك ميلون (كود بورصة نيويورك: BK). وتكرس الشركة جهودها وأعمالها لمساعدة العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وتقدم الشركة خدماتها الاستثمارية وخدمات إدارة الاستثمارات في أكثر من 35 دولة، ويتنوع عملاؤها بين المؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 42.2 تريليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2022، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي. وتتميز شركة بنك أوف نيويورك ميلون بتقديم كافة الخدمات والإجراءات التي يحتاج إليها العملاء لإطلاق استثماراتهم أو تداولها أو إدارتها أو توزيعها أو إعادة هيكلتها أو تقديم خدمات لها. لمزيد من المعلومات عن بنك أوف نيويورك ميلون، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.bnymellon.com ويمكنك متابعة الشركة على تويتر من خلال @BNYMellon أو زيارة المركز الإعلامي على الرابط التالي: www.bnymellon.com/newsroom

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

جيسيكا توماس

بنك أوف نيويورك ميلون

رئيس قطاع الاتصالات الخارجية – أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

بريد إلكتروني: Jessica.thomas@bnymellon.com

محمول: 686 068 7805 44