دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي الصحية" عن إجراء 15 عملية قلب معقدة لمرضى من أعمار وجنسيات مختلفة، ضمن النسخة الثانية من حملة "نبضات" للعام 2025، التي تعنى بإجراء عمليات جراحية للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة.

ويأتي هذا الإعلان بمناسبة مع اليوم العالمي للقلب الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، تأكيداً على التزام "دبي الصحية" بدعم الجهود العالمية للتوعية بأمراض القلب، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.

وتنفذ مؤسسة الجليلة، "ذراع العطاء" لـ"دبي الصحية"، مبادرة "نبضات" في إطار الشراكة الإنسانية مع "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية"، تهدف من خلالها إلى توفير رعاية شاملة للمصابين بتشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة، وتقديم الدعم للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج عبر تمكينهم من إجراء عمليات جراحية وتدخلات علاجية متقدمة في مستشفيات دبي الصحية.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "تجسد شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية من خلال مبادرة نبضات رؤيةً مشتركة للارتقاء بصحة الإنسان، حيث تسهم في إحداث تحولاً نوعياً في حياة المرضى بفضل جهود كوادرنا الطبية، ومنحهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية".

وأضاف: "تعكس مبادرة "نبضات" التزام "دبي الصحية" بترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الأفراد من خلال مبادرات إنسانية نوعية. ويُجسّد إجراء هذا العدد من العمليات المعقّدة اتساع نطاق المبادرة وأثرها المتزايد في تمكين الفئات المستحقّة من الحصول على علاج متقدم وفق أعلى المعايير الطبية."

من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية: "نفخر بإطلاقنا وتبنِّينا لحملة نبضات التي تجسّد قيم التكافل الراسخة في مجتمعنا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ"دبي الصحية". وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرصنا على تسخير مواردنا لتقديم الرعاية الصحية للمرضى من الفئات المستحقة، إيماناً منا بأن رعاية الإنسان تُجسّد جوهر رسالتنا الإنسانية".

وأضاف: "تشكل نبضات إحدى المبادرات الإنسانية البارزة التي أنشأتها المؤسسة لتسهم في إنقاذ حياة الأطفال والبالغين المصابين بتشوهات القلب وتمنحهم مستقبلاً أكثر صحة وأملاً، كما تعكس قدرة الشراكات المجتمعية على توحيد الجهود لإحداث أثر مستدام في الرعاية الصحية".

كما أكد الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي والمدير الطبي لحملة "نبضات" أن العمليات الـ15 التي أُجريت تكللت جميعها بالنجاح رغم دقتها وتعقيدها، مضيفاً أن الفريق الطبي تمكّن من التعامل مع حالات معقدة شملت جراحات قلب مفتوح وتدخلات بالقسطرة، بما يعكس جاهزية الكوادر الطبية وكفاءتها العالية.

وأوضح، أن حملة "نبضات" أثبتت نجاحها في تحقيق أهدافها، حيث ساعدت على إعادة الأمل للكثير من البالغين والأطفال الذين كانوا يعانون من أمراض قلبية، مؤكداً أن استمرار هذه الجهود يعكس التزام المبادرة برسالتها الإنسانية في منح المرضى حياة أفضل ومستقبلاً أكثر صحة.

