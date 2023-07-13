في ابتكار جديد سيحدث نقلة كبيرة في عالم الانشاءات

الرياض- في ابتكار جديد سيحدث نقلة كبيرة في عالم الإنشاءات.. طورت الشركة العالمية الرائدة "أكسبونا" برنامجا جديداً للتحليل يسمح بالتوقع بحركة الأرض خلال عمليات حفر الأنفاق التي تجريها في أكثر من 15 دولة حول العالم، من خلال مشروع عملاق يساهم مجلس الابتكار الأوربي في تمويله جزئيا بتكلفة تصل إلى 3.65 مليون يورو.

وأصبحت أكسيونا مستثمرًا رئيسيًا في شركة SAALG Geomechanics الناشئة في مجال البرمجيات والهندسة التي تتوقع حركة الأرضية الحقيقية خلال كامل دورة الإنشاء باستخدام كم كبير من البيانات.، مما يسمح بتطوير تطبيق وبرنامج التحليل الخاص بها والذي يحمل اسم (Daarwin) في مجال الأنفاق الذي تتمتع فيه أكسيونا بخبرة واسعة، حيث تمتلك عشرات من آلات حفر الأنفاق (TBMs) التي تعمل حاليًا في مشروعات مختلفة حول العالم على درجات عالية من التعقيد.

وجمعت الشركة التقنية الجديدة 3.65 مليون يورو من خلال عملية مولها جزئيًا برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية في نموذج مختلط من الاستثمار الرأسمالي والإعانات، وتعد أكسيونا هي المستثمر الرئيسي في هذه العملية مع بنك كريديت أندورا كممول، وتهدف SAALG Geomechanics في وقت لاحق إلى جمع رأس مال جديد ليصل إلى 5 ملايين يورو.

وأكدت أكسبونا أن رهانها على شركة SAALG Geomechanics شهادة نجاح لبرنامج الابتكار المفتوح الخاص بها والمسمى I'MNOVATION. فمن خلال هذا البرنامج تمنح أكسيونا الشركات الناشئة فرصةً للتعاون في مشروعات حقيقية من خلال تطبيق حلولها المبتكرة لتحقيق التقدم للمجتمع وحماية البيئة، حيث كانت SAALG واحدة من الشركات التي قررت الاشتراك في هذا البرنامج، وبعد مشروع تجريبي ناجح بالتعاون المباشر مع فرق العمل قررت أكسيونا الاستثمار في هذه الشركة الناشئة. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بالابتكار ومنظومة ريادة الأعمال.

وانتشر استخدام آلات حفر الأنفاق (TBMs) لكونها أكثر طرق حفر الأنفاق أمانًا في سياق التقدم التكنولوجي في الهندسة الجيوتقنية وتعمل على تحسين ظروف العمل داخل الأنفاق واستخدام أنظمة التهوية كما تضيف العديد من التطويرات الأخرى على المجال، حيث أن أكثر من 30٪ من مشروعات حفر الأنفاق الحالية في جميع أنحاء العالم تواجه صعوبات جيوتقنية تؤدي إلى تجاوز التكلفة أو التأخيرات في الجدول الزمني، وقد يصل متوسط التكلفة الإضافية إلى أكثر من 55٪ من الميزانية الأصلية، وأتاحت القدرات الجديدة لبرنامج Daarwin والمستندة إلى خوارزميات التعلم الآلي إمكانية التنبؤ بسرعة تقدم آلات حفر الأنفاق والاكتشاف المسبق للشذوذ الجيوتقني ومساعدة مشغلي آلات حفر الأنفاق على تحسين مراحل حفر الأنفاق وجمع المعلومات لاستخدامها في المشروعات المستقبلية. إن القدرات الجديدة لهذا البرنامج -والتي تمثل زيادة كبيرة في السلامة والكفاءة والاستدامة- هي الخطوة الأولى نحو الوصول إلى آلة حفر أنفاق ذاتية التشغيل.

وحطمت أكسيونا العديد من الأرقام القياسية العالمية فيما يتعلق بآلات حفر الأنفاق وساعدت في وضع مثل هذه الآلات في محور اهتمام هندسة الأنفاق. فقد استخدمت آلات حفر الأنفاق TBM في حفر مسار مترو دبي 2020 عبر الرمال الصلبة لربط المنطقة السكنية في ديسكفري جاردنز بالمنطقة الصناعية لمجمع دبي للاستثمار، وأكملت حفر النفق البالغ طوله 3.2 كيلومترًا في 7 أشهر وكانت أعلى معدلات تقدم أعمال الحفر لها 37 مترا في يوم واحد. وهذه الحقيقة يمكنها أن تعطينا فكرة عن كفاءتها المذهلة في تنفيذ الأعمال.

وشاركت SAALG Geomechanics منذ إنشائها في عام 2016 في أكثر من 50 مشروعًا للهندسة المدنية والإنشاء والتعدين في جميع أنحاء العالم: مثل حفر الأنفاق وأعمال الحفر واسعة النطاق وإنشاء الطرق في أكثر من 15 دولة. وعلى سبيل المثال يستخدم برنامج Daarwin ومنذ عام 2020 كأداة ابتكار استراتيجية في مشروع خط السكة الحديدية هاي سبيد 2(HS2) بالمملكة المتحدة، وهو أكبر مشروعات البنية التحتية للسكك الحديدية عالية السرعة في أوروبا.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. acciona-me.com

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