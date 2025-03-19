عقد بنك الفجيرة الوطني اليوم اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوي في فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارت العربية المتحدة، حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية (387,1 مليون درهم).

كما صادق مساهمو البنك أيضاً على تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني. كما تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024.

وصادق المساهمون على تعيين وتحديد أتعاب مدققي حسابات البنك الخارجيين وهم برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2025، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضائه.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على تعيين د. أشرف هاشم، عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعيين د. محمد البدواوي والسيد. عبدالعزيز الكمالي، أعضاء متدربين للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى إن بي إف الإسلامي، النافذة الإسلامية لبنك الفجيرة الوطني ش.م.ع بناءً على توصية من مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات وتم تحديد أتعابهم.

وقد علق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً:

"يعكس أداؤنا خلال عام 2024 قوة نهجنا الاستراتيجي وعمق رؤيتنا للأسواق. فقد برهن عام 2024 على مرونتنا وقدرتنا على التكيف، والتزامنا بالتميز. إذ واصلنا إحراز نتائج متميزة ، ما يبرز قدرتنا على تحقيق زخم مستمر ونمو نوعي.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أقترح توزيع أربـاح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل أرباح نقدية.

وأتقدم بجزيل الشكر إلى مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة الإدارية، وموظفينا في بنك الفجيرة الوطني على تفانيهم وعملهم الدؤوب والمخلص. وسنواصل مهامنا في تقديم قيمة استثنائية، وتحفيز الابتكار، والالتزام بأعلى معايير النزاهة".

وعلقت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة:

"عام آخر حافل بالإنجازات المذهلة، حيث يعكس الأداء المتميز لبنك الفجيرة الوطني التزامه الثابت بتطبيق استراتيجياته الرئيسة باستمرار، ويبرز مرونة أعماله الرئيسية، وقدرته على تحقيق نتائج قوية عبر مختلف القطاعات. ومما لا شك فيه، أن هذا النجاح دليلٌ واضح على جهود البنك في تحسين جوانب كثيرة، بما في ذلك تبني أحدث أنواع التكنولوجيا، وتنويع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وإقامة شراكات استراتيجية عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال.

وسنكمل مسيرتنا معاً مُنطلقين من أسس متينة، وسنواصل تقديم القيمة ودفع مسيرة النمو بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك يحظى بمكانة مرموقة لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف مشاريعهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز، وحصل على تصنيف BBB+ / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وكلاهما يحمل تصنيف مستقر. والبنك مُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك شبكة فروع مكونة من 14 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات