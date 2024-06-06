أرادَ ترسي عقود إنشائية بقيمة إجمالية تبلغ 1.48 مليار درهم إماراتي لبناء المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مَسار المتكامل في ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة

المباشرة فوراً بتشييد 1,025 منزلاً مع خططٍ لتسليم المجتمع بأكمله بحلول نهاية عام 2026

من المتوقع تسليم المنازل البالغ عددها 986 ضمن المرحلتين الثانية والثالثة خلال الشهور القليلة القادمة



الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: 6 يونيو 2024 – أرست أرادَ عقدين رئيسيين بقيمة 1.48 مليار درهم إماراتي لتشييد سيكويا وسرو، المرحلتين الأخيرتين من مجتمع مَسار الأخضر والذي تبلغ قيمه مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم إماراتي في ضاحية السيوح بالشارقة.

وقد تمت ترسية عقد بناء 428 منزلاً في حي سيكويا وبقيمة 650 مليون درهم إماراتي على شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة، ومقرّها في أبوظبي، والمكلّفة كذلك ببناء كايا، المرحلة الثانية من مجتمع مَسار.

كما تمت ترسية العقد الثاني وبقيمة 830 مليون درهم إماراتي لبناء 597 وحدة سكنية في سرو، المرحلة السادسة والأخيرة من مَسار، على شركة إنترماس للهندسة والمقاولات، وهي شركة مقاولات رائدة مقرّها الشارقة، والتي قامت سابقاً ببناء جزء من سنديان، المرحلة السكنية الأولى المكتملة في مَسار، وتعمل حالياً على بناء روبينيا، وهي المرحلة الثالثة في هذا المجتمع العصري المبتكر في قلب الشارقة.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يسعدنا ترسية هذه العقود الرئيسية وفي وقتٍ مثالي، مما يضمن تسليم مجتمع مَسار بكفاءةٍ عالية ومستوىً استثنائي من الجودة التي وعدنا عملاءنا بها منذ البداية". وأضاف بقوله: "منذ إطلاق هذا المجتمع المبتكر قبل أكثر من ثلاثة أعوام، شهد المشترون والمستثمرون لدينا ارتفاعاً كبيراً على قيمة منازلهم، ونحن ملتزمون معهم بمواصلة قصة النجاح".

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه بقوله: "يقدّم مَسار أسلوب حياةٍ متفرّداً ومستوحىً من الطبيعة، وهو ما يميّزه عن أي مجتمعٍ آخر في الإمارات، مما يوفر للمقيمين فيه بيئة معيشية مثرية وهادئة لهم ولعائلاتهم".

وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية في سيكويا وسرو، حيث من المتوقع تسليمهما بحلول صيف عام 2026. ومع ترسية العقود الأخيرة، يرتفع عدد المنازل قيد الإنشاء في مَسار إلى 2,570، حيث تم تسليم 430 منزلاً ضمن المرحلة الأولى منه نهاية العام الماضي. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من مَسار، كايا وروبينيا، واللتان تضمان 986 منزلاً، خلال الشهور القليلة القادمة.

ويضم مَسار 3,000 فيلا فاخرة ومنزل ريفي موزعة على ستة أحياء مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر تنتشر فيه أكثر من 70,000 شجرة، ومن المقرر تسليم المجتمع كاملاً في عام 2026.

وتشمل المرافق الأخرى التي تم تسليمها في هذا المجتمع العصري الأخضر مركز زوّار مَسار، وعدداً من مواقع الجذب العائلية التي تتضمن منطقة مغامرات للأطفال، ومنطقة ألعاب مائية، وميدان للتزلج، وركن زاد لشاحنات الطعام. كما تم افتتاح مضمار مَسار المتخصص للدراجات الهوائية بين الأشجار والمساحات الخضراء وبطول 6.6 كيلومتر مع باقةٍ من الجسور والأنفاق المضاءة، ويرحب حالياً بالآلاف من الدرّاجين كل شهر، ويوفر مركز ذا لووب في الموقع خدمة تأجير وصيانة الدراجات الهوائية إلى جانب مقهىً متخصص لراحة ورفاهية المستخدمين.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع مَسار يقع في ضاحية السيوح المتنامية وعلى مقربة من مدينة تلال وجامع الشارقة الكبير ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويمتاز مَسار بموقعه الاستراتيجي مع سهولة الوصول منه إلى شارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي. ويوفر الموقع حركة سلسة ومريحة من الشارقة إلى دبي وبقية الإمارات الشمالية.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

#بياناتشركات

-انتهى-

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا