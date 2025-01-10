دبي : أعلنت اليوم شركة «تعليم» القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (TAALEEM)، وهي واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية التي تعمل في قطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات وتضم محفظة واسعة من 12 مدرسة متميزة بما في ذلك الاستحواذ الأخير على المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة – ميدان (LLFP-Meydan)، وتقوم بإدارة 22 مدرسة قائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2024، حيث نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية بالإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح (يعد خصم الضرائب).

أبرز الإنجازات

نمو الإيرادات بمعدل سنوي 14.8% لتسجل 306.1 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، مدفوعةً بارتفاع معدل تسجيل الطلاب بنسبة سنوية 12.3%، وارتفاع متوسط الرسوم الدراسية بالمدارس المتميزة بنسبة 3.0%.

تعليم القابضة تستحوذ على المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة – ميدان (LLFP-Meydan)، وكذلك شراء الأراضي والمباني التابعة لـ"أميتي" للتعليم لتوسيع مدرسة دبي البريطانية – تلال الإمارات (DBS EH)، وذلك بإجمالي نفقات رأسمالية بلغت قيمتها 437.5 مليون درهم إماراتي. وقد تم تجميع نتائج المنشآت المستحوذ عليها على القوائم المالية لشركة تعليم القابضة لفترة الربع الأول من العام الدراسي 2024/25.

ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 7.6% إلى 108.0 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، حيث ساهم نمو الإيرادات في تعويض أثر ارتفاع التكاليف غير الثابتة مثل المرافق والمستلزمات المدرسية.

أضافت الشركة مدرستين جديدتين ضمن فئة المدارس المتميزة، وإجراء التوسعات الأخيرة بمدرسة جرينفيلد الدولية (GIS)، ما أثمر عن ارتفاع القدرة الاستيعابية لمحفظة المدارس المتميزة التابعة بنسبة سنوية 28.0% خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25. كما نجحت الشركة في إضافة مدرسة جديدة ضمن المدارس القائمة على الشراكة مع الجهات الحكومية، ليرتفع بذلك إجمالي محفظة المدارس التابعة إلى 34 مدرسة.

نمو صافي الربح بنسبة سنوية 46.3% إلى 68.2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، وارتفع هامش صافي الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية ليسجل 22.3%، نتيجة تأثير تسجيل ضريبة مؤجلة غير متكررة بقيمة 27.7 مليون درهم إماراتي في العام الماضي.

في ضوء زيادة سنوية بنسبة 18.7% في تسجيل الطلاب في قطاع التعليم المتميز ليصل إلى 16,557 طالبًا في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، أدى النمو السريع في القدرة الاستيعابية الناتج عن الإطلاقات والتوسعات الأخيرة إلى انخفاض مؤقت في معدل الاستفادة من قطاع التعليم المتميز ليصل إلى 76.7%.

تواصل شركة «تعليم» التزامها الراسخ بتنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها على مدار خمس سنوات، حيث تستهدف توسيع محفظة المدارس المتميزة، مع التركيز على التوسع بخدماتها في قطاع المدارس فائقة التميز، وترسيخ علاقتها القوية مع الجهات التعليمية في حكومة دولة الإمارات.

ارتفعت معدلات التسجيل بقطاع المدارس المتميزة بمعدل سنوي 18.7%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بها 16.557 طالبًا خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25. ويرجع ذلك إلى التوسعات الأخيرة التي أجرتها الشركة بمحفظة المدارس المتميزة وجهودها لتنمية الطاقة الاستيعابية المستغلة.

ويواصل المنهج البريطاني، الذي يضم أربعة من مدارس دبي البريطانية (DBS) ومدرسة جبل علي، احتلال صدارة المناهج التعليمية التي تقدمها محفظة المدارس المتميزة من حيث معدلات التسجيل والقدرة الاستيعابية، علمًا بأن القدرة الاستيعابية ارتفعت إلى 7.254 مقعد خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، وهي زيادة سنوية بواقع 2.017 مقعد نتيجة إطلاق مدرسة دبي البريطانية – جميرا. وقد ساهم الارتفاع المستمر في معدلات التسجيل بمدارس المنهج البريطاني في وصول الطاقة الاستيعابية المستغلة بتلك المدارس إلى 99.4%، إلا أن ضم مدرسة دبي البريطانية – جميرا بطاقة استيعابية تبلغ 29.7% ساهم في خفض الطاقة الاستيعابية المستغلة بمدارس المنهج البريطاني إلى 81.6%، وهو ما يعكس كفاءة استراتيجيات التحسين التي تتبناها الشركة لتعزيز معدلات النمو عبر إجراء التوسعات اللازمة لتحسين الطاقة الاستيعابية المستغلة عند اقتراب اكتمالها، حيث ساهمت المدرسة وحدها في إضافة 1.852 مقعدًا جديدًا.

كما شهد منهج البكالوريا الدولية نمو الطاقة الاستيعابية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لكل من مدرسة جرينفيلد الدولية (GIS) ومدرسة جميرا للبكالوريا (JBS) بنسب سنوية 33.5% و5.8% على التوالي. وتأتي الزيادة في طاقة مدرسة JBS نتيجة الاستثمار في تطوير المباني والفصول الدراسية خلال صيف العام الدراسي 2023/2024 لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المدرسة.

وعلى صعيد المنهج الفرنسي الذي توسعت الشركة به مؤخرًا عبر الاستحواذ على المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة - ميدان (LLFP-Meydan)، فقد بلغت الطاقة الاستيعابية المستغلة للمدرسة 64.3% خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25. وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالمدرسة 1.332 طالب، علمًا بأن القدرة الاستيعابية للمدرسة تبلغ 2.070 طالبًا. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام شركة "تعليم" بالتوسع في خدمة شرائح جديدة، والتي ستركز على زيادة معدلات التسجيل ضمن استراتيجيتها للفترة المقبلة.

وبالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة الطاقة الاستيعابية المستغلة بمحفظة مدارسها الحالية خلال الفترة المقبلة، تعتزم الشركة إضافة ثلاث مدارس جديدة، وهي مدرسة دبي البريطانية – ميرا والمخطط افتتاحها في سبتمبر 2025، على أن يليها إضافة اثنين من المدارس فائقة التميز في 2026 لتلبية احتياجات الشرائح الراغبة في الحصول على خدمات تعليمية فائقة الجودة.

وتضمنت أبرز التطورات التي أحرزتها الشركة خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، نجاح الشركة في التوسع بمحفظة المدارس المتميزة إلى 12 مدرسة، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة - ميدان (LLFP-Meydan)، بالإضافة إلى إطلاق مدرسة دبي البريطانية – جميرا (DBS-Jumira) في سبتمبر 2024، ما أثمر عن زيادة القدرة الاستيعابية بواقع 4.718 مقعد مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

ومن جانب آخر، شهدت محفظة المدارس القائمة على الشراكة مع الجهات الحكومية نمو إجمالي القدرة الاستيعابية بنسبة سنوية 35.9% إلى 32.572 طالب خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/25، مصحوبًا بارتفاع معدل تسجيل الطلاب بنسبة سنوية 8.1% إلى 23.535 طالب. ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى توسعة ثلاثة فروع من مدارس دبي التابعة لشراكات القطاعين العام والخاص (PPP)، ما أثمر عن إضافة 7.050 إلى إجمالي القدرة الاستيعابية، إلى جانب ضم مدرسة جديدة ضمن "مدارس الشراكات التعليمية" بأبوظبي بقدرة استيعابية تبلغ 1.561 مقعد.

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