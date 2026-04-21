دبي: أعلنت ديار للتطوير ش م ع، الشركة العقارية المتكاملة المُدرجة في سوق دبي المالي وأحد أكبر المطوّرين في الإمارات العربية المتحدة، عن تسليم 1436 وحدة عقارية في ثلاثة من مشاريعها الرئيسية في دبي. وتشغُل هذه المشاريع مواقع استراتيجية ضمن مناطق مهمة في الإمارة، كما تتضمن تطويرات للسكن ومنشآت ضيافة.

ويشكّل الإعلان محطة مهمة في مسيرة ديار، ويجسد التزامها بالبيئة العمرانية المتطورة في دولة الإمارات، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

ويضمّ ريغاليا، البرج السكني الفاخر في منطقة الخليج التجاري، 913 وحدة تتوزع بين استديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، بالإضافة إلى خيارات دوبلكس وبنتهاوس و محلات تجارية. أما جنات، فيضمّ 362 وحدة ويشكّل المنطقة الأخيرة في مجتمع ميدتاون من ديار في مدينة دبي للإنتاج، وتتوزع خياراته بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى محلات التجزئة. ويتمتع مشروع تاليا ريزيدنسز بموقع مميز في منطقة الفرجان، حيث يتألف من 161 شقة فندقية من غرفة أو غرفتي نوم مفروشة بالكامل، تشغّلها فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسرّنا أن نعلن عن اكتمال وتسليم وحداتنا السكنية ضمن ثلاثة مشاريع ريادية في قلب دبي؛ في خطوةٍ تشكّل علامةً فارقة في مسيرتنا، وتجسّد رؤيتنا الرامية إلى صياغة مشهدٍ عقاريٍّ غايتُه الإنسان، وقوامُه التصميمُ المتفرد والنهجُ الابتكاريّ، ترسيخاً لمكانة دبي العالمية.

كما نبارك لملاكنا ومستثمرينا رؤيةَ أحلامهم واقعاً يتجلى في منازلهم الجديدة، لنسأل الله لهم فيها طيب الإقامة ودوام الهناء. و نشكر شركاءنا كافة؛ وفي مقدمتهم الجهات الحكومية على سديد توجيهها، و كل من شاطرنا تفاصيل الرحلةبما في ذلك فريق العمل وكل من وضع لبنةً في صرح هذا الإنجاز."

وبالاستناد إلى خبرة تزيد على عقدَين عبر محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومنشآت الضيافة، وسجل حافل بتسليم أكثر من 23 مليون قدم مربعة في دبي ودولة الإمارات، تواصل ديار من خلال عمليات التسليم الأخيرة دعم قطاع عقاري مرن وداعم للأعمال في الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتطوير مشاريع عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمالكين والمستثمرين.

وتواصل ديار التركيز على التسليم في الوقت المحدد والتميز في التصميم والمشاريع التي ترتكز على المجتمعات، بما يضع احتياجات السكان في صميم المساحات التي تطورها، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم النمو العمراني طويل الأمد في دبي.

نبذة عن ديار

ديار، وهي شركة مساهمة عامة، واحدة من أبرز الشركات العقارية المتكاملة في دبي. تسعى ديار، مدعومةً بخبرة تفوق العقدين، إلى تطوير مشاريع سكنية وتجارية وفي قطاع الضيافة تعكس احتياجات السوق وتعزز من جودة الحياة. تأسست الشركة عام 2001، وتمكنت من تحقيق إنجازات مميزة، لاسيما بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تم في عام 2007، مما عزز مكانتها كأحد أكبر المطورين.

وتستند الشركة على ست وحدات أعمال مترابطة، تشكل منصة موحدة مبنية على فهم شامل لاحتياجات العملاء. وتواصل توسيع محفظتها العقارية من خلال مشاريع استراتيجية، مع طموح متزايد يدفعها نحو الابتكار والتجدّد.

العلاقات العامة والتواصل:

إيناس مسايدي

رئيسة قسم العلاقات العامة والتواصل

inassm@deyaar.ae

-انتهى-

#بياناتشركات