تستمر الشركة في التركيز على دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030

من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على خط إنتاج جديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الصافية للدواجن، بما يتماشى مع أهداف النمو الاستراتيجي للشركة

يعكس هذا التوسع الانتشار والطلب المتزايد على منتجات التنمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، أن شركة التنمية الزراعية، التابعة لها، قد أبرمت عقداً للاستحواذ على خط إنتاج أولي جديد ومتطور، مما يمثل علامة فارقة في جهودها للتوسع الاستراتيجي، بقيمة إجمالية قدرها 143 مليون ريال سعودي.

من المتوقع أنه يكون مصنع المعالجة الأولي الجديد جاهزًا للإنتاج في بداية عام 2025، بطاقة إنتاجية سنوية أولية تقارب 37 مليون طائر. ومن المخطط إجراء المزيد من التحسينات لزيادة القدرة الإنتاجية إلى حوالي 56 مليون طائر سنويًا. وسيقوم المصنع بإنتاج مجموعة كاملة من منتجات التنمية من الدجاج الطازج مما يعزز محفظة الشركة والتي تشمل منتجات غذائية عالية الجودة ومبتكرة لمنشآت الخدمات الغذائية والبيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، سيساهم المصنع الجديد في دعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة لبناء قوى عاملة مزدهرة وذات كفاءة عالية.

كما أن المصنع مجهز بأنظمة متقدمة لإدارة النفايات، مما يعزز التزام التنمية بالاستدامة من خلال تقليل التأثير البيئي ودعم ممارسات الإنتاج المسؤولة. ويتماشى هذا الاستثمار مع رؤيتها لدفع النمو مع الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والتميز التشغيلي. كما سيساعد قرب المصنع من مصانعنا ومزارعنا الحالية على تعزيز الكفاءة والإنتاجية.

قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة التنمية الغذائية:"تواصل التنمية تحقيق خطوات ملحوظة فيما يتعلق بتنفيذ خططها التوسعية الاستراتيجية بنجاح. يعد الاستحواذ الجديد متماشيًا مع دورنا الرائد في دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة تحت مظلة رؤية 2030. ويسعدني للغاية أن أعلن أن منشأة الإنتاج الجديدة مجهزة بأحدث نظام لإدارة النفايات مما سيُمكّننا من تقليل النفايات بشكل كبير وتقليص البصمة الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المنشأة على أرض إضافية ستُستخدم لزراعة الأشجار، مما يدعم مبادرات الشركة للاستدامة.

تعمل شركة التنمية على بناء الأساس اللازم للاستفادة من عوامل السوق الايجابية، بما في ذلك النمو السكاني، والإقبال المتزايد على منتجات الدجاج المغذية والمنتجة محليًا. إن نموذج أعمالنا عالي الكفاءة والمتكامل تمامًا، بالإضافة إلى تركيزنا المتزايد على التسويق والمبيعات والتوزيع، سيمكننا من الوصول إلى آفاق جديدة.

تقع المنشأة على قطعة أرض واسعة، وتعمل على تعزيز قدرتنا التشغيلية بالإضافة الى التأكيد على التزامنا بالاستدامة. وإلى جانب المصنع نفسه، سيتم استخدام الأراضي الشاسعة لزراعة الأشجار، وسيتم ريها بالمياه المعالجة من المصنع والتي تتم معالجتها وفقًا للمعايير المناسبة. و يعزز هذا النهج المبتكر للاقتصاد الدائري من خلال زيادة كفاءة الموارد إلى الحد الأقصى، وتقليل النفايات، والمساهمة في بيئة أكثر خضاراً، وكل ذلك يتماشى مع رؤيتنا للنمو المستدام و المسؤولية البيئية.

وتستمر التنمية في تطبيق أعلى معايير التميز التشغيلي وتعزيز الابتكار في منتجاتها، مع الالتزام بالنمو والتطوير المستدام ، حيث تواصل وضع المعايير التقدمية في صناعة إنتاج الأغذية وتظل ملتزمة بتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة المستهلكين المتنامية."

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