القاهرة : أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي 2025 والمنتهي في 31 مارس 2025.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال 2025:

إيرادات النشاط: 2.8 مليار جنيه وبزيادة 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

2.8 مليار جنيه وبزيادة 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي صافي المتحصلات النقدية : 4.3 مليار جنيه

4.3 مليار جنيه مجمل الربح : 1.8 مليار جنيه بزيادة 173٪، وبهامش مجمل ربح 65 ٪

: 1.8 مليار جنيه بزيادة 173٪، وبهامش مجمل ربح 65 ٪ أرباح التشغيل: 1.3 مليار جنيه بزيادة 255٪، وبهامش أرباح تشغيل 48٪

1.3 مليار جنيه بزيادة 255٪، وبهامش أرباح تشغيل 48٪ صافي الربح بعد الضرائب: 953 مليون جنيه بزيادة 143٪ وبهامش صافي ربح 35٪

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 4.3 مليار جنيه، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

قامت سوديك بتسليم 148 وحدة خلال الشهور الثلاث الأولى، منها 95 وحدة في مشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 53 وحدة، مقارنة بـ 236 وحدة تم تسليمها خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال الربع الأول من العام المالي 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه تم إنفاقها خلال نفس الفترة من 2024.

بلغت إيرادات النشاط 2.8 مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى من 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.8 مليار جنيه. جاءت هذه الإيرادات القوية بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 62٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة. وقد ساهم مشروع Six West بمفرده بنسبة 52% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 38% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة.

من ناحية أخرى وصل مجمل الربح إلى 1.8 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 65٪، وبزيادة 173% مقارنة بالشهور الثلاث الأولى من العام الماضي.

كما سجلت أرباح التشغيل خلال العام 1.3 مليار جنيه خلال الفترة، وبهامش أرباح تشغيل 48٪، وبزيادة نسبتها 255٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 951 مليون جنيه وبهامش صافي الربح 35٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.67 جنيه.

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 4.4 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى0.33x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 4.1 مليار جنيه في 31 مارس 2025. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.33x في نهاية عام 2024، كما وصل رصيد الديون المستحقة إلى 4.8 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 80.9 مليار جنيه، منها 17 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 9.1 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 71.8 مليار جنيه.

وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 87.4 مليار جنيه في 31 مارس 2025، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

تعليقًا على النتائج، قال أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك: "يسعدنا الاعلان عن نتائجنا المالية القوية خلال الربع الأول من2025، والتي تميزت بنمو كبير في الإيرادات والأرباح. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بخلق قيمة مستدامة تدعم نموّنا الاستراتيجي وتوسعاتنا المستقبلية. ونتطلع لعام آخر من النمو وتحقيق نتائج قياسية جديدة."

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

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