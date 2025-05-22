المبادرات الجديدة تساهم في توطيد العلاقات الأمريكية السعودية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، كما تمثل دليلاً قوياً على أهمية معدات الطاقة لإيجاد المزيد من الحلول المبتكرة على مستوى العالم

أوجه التعاون تشمل إمكانية توفير تقنيات طاقة عالية الكفاءة والمرونة، بما في ذلك توربينات غازية متطورة عالية التحمل تم تصنيعها في مقاطعة غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) عن مبادرات بقيمة تصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع توليد الطاقة واستقرار الشبكة في المملكة باستخدام تقنياتها وخدماتها عالمية المستوى في مجال معدات الطاقة. وتضمن هذه المبادرات التزامات بقيمة تصل إلى ملياري دولار ضمن الحافظة التعاقدية أو بموجب اتفاقية حجز اعتباراً من الربع الأول لعام 2025، ، بالإضافة إلى عقود ومذكرات تفاهم مستقبلية تمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع لهذه المبادرات أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وكذلك الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وبهذه المناسبة قال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا": "بوصفها الشركة العالمية الأبرز في تصنيع معدات الطاقة، تفخر ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ بتوظيف تقنياتها عالمية المستوى للمساعدة في توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودعم أمن الطاقة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والقدرة التنافسية لكلا البلدين. نشكر لقيادتي الحكومتين تركيزهما على الارتقاء بقدرات التصنيع والابتكار والتكنولوجيا في قطاع الطاقة، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على أهمية معدات الطاقة لإيجاد المزيد من الحلول على الصعيد العالمي. ونلتزم بمواصلة العمل على تنمية القدرات وخلق فرص العمل داخل الولايات المتحدة وخارجها لتلبية هذه الاحتياجات الملحة".

شراكات لتسريع التحوّل في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ( SEC ) وشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" عن مجموعة مبادرات تشمل توريد توربينات غازية عالية الأداء والكفاءة والمرونة صُنعت في مقاطعة غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية، وتعتمد على سلسلة توريد أمريكية متكاملة، بالإضافة إلى مكثفات متزامنة ومعدات أخرى ضرورية لدعم استقرار الشبكة من خلال تنظيم الجهد، والطاقة التفاعلية، وقوة النظام، مما يضمن استمرارية التشغيل والحفاظ على موثوقية العمليات بالتوازي مع دمج مصادر الطاقة المتجددة في النظام. ويتضمن الاتفاق كذلك توفير قطع الغيار الأساسية، وخدمات الصيانة والإصلاح لضمان عمليات أكثر كفاءة وموثوقية في محطات الطاقة.

عن مجموعة مبادرات تشمل توريد توربينات غازية عالية الأداء والكفاءة والمرونة صُنعت في مقاطعة غرينفيل بولاية كارولينا الجنوبية، وتعتمد على سلسلة توريد أمريكية متكاملة، بالإضافة إلى مكثفات متزامنة ومعدات أخرى ضرورية لدعم استقرار الشبكة من خلال تنظيم الجهد، والطاقة التفاعلية، وقوة النظام، مما يضمن استمرارية التشغيل والحفاظ على موثوقية العمليات بالتوازي مع دمج مصادر الطاقة المتجددة في النظام. ويتضمن الاتفاق كذلك توفير قطع الغيار الأساسية، وخدمات الصيانة والإصلاح لضمان عمليات أكثر كفاءة وموثوقية في محطات الطاقة. أبرمت الشركة السعودية لشراء الطاقة " المشتري الرئيس" وشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" مذكرات تفاهم لتوفير معدات وخدمات توليد الطاقة المتطورة لدعم المشاريع المستقبلية، وتسويق تقنيات احتجاز الكربون، وتوفير التدريب والاستثمارات في أنشطة التصنيع والإصلاح والبحث والتطوير في قطاع الطاقة.

مذكرات تفاهم لتوفير معدات وخدمات توليد الطاقة المتطورة لدعم المشاريع المستقبلية، وتسويق تقنيات احتجاز الكربون، وتوفير التدريب والاستثمارات في أنشطة التصنيع والإصلاح والبحث والتطوير في قطاع الطاقة. وقعت "أكوا باور" و " جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا " اتفاقيات تعاون لتحديد واستكشاف فرص توريد توربينات غازية عالية الأداء ومعدات التزويد بالكهرباء للمشاريع المتوقع إطلاقها في المملكة العربية السعودية. وتعتبر أكوا باور أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وهي رائدة في مجال تحول الطاقة والهيدروجين الأخضر

اتفاقيات تعاون لتحديد واستكشاف فرص توريد توربينات غازية عالية الأداء ومعدات التزويد بالكهرباء للمشاريع المتوقع إطلاقها في المملكة العربية السعودية. وتعتبر أكوا باور أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وهي رائدة في مجال تحول الطاقة والهيدروجين الأخضر أعلنت "أرامكو السعودية" و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا " عن تعاونهما في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار وغيرها لدعم عمليات محطات الطاقة في جميع أنحاء المملكة.

وتلعب "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" دوراً حيوياً في تسريع تحول قطاع الطاقة السعودي، ودعم النمو الاقتصادي للمملكة، وتنمية المواهب المحلية، وذلك بفضل قاعدة تقنيات توليد الطاقة المثبتة التي تزيد قدرتها الإنتاجية على 50 جيجاواط، فضلاً عما يقارب التسعين عاماً من المساهمة في تطوير البنية التحتية للطاقة في المملكة. ويمثل شركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في السعودية مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة (GEMTEC) في الدمام، والذي يضم مركزاً لخدمة وإصلاح توربينات الغاز، ومنشأة لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها، وخلية مخصصة للبحث والتطوير، إلى جانب قاعدة موظفين تضم حوالي 850 موظفاً.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل لناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو عالم أقل انبعاثات كربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم.

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