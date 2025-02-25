يقدم روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة تفاعلية شبيهة بالتفاعل البشري

يستجيب للمدخلات الصوتية والنصية، ويلبي احتياجات جمهور متنوع بشكل فعال

كشفت شركة في إف إس جلوبال النقاب مؤخراً عن روبوت محادثة متطور مدعوم بالذكاء الاططناعي بهدف الارتقاء بمستوى دعم العملاء المسافرين إلى المملكة المتحدة.

يقدم روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي دعماً تفاعلياً يحاكي أسلوب المحادثة البشرية، ويستجيب للمدخلات والأوامر الصوتية والنصية، مما مما يتيح للمسافرين إلى المملكة المتحدة الوصول إلى معلومات فورية ودقيقة.

تم تطوير روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من قبل فريق الذكاء الاصطناعي لدى في إف إس جلوبال، الذي يتخذ من دبي مقراً له، بهدف تلبية الطلب المتزايد على دعم العملاء الفعال، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات اللازمة لإتمام عملية تقديم طلب التأشيرة.

وفي معرض حديثها عن هذه الخطوة قالت جين فيدلر، نائب مدير العمليات الخدمية الشاملة، خدمات التأشيرة والحالة والمعلومات، مجموعة خدمات العملاء، دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة: يسجسد إطلاق شركة في إف إس جلوبال لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التزامنا الراسخ بضمان إمكانية الوصول إلى خدمات التأشيرة وضمان فعاليتها وقدرتها على تلبية احتياجات جميع عملائنا. إن توفير الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة حول إجراءات طلب التأشيرة سيضمن استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا".

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: " لطالما كانت التكنولوجيا والابتكار جزءًا لا يتجزأ من عمليات في شركة في إف إس جلوبال. يسعدنا إطلاق هذا الحل المعلوماتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والذي سيساهم بشكل كبير في تحسين تجربة تقديم طلبات التأشيرة لعملائنا المسافرين إلى المملكة المتحدة من جميع أنحاء العالم. نعمل على تطوير مجموعة من المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بهدف إحداث تحول في خدمات التأشيرة والقنصلية لحكومات عملائنا والمتقدمين بطلبات التأشيرة على حد سواء. نؤكد التزامنا الراسخ بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع سياسات ومتطلبات حكومات عملائنا ".

تم تطوير روبوتات المحادثة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تدريب كل منها على البيانات المحددة والمتاحة للجمهور من المواقع الإلكترونية الخاصة بكل دولة لشركة في إف إس جلوبال إلى المملكة المتحدة. تم بناء واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي بالكامل على البنية التحتية الآمنة لشركة في إف إس جلوبال، وتلتزم هذه النماذج بمعايير صارمة لخصوصية البيانات والأمن.

شارك فريق متخصص من علماء البيانات وخبراء الذكاء الاصطناعي في تطوير هذا المشروع، مستفيدين من خبراتهم الداخلية لضمان أعلى معايير الجودة والأمن، وتتوزع مراكز الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة في إف إس جلوبال في دبي (المقر الرئيسي للذكاء الاصطناعي والعمليات الرقمية)، ومومباي، وبرلين. وقد تم التركيز بشكل كبير على ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ، حيث تعاونت في إف إس جلوبال عبر شراكة مع "معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول" في دمج الاعتبارات الأخلاقية والحد من التحيز في عملية التطوير. واعتمد المشروع على منصات ذكاء اصطناعي متطورة، بما في ذلك نموذج AI Foundation Model ومنصة Super Alpha للتطبيقات، وكلاهما مُزوَّد بضوابط مُدمجة لضمان سلامة البيانات وأمنها وامتثالها التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المشروع منصات الذكاء الاصطناعي الملكية، بما في ذلك نموذج AI Foundation ومنصة Super Alpha Application Platform ، وكلاهما مزود بضوابط وحواجز حماية مدمجة لضمان سلامة البيانات وأمنها وامتثالها التنظيمي.

الميزات الرئيسية روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تفاعلات شبيهة بالتفاعل البشري: يوفر روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي استجابات قريبة من الردود البشرية، مما يعزز من تجربة المستخدم .

معلومات خاصة بكل دولة: تركز فقط على احتياجات المسافر وبالتالي تكون المعلومات دقيقة للغاية وذات صلة .

إخفاء البيانات واكتشاف المعلومات الشخصية القابلة للتعريف: تعمل هذه العملية على اكتشاف وإخفاء أي معلومات شخصية قابلة للتعريف؛ ولا يتم تخزين أي بيانات حساسة لضمان أمن المعلومات .

استضافة آمنة للذكاء الاصطناعي: يتم تطبيق نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بنا في بيئة آمنة لمنع مشاركة البيانات مع منصات خارجية .

ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية: تقلل من التحيزات وتضمن استجابات عادلة ومتسقة .

متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن للعملاء الوصول إلى المساعدة في أي وقت .

آلية ملاحظات المستخدم: تساعد ملاحظات المستخدم في تحسين الاستجابات بمرور الوقت .

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 305 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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