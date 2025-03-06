حيدر آباد، الهند: أعلنت "داروين بوكس"، منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الرائدة عالمياً، اليوم عن توقيع اتفاقيات تتولى بموجبها "بارتنرز غروب"، إحدى أكبر الشركات في قطاع الأسواق الخاصة العالمية (بالنيابة عن عملائها)، والصناديق التي تديرها شركة "كيه كيه آر"، وهي شركة استثمارية رائدة، قيادة استثمار بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في الشركة، مع مشاركة إضافية من "غرافيتي هولدينغز". ويؤكد إضافة "بارتنرز غروب" و "كيه كيه آر" إلى جدول رأس المال الغنيّ الزخم القوي الذي حققته "داروين بوكس" على مدار السنوات الأخيرة، كما يسهم الاستثمار في تعزيز ريادة "داروين بوكس" التكنولوجية وتسريع خطط توسعها الدولي.

وتأسست "داروين بوكس" في عام 2015، وهي منصة لإدارة رأس المال البشري تعتمد على الأجهزة المحمولة والذكاء الاصطناعي، وتخدم أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم. وفي أقل من عقد من الزمان، توسعت "داروين بوكس" عالمياً عبر أسواق متعددة، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومنذ دخولها إلى أمريكا الشمالية قبل عامين، حققت الشركة شعبية كبيرة وتضاعف حضورها الإقليمي، وعلى مدار العامين الماضيين، أسست "داروين بوكس" محفظة عالمية قوية ومتنوعة، بعد أن حققت نمواً بمقدار خمسة أضعاف في إيرادات الأسواق الدولية، والتي شكلت أكثر من 60% من الإيرادات الجديدة.

وفي عام 2024، تم الاعتراف بشركة "داروين بوكس" على أنها شركة منافسة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لمجموعات Cloud HCM للمؤسسات التي تضم أكثر من 1000 موظف، مما يجعلها الشركة الأصغر سناً والآسيوية الوحيدة التي تحصل على هذا التكريم.

وقال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لشركة "داروين بوكس": "يعكس هذا الاستثمار الأسس القوية التي تتمتع بها "داروين بوكس" والثقة التي اكتسبناها من قاعدة عملائنا العالمية التي تضم أكثر من 1000 عميل، حيث أسهمنا، من خلال إعطاء الأولوية لتجربة الموظفين، وضمان إمكانية ضبط منصتنا لتلبي الاحتياجات المحلية المتنوعة، في عملية تحول أقسام الموارد البشرية لدى الشركات على مستوى العالم. ونسعى، بدعم من نخبة من المستثمرين، إلى زيادة زخمنا العالمي وتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لآلاف الشركات حول العالم".

وبدوره، قال سايروس درايفر، مدير عام الاستثمارات الخاصة في "بارتنرز غروب": "تعمل "داروين بوكس" في سوق تكنولوجيا الموارد البشرية سريعة النمو، والتي كنا نتبعها في أبحاثنا الموضوعية، حيث تُعد الشركة محفزًا أساسيًا لتعطيل المنصات التقليدية في هذا المجال، مستثمرةً بشكل كبير في ابتكار المنتجات والذكاء الاصطناعي التوليدي والتوسع العالمي، ما يجعلها مستعدة للاستحواذ على حصة في السوق. ونتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة الموهوب في "داروين بوكس" لدفع النمو المستقبلي، مما يشكل إضافة متميزة أخرى لمحفظة نمو الأسهم الخاصة بنا".

كما قال أكشاي تانا، الشريك ورئيس قسم الاستثمار الخاص في الهند لدى "كيه كيه آر": "أثبتت "داروين بوكس" نفسها كرائدة في مجال إدارة رأس المال البشري في فترة زمنية قصيرة من خلال التركيز على الابتكار والعملاء، ويسعدنا دعمها في مرحلتها التالية من النمو، كما سنسعى إلى الاستفادة من شبتكتنا العالية وخبراتنا لتسريع تحقيق طموحها في التوسع الدولي".

وعلى مستوى العالم، يعتمد أكثر من 3 ملايين موظف لدى علامات تجارية رائدة، بما في ذلك ستاربكس، ونيفيا، وأكسا، وسيغنا، ووي ورك، وكريسيل (شركة تابعة لـ إس أند بي)، وتي سيستمز، وغيرها، على منصة "داروين بوكس" لإدارة الموارد البشرية الحديثة. وتوضح موجة طرح المنتجات الأخيرة من "داروين بوكس"، والتي أبرزتها حلول الرواتب متعددة البلدان وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعززة، التزام الشركة بالابتكار في مجال الموارد البشرية من الجيل القادم.

استثمرت شركة "بارتنرز غروب" لتحديد فرص الاستثمار في الشركات الناشئة عالميًا، من خلال استراتيجيتها الخاصة بأسهم النمو التي تتبع نهجاً مواضيعياً. ومنذ أول استثمار لها في هذا المجال عام 2013، ضخت الشركة حتى الآن نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. ومن بين أحدث استثماراتها "لومين ديجيتال"، المزود الرائد للخدمات المصرفية الرقمية المُصممة بالأساس للسحابة، و"نيرا"، إحدى أولى منصات البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح نمذجة البنية التحتية الحرجة بشكل استباقي.

أما "كيه كيه آر" فتستثمر بشكل أساسي من خلال صندوق Asia Next Generation Technology) strategy) التابع لها، الذي يهدف إلى دعم نمو الشركات المبتكرة والرائدة في مجالات التكنولوجيا الاستهلاكية، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية في آسيا. ويعد هذا الاستثمار أحدث استثمارات "كيه كيه آر" في أسهم النمو بالهند والمنطقة، والتي تشمل شركات مثل "ريبيل فودز"، وهي شركة ناشئة متخصصة في المطاعم عبر الإنترنت في الهند؛ و"لينسكارت"، وهي منصة بيع بالتجزئة للنظارات عبر قنوات متعددة؛ و"لفسبيس"، وهي منصة متعددة القنوات للتصاميم الداخلية وتجديد المنازل؛ و"كيوتفيت"، وهي منصة مزودة للبرمجيات كخدمة (SaaS) للشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام؛ و"بريفي"، المزود الرائد لخدمات الثقة الرقمية في إندونيسيا.

نبذة عن "داروين بوكس"

تأسست "داروين بوكس" عام 2015، وهي منصة تكنولوجيا الموارد البشرية الرائدة عالمياً، التي تسعى لتمكين الشركات من إدارة المواهب بفعالية من خلال تجارب الموظفين المتطورة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتقدم منصتها السحابية لإدارة رأس المال البشري حلولًا شاملة تلبي جميع احتياجات الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها. وتتمتع "داروين بوكس" بثقة أكثر من 3 ملايين موظف في أكثر من 1000 مؤسسة عبر 130 دولة، كما تحظى بدعم مجموعة من المستثمرين العالميين، من بينهم "تي سي في"، و"مايكروسوفت"، و"سيلزفورس فنتشرز"، و"Peak XV"، و"لايت سبيد"، و"إنديا بارتنرز" وغيرهم.

نبذة عن "بارتنرز غروب"

تُعد "بارتنرز غروب" إحدى أكبر الشركات في قطاع الأسواق الخاصة العالمية، حيث تضم فريقاً يضم نحو 1,800 متخصص وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار أمريكي. و تمتلك الشركة برامج استثمارية وتفويضات مخصصة ممتدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات و عوائد الملكية الفكرية. وبفضل جذورها السويسرية وحضورها البارز في الولايات المتحدة بولاية كولورادو، تتميز "بارتنرز غروب" بنهج استثماري فريد، يرتكز على ثقافة مؤسسية متميزة ونهج تشغيلي يركز على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحويل الشركات والأصول إلى كيانات رائدة في السوق. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.partnersgroup.com، أو متابعتنا على "لينكد إن".

نبذة عن "كيه كيه آر"

تُعد "كيه كيه آر" شركة استثمارية رائدة عالمياً في مجال إدارة الأصول البديلة، إلى جانب تقديم حلول متخصصة في الأسواق المالية والتأمين. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة من خلال اتباع نهج استثماري مدروس طويل الأجل، والاستعانة بخبرات فرق عمل عالمية المستوى، ودعم نمو الشركات ضمن محفظتها الاستثمارية والمجتمعات التي تعمل بها. وترعى "كيه كيه آر" صناديق استثمارية تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية، كما تمتلك شركاء استراتيجيين يديرون صناديق التحوط. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركات التأمين التابعة لها الخدمات المتعلقة بالتقاعد والتأمين على الحياة وإعادة التأمين تحت إدارة "جلوبال أتلانتيك فاينانشال جروب". وتشمل الإشارة إلى استثمارات "كيه كيه آر" أيضاً نشطة الصناديق الاستثمارية التي ترعاها، بالإضافة إلى استثمارات شركاتها التابعة في قطاع التأمين. ولمزيد من المعلومات حول "كيه كيه آر" (NYSE: KKR)، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kkr.com، ولمعرفة المزيد عن "جلوبال أتلانتيك فاينانشال جروب"، يُرجى زيارة www.globalatlantic.com .

-انتهى-

#بياناتشركات