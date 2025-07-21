القاهرة: أعلنت تتراباك مصر، الرائدة عالمياً في مجال التعبئة والتغليف، عن إطلاق أول مشروع متكامل لها في ليبيا، إحدى الأسواق الرئيسية ضمن منطقة تتراباك مصر، وذلك بالتعاون مع شركة زلفى التابعة لمجموعة العشيبي. يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية تتراباك مصر للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، باستثمار قدره 14 مليون يورو لدعم المشروع الذي سيقدم حلول تعبئة و تغليف متقدمة للسوق الليبي للمرة الأولى.

يقع المشروع الجديد على مساحة 140,000 متر مربع في مدينة بنغازي، وقد تم الانتهاء من الاتفاق عليه في أواخر عام 2024، ومن المقرر بدء العمليات التشغيلية في أوائل عام 2026، مع طرح المنتجات في فئتي الحليب والعصائر خلال نفس الفترة. وسيضم المصنع وحدات متكاملة للمعالجة والتعبئة ضمن إطار عمل L3، وتشمل أنظمة خلط، ومعالجات UHT والبسترة، بالإضافة إلى ثلاث خطوط إنتاج وتعبئة كمرحلة أولي.

قال السيد/ وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر: "يعد إطلاق أول مشروع متكامل لنا في ليبيا خطوة استراتيجية هامة ضمن خطة تتراباك مصر لدخول أسواق جديدة وواعدة، حيث تمتلك ليبيا إمكانيات كبيرة، ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا القوي بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية بالبلاد."

وأضاف السيد/ خوري: "تُعد الشراكة مع شركة زلفى ركيزة أساسية في توجهنا. فمن خلال هذا التعاون، نوحد بين خبرة تتراباك العالمية ومعرفة زلفى العميقة بالاسواق المحلية وحضورها القوي، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأغذية الليبي"

وقال السيد/ وليد شحاتة، مدير المبيعات في تتراباك مصر: "يرسخ هذا المشروع مكانة تتراباك مصر في السوق الليبي، ويُعزز قدرتنا على اغتنام الفرص الناشئة مع تطور السوق، ومن خلال التعاون مع واحدة من أبرز المجموعات التجارية في ليبيا، نُؤسس لقاعدة تجارية قوية للنمو المستدام والنجاح على المدى الطويل."

علّق السيد/ هشام رزق، مدير تطوير الأعمال بشركة تتراباك مصر، قائلاً: "في تتراباك، نطمح لان نكون أكثر من مجرد مورد، بل شريك استراتيجي. نحن نقدم حلولًا شاملة تمتد من الخبرة التقنية والكفاءة التشغيلية إلى فهم السوق. والتعاون مع شركة زلفى يُمكننا من تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ليبيا الفريدة وفتح آفاق جديدة للنمو."

تواصل تتراباك استثماراتها في تقديم حلول التعبئة والتغليف المبتكرة على مستوى العالم. ويأتي المشروع المتكامل الجديد في ليبيا ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية المستدامة للأغذية، ودعم الإنتاج المحلي، ودفع عجلة الابتكار في امتداد سلاسل القيمة الغذائية.

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