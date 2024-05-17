القاهرة في 16مايو 2024: أعلنت شركة درايف للتمويل و الخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي مبلغ خمسة مليارات جنيه.

ويأتي هذا الإصدار بعد فترة زمنية وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة و إستمرار الثقة من قبل المستثمري.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار حيث تميز الإصدار بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة و الذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار، وصرّح: "إن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة االكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية و تحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات ".

ومن جهته، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، عن إعتزازه بنجاح هذا الإصدار، مؤكدًا أن إستمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي و التخصيم.."

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+(sf). بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).

هذا و الجدير بالذكر بأن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب, وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات. وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

نبذة عن درايف للتمويل:

درايف للتمويل هي الشركة الرائدة في نشاطي التمويل الإستهلاكي والتخصيم – للشركات و الأفراد – في مصر، وتندرج تحت مظلة جي بي كابيتال، الذراع التمويلي التابع لشركة جي بي كوربوريشن

تأسست شركة درايف عام 2012 للقيام بنشاط التخصيم، ومنح التمويل والائتمان اللازم لكل العملاء، سواء أفراد أو شركات. نجحت الشركة منذ نشأتها في تنمية أعمالها وحصتها السوقية مع احتلال مكانة بارزة بين الشركات المنافسة بقطاع خدمات تمويل السيارات في السوق المصري. كما تعتبر شركة درايف هي الشركة المالكة لتطبيق “فرصة” وهو تطبيق رقمي يقوم على أساس الشراء الأن و الدفع لاحقاّ للأفراد.

نبذة عن شركة جي بي كابيتال:

هي ذراع الأنشطة التمويلية غير المصرفية التابعة لـ جي بي كورب، حيث توفر مجموعة من الخدمات المالية غير المصرفية لمختلف فئات العملاء. وتقدم الشركة مجموعة من منتجات وخدمات التمويل سواء للشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، وكذلك تجار التجزئة والأفراد المطابقين لشروط التمويل متناهي الصغر. وتقوم استراتيجية جي بي كابيتال على تبني أعلى المعايير في عملياتها، جنبًا إلى جنب مع تطوير باقة خدمات متنوعة بما يتوافق مع أفضل ممارسات المؤسسات المالية على مستوى العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا