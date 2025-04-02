أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك مصرف التنمية الدولي بصفته "الشريك الذهبي" لمحور مستقبل التمويل، ضمن فعاليات الدورة ال 14لقمة AIM للاستثمار، والتي تنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تحظى القمة بدعم أكثر من 400 شريكًا محليًا ودوليًا وعالميًا، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك، وتسليط الضوء على دور القطاع المالي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة وتيسير التواصل بين المستثمرين وصناع القرار حول العالم.

وتأتي مشاركة المصرف ضمن الشراكة الاستراتيجية والتي تربط الطرفين بهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبار المستثمرين والشركات الرائدة وصناع القرار والسياسات ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم في مجال الاستثمار، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية العالمية.

وقال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: “إن دخول المصرف في علاقة شراكة استراتيجية مع النسخة الحالية من قمة الاستثمار يعكس إيماننا المطلق بأنَّ دولة الإمارات تركز على أهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار، من خلال التعاون مع مختلف دول العالم لصياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.

معربا عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "يواصل مصرف التنمية الدولي، بصفته البنك الرائد في القطاع المصرفي العراقي، تقديم خدمات مصرفية متكاملة تشمل المؤسسات، والاستثمارات، و يعد أول مصرف عراقي يحصل على ترخيص من المصرف المركزي الإماراتي في عام 2022، مما مكنه من توسيع نطاق خدماته وتعزيز الروابط الاقتصادية بين العراق والإمارات. ،لنكون الجسر المالي الرائد بين العراق و الإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الازدهار المشترك.

ومن خلال شراكتنا مع قمة AIM للاستثمار 2025، والتي تأتي امتدادًا لتعاوننا المثمر في الدورات السابقة، سنعرض من خلال منصتنا في المعرض الذي يقام على هامش القمة حلول مالية مبتكرة من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية مخصصة تلبي الاحتياجات للشركات العراقية والاماراتية، مما يساهم في في تعزيز الاستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.

مضيفًا أن تواجد المصرف في دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيحفز الاستثمار من خلال مساعدة الشركات على الاستفادة من الفرص السوقية وتطوير العلاقات التجارية وتقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة تعزز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار .

وختم خلف حديثه بأن هذه الشراكة تعكس التزام الطرفين بدعم الاستثمارات الذكية، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتعزيز التكامل المالي بين الأسواق الإقليمية والعالمية. ومع استمرار الابتكار في قطاع التمويل والاستثمار، وتعد قمة AIM للاستثمار منصة رائدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

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