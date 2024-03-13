استحوذت شركة الخليج للتأمين المحدودة، التحالف الذي تقوده شركة ليبيرك وتديرها دي نيوفليز آند كو، الشركة المالية الواقع مقرها في نيويورك، وشركة كالاواي كابيتال مانجمنت، صندوق التحوط الواقع مقره في الولايات المتحدة، اليوم على 13.85% من أسهم المجموعة العربية للتأمين (أريج).

وقدمت سيكو ش.م.ب.(م)، البنك الاستثماري الرائد في منطقة الخليج، الخدمات الاستشارية لشركة الخليج للتأمين المحدودة، بينما قدمت شركتا تراويرز آند هاملينز، والزعبي وشركاه الاستشارات القانونية.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال وسام حداد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في سيكو: "يسرنا التعاون عن قرب مع شركة الخليج للتأمين ومساهميها الدوليين، واستكمال عملية الاستحواذ على حصة مؤثرة بلغت 13.85% من أسهم أريج بنجاح."

و من جانبه، قال دانيال فرايفيلد، مدير شركة الخليج للتأمين المحدودة: "إننا سعداء بنجاح عملية الاستحواذ على أسهم في شركة تأمين مرموقة مثل أريج. ونتطلع للعمل مع مجلس الإدارة لإعادة إطلاق نشاط التأمين لشركة أريج في البحرين والمنطقة."

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