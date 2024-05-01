سبينس 1961 هولدينج بي إل سي تجمع 1.38 مليار درهم في طرحها العام الأولي مع فائض اكتتاب بواقع 64 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 مايو 2024: أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة" أو "سبينس")، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وفي المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، اليوم عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي (”الاكتتاب العام“ أو ”الطرح“) في سوق دبي المالي.

أبرز النقاط الرئيسية

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة (”الأسهم“، كل ”سهم“) بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي 1.38 مليار درهم (حوالي 375 مليون دولار) تقريباً. [1] ويعني ضمناً أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 5.51 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.50 مليار دولار أمريكي).

درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقًا، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح حوالي مليار درهم (حوالي مليون دولار) تقريباً. [1] ويعني ضمناً أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دولار أمريكي). أدى الطلب الكبير على أسهم الطرح بقيمة حوالي 71 مليار درهم (حوالي 19 مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

مليار درهم (حوالي مليار دولار) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسجيل فائض اكتتاب بحوالي مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، وهو أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية الغير متعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة. شهد الطرح طلباً هائلاً من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة و المستثمرين الدوليين حيث بلغ فائض الاكتتاب في طرح المستثمرين المؤهلين بأكثر من 68 مرة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين) ؛ أما في مجتمع المستثمرين المحليين، فبلغ إجمالي العوائد المحققة من طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات أكثر من 1.9 مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع 20 مرة (من حجم الطرح المعدل).

مليار درهم مع فائض اكتتاب بواقع مرة (من حجم الطرح المعدل). يؤكد الإقبال القوي من المستثمرين مدى جاذبية العرض الاستثماري لسبينس، إذ يمثل الطرح العام الأولي فرصة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من نمو الشركة في الأسواق الجذابة والأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول بأسهم سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز ” SPINNEYS “.

تفاصيل سعر الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم سبينس بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، وبذلك ستبلغ حصيلة عوائد الطرح 1.38 مليار درهم (حوالي 375مليون دولار) تقريباً. وأبقت الشركة والمساهم البائع على حجم الطرح المكون من 900,000,000 سهم، أي ما يعادل 25% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

شهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وكذلك من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح حوالي 71 مليار درهم (ما يعادل حوالي 19 مليار دولار)، وبالتالي بلغ فائض الاكتتاب حوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة (باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين).

تعتقد سبينس أن سعر الطرح النهائي يوفر عرض قيمة مجزياً للمستثمرين باعتبارها واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بوضع جيد لمواصلة النمو في الأسواق الجذابة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "يعكس الإقبال الهائل على الطرح العام الأولي مع تسجيل فائض اكتتاب بواقع 64 مرة مدى جاذبية العرض الاستثماري للشركة. وقد أتاحت سبينس للمستثمرين فرصة المشاركة في إدراج جذاب على مستوى القطاع الخاص في دولة الإمارات، وأن يصبحوا جزءاً من قصة نجاح خاضتها الشركة على مدى عقود لتصبح واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في الدولة. وقد رسّخت علامة سبينس التجارية مكانتها في الأسواق الحيوية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتيح لها الاستفادة من الظروف الإيجابية للاقتصاد الكلي في هذه المنطقة. ومع توسع شبكة متاجرنا وزيادة حضورنا عبر الإنترنت وسلسلة التوريد المتكاملة رأسياً، نملك اليوم سجلاً حافلاً بالأداء المالي المتميز مع معدل نمو ثابت على أساس المثل بالمثل وهوامش أرباح قوية. ونحن متحمسون لبدء فصل جديد في مسيرة الشركة مع قاعدة متنوعة من المساهمين المحليين والدوليين".

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لسبينس عند الإدراج حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (”المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة“) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

من المتوقع حالياً أن يتم استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس 9 مايو 2024 تحت الرمز ” SPINNEYS “ ورقم التعريف الدولي ” AEE01377S248 “، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج. وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الاكتتاب التالي: https://ipo.spinneys.com.

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حول "سبينس"

تأسست شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة") كشركة خاصة محدودة تخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2018 وأعيد تسجيلها على أنها شركة عامة محدودة بالأسهم في تاريخ 29 مارس 2024. وتميّزت سبينس بعلامتها التجارية المعروفة والرائدة في الإمارات، كما اشتهرت بسمعتها التجارية المرموقة في مجال الجودة والتميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتحرص الشركة على خدمة العملاء، وتوفير المنتجات الطازجة، وتلبية أعلى معايير الجودة والسلامة. وتطورت الشركة على مدار عقود عديدة لتدير اليوم محفظة تضم 75 متجراً لبيع منتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024.

[1] تم تثبيت قيمة الدرهم الإماراتي على سعر الدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا بحسب سعر الصرف هذا.

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