إنجاز جديد مع اختتام جميع الأعمال الإنشائية في القلب الثقافي بالجادة، حيث تم تسليم أكثر من 2,000 وحدة سكنية في حي نسيج

إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها في الجادة حتى الآن يتجاوز 9,000 وحدة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن تسليم 138 وحدة سكنية جديدة في مجتمع الجادة المتكامل، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي في الشارقة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البناء في مجمّع التياترو رزيدنسز السكني. ويأتي هذا الإنجاز الجديد مع اختتام جميع الأعمال الإنشائية للوحدات السكنية في حي نسيج، القلب الثقافي بالجادة، حيث تم تسليم أكثر من 2,000 وحدة للمالكين الجُدد.

ويتمتع مجمّع التياترو رزيدنسز السكني، المكون من مبنيين، بإطلالات مميزة على التياترو، مركز الفنون الأدائية الأيقوني من تصميم المعماري الياباني المعروف والحائز على جائزة بريتزكر، تاداو أندو. كما سيستفيد السكان في المبنيين الجديدين من وصولٍ حصري إلى نوادي صحية ومسابح إنفينيتي على السطح، بالإضافة إلى باقةٍ متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر في الطابق الأرضي.

ويضم المجمّع السكني باقة مختارة من الشقق الفاخرة بسقوفٍ مزدوجة الارتفاع، والتي تعد الأولى من نوعها في سوق الشارقة العقاري. وتتمتع هذه الشقق الفاخرة برحابة استثنائية في غرف المعيشة والطعام، بالإضافة إلى الجدران الزجاجية والشرفات الرحبة. كما تمتاز الشقق من غرفة نوم واحدة في التياترو رزيدنسز بعناصر تصميمية خاصة بما في ذلك فواصل قابلة للطي بين غرفة النوم وغرفة المعيشة مما يتيح توفير مساحات رحبة متعددة الاستخدامات.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "نحن ملتزمون بتحقيق هدفنا لتسليم 4,000 وحدة في مجتمعاتنا خلال عام 2026، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في هذه الرحلة". وأضاف: "تعد منازل التياترو رزيدنسز من أكثر المنازل أناقة وأجملها تصميماً في الإمارات، إذ تقدم أسلوب حياة عصري ضمن محيطٍ غني بالثقافة والفنون".

واختتم الخشيبي حديثه قائلاً: "نركز حالياً على إكمال المنازل في مجمّع نَسَق بالجادة، حيث نتوقع الانتهاء من جميع أعمال البناء فيه خلال الأسابيع القليلة القادمة".

ومع اكتمال أبنية التياترو رزيدنسز، يرتفع عدد المنازل التي تم تسليمها في الجادة حتى اليوم إلى أكثر من 9,000. كما يكلّل ذلك اختتام أعمال البناء في حي نسيج، حيث يتم حالياً تسليم 19 مبنىً، بما في ذلك مجمّع فيدا الجادة بالشارقة.

وتتزامن هذه المنجزات مع الأخبار الإيجابية من سوق العقارات في الشارقة، حيث تم تسجيل صفقات بقيمة 18.5 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام، وبزيادة قدرها 41% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا، وتمتد الجادة على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وتعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث من المتوقع أن تغيّر المشهد الحضري في الإمارة بكاملها عند الانتهاء منها. وتضم الوجهة العصرية المتكاملة والمخططة بعناية عدة أحياء سكنية وباقة من المرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، إضافة إلى منطقة أرادَ المركزية للأعمال.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

