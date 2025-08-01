أعلنت "بيورهيلث القابضة" ش.م.ع. ("بيورهيلث" أو "المجموعة")، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: PUREHEALTH، اليوم، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وحقّقت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 13.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنموّ واسع النطاق في قطاعي "الرعاية" و"تغطية التأمين الصحي". وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 1.03 مليار درهم بزيادة قدرها 2%، على أساس سنوي.

في إطار تطورها المستمر وتحويل الأصول التي تم الاستحواذ عليها، تعمل مجموعة "بيورهيلث" على تبسيط نموذجها التشغيلي استنادًا إلى محورين أساسيين وهما، "الرعاية" و"تغطية التأمين الصحي". ويجمع هذا الهيكل جميع أعمال المجموعة تحت كل محور، حيث يشمل محور "الرعاية" المستشفيات والمشتريات والتشخيص والتقنية، بينما يضم محور "تغطية التأمين الصحي" عمليات التأمين التابعة للمجموعة. ويعزز النموذج الجديد قدرة "بيورهيلث" على تقديم خدمات منسقة ومحفزة بالقيمة، من خلال مواءمة تقديم خمات الرعاية مع عروض التأمين لتبسيط العمليات التشغيلية على مستوى إجمالي منظومة الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن "بيورهيلث" هي الكيان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يجمع بين خدمات الرعاية الصحية والتأمين تحت مظلة واحدة، فإن هذا النهج المبسّط الجديد سيوفر مزيداً من الشفافية والوضوح للمستثمرين لفهم أداء قطاعات المجموعة.

وتعليقًا على النتائج القوية، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيورهيلث": "يُجسّد أداء "بيورهيلث" خلال النصف الأول من عام 2025 طموحنا الذي يقودن تحولنا لبناء منظومة رعاية صحية مستعدة للمستقبل، تجمه المتقدم التكنولوجي والطابع الإنساني. ومن خلال مواءمة الابتكار مع الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، لا نهدف إلى توسعة نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وحسب، بل نعمل أيضاً على إعادة صياغة مفهوم تقديم الرعاية الصحية وتجربتها واستدامتها."

ومن جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "خلال النصف الأول من عام 2025، سجّلنا نمواً قوياً في أعمالنا التي تشمل الرعاية الطبية وتغطيات التأمين الصحي. كما عزّزنا قدراتنا مع دخول شركة ’ضمان‘ إلى قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، ما يُتيح لنا تقديم تغطيات متعددة وشاملة. ونحن مستمرون في تطوير خدماتنا عبر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لجعل خدمات الرعاية الصحية أكثر ذكاءً وكفاءة. ومع توسّع حضورنا العالمي، نواصل تركيزنا على تحقيق التآزر وتحويل الأصول وتقديم نتائج صحية أفضل للمجتمعات التي نعمل فيها."

أبرز النتائج المالية والتشغيلية لأعمال الرعاية الصحية وتغطية التأمين الصحي:

خلال النصف الأول من العام، أسهمت أعمال الرعاية الصحية بالنصيب الأكبر في الإيرادات، حيث ساهم بنسبة 72% من إجمالي إيرادات المجموعة، مسجلًا 9.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 7% على أساس سنوي. وشمل هذا النموّ مختلف القطاعات، بما في ذلك المستشفيات، والمشتريات، والخدمات التشخيصية، والتكنولوجيا.

وتعزّز هذا الأداء في دولة الإمارات والمملكة المتحدة بزيادة نسبتها 13% في زيارات المرضى الخارجيين لتصل إلى 4.4 ملايين زيارة، وزيادة بنسبة 7% في زيارات المرضى الداخليين لتبلغ 108 آلاف زيارة في قطاع المستشفيات. وفي دولة الإمارات، دعمت هذه النتائج توسعة الخدمات، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين، وارتفاع الطلب على خدمات شبكة "صحة" ومدينة الشيخ شخبوط الطبية. أما في المملكة المتحدة، فقد شهدت "سيركل هيلث" زيادة في أعداد المرضى، كما عززت مكانتها عبر الاستحواذ التكميلي الناجح على مستشفى "فيرفيلد إندبندنت" في منطقة ميرسيسايد، الذي سيُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمرضى الداخليين وعدد الكوادر الطبية، ما يدعم توسع "سيركل هيلث" في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على الخدمات الصحية.

بينما انخفضت إيرادات قطاع المشتريات بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، واصلت شركة "رافد" توسيع شبكة الموردين الخاصة بها، كما عززت دورها المحدّث مؤخراً باعتبارها موزعاً حصرياً لبرنامج الشراء الموحد التابع لحكومة أبوظبي، ما رسّخ مكانتها باعتبارها أحد أدوات التمكين المركزية ضمن نموذج تقديم الرعاية الصحية للمجموعة.

سجل إجمالي حجم الفحوصات لدى شبكة "بيورلاب" زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 16.9 مليون فحص. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل كبير إلى المساهمات المعززة من "صحة" والدمج الناجح لمختبر مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن شبكة "بيورلاب".

وسجّل قطاع الخدمات التكنولوجية نمواً استثنائياً بنسبة 170% على أساس سنوي لتصل الإيرادات إلى 367 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بدعم من توسّع أعمال "بيور سي إس" التي نشرت البنية التحتية الرقمية وحلول التكنولوجيا السريرية عبر كيانات المجموعة. وتجاوز عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "بيورا" 620,000 مستخدم خلال الفترة، فيما تُمكن البنية التكنولوجية للمجموعة إمكانية إجراء تحليلات تنبؤية والتفاعل الرقمي مع المرضى، وتقديم الرعاية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

وسجّل قطاع تغطية التأمين الصحي إيرادات بلغت 3.8 مليارات درهم، بنسبة نموّ بلغت 14% على أساس سنوي، ويعود هذا النموّ إلى ارتفاع بنسبة 8% في إجمالي أقساط التأمين المسجلة لتصل إلى 4.9 مليارات درهم. وساهم النموّ الكبير في منتجات التأمين الجديدة في دعم هذا الأداء، نتيجة للتوسع في القطاعات الجغرافية الأقل تغطية. كما ارتفع عدد الأعضاء بنسبة 6%، بما يعكس القيمة العالية التي توفّرها المجموعة ومعدلات الاحتفاظ القوية بالعملاء.

وحافظت المجموعة على قوّة مركزها المالي، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.4 ضعفًا، ما يمنح "بيورهيلث" مرونة كبيرة لمتابعة فرص الاستحواذ المستقبلية والاستثمار في مبادرات نموّ داخلي إستراتيجية ضمن منصتها الصحية العالمية. كما سدّدت "بيورهيلث" قرضاً مصرفياً بقيمة 1.85 مليار درهم قبل موعد استحقاقه في عام 2027. ولا توجد عليها حالياً أي ديون بنكية.

أبرز التطورات الإستراتيجية

استحوذت "بيورهيلث" على مجموعة "هلينيك هيلث كير جروب"، أكبر مزوّد خاص للرعاية الصحية في اليونان وقبرص. بما يُعزّز حضورها في أوروبا، وتوسيع نطاق خدماتها المتخصصة في مجال الرعاية الصحية. ويخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

أكملت مجموعة "سيركل هيلث جروب" استحواذها على مستشفى "فيرفيلد إندبندنت" في منطقة ميرسيسايد، لتضيف بذلك طاقة استيعابية جديدة، وتوسّع حضورها في المناطق ذات الطلب المرتفع في المملكة المتحدة .

حصلت شركة "ضمان" على الموافقات والتراخيص اللازمة للدخول إلى قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، في خطوة تعدّ تطورًا نحو شركة تأمين متعددة التخصّصات. كما أطلقت الشركة عروض تأمين جديدة تستهدف القطاعات غير المخدّمة، وواصلت توسيع أنظمة تقديم المطالبات الرقمية وإجراءات التسجيل .

وقّعت "صحة"، عبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، شراكة إستراتيجية مع "مركز سينسيناتي الطبي للأطفال" أحد أعلى المستشفيات تصنيفاً للأطفال في الولايات المتحدة، بهدف تطوير خدمات طبّ الأطفال والأبحاث والتدريب في أبوظبي .

تم تعيين "رافد" موزعاً حصرياً لبرنامج المشتريات الموحّدة بموجب تفويض من حكومة أبوظبي، ما يُعزز مكانتها المحورية في منظومة المشتريات الوطنية .

أطلقت "وان هيلث" الحلول المتكاملة، ومشروع الغسيل الكلوي المنزلي، في إطار توسّع "بيورهيلث" نحو تقديم الرعاية في المنزل وتوفير مسارات علاجية متخصصة .

نظرة نحو المستقبل

تُواصل "بيورهيلث" تنفيذ استراتيجيتها للنموّ الداخلي من خلال استثمارات مستهدفة تركز على قدرات طبية معقّدة وعالية الربحية، وتطوير مراكز التميّز السريرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تقنيات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت ذاته، تواصل المجموعة توسّعها الدولي عبر عمليات الاستحواذ المدروسة، بما في ذلك الاستحواذ على مجموعة "هلينيك هيلث كير" في اليونان وقبرص. وتستند هذه الاستراتيجية التوسعية إلى إطار متوازن لتخصيص رأس المال، يجمع بين إعادة الاستثمار في نقاط القوة الأساسية والالتزام بعوائد المساهمين.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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-انتهى-

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