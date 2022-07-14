بعد أن قام قطار المشاعر بنقل أكثر من 1.350 مليون حاج على متن 2228 رحلة، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" نجاح خطتها لموسم حج 1443هـ لتشغيل القطار بمحطاته التسع الواقعة في (منى وعرفات ومزدلفة). وأكدت سار أن قطار المشاعر الذي بدء بنقل الحجاج مساء يوم التروية وحتى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق، فقد قام القطار في حركته الأولية بنقل ما يقارب 23 ألف شخص وتمكن بعد ذلك من انجاز الخطط الخاصة بتصعيد أكثر 212 ألف حاج الى مشعر عرفات في وقت قياسي تلاه الانتهاء من نقل ما يقارب الـ200 ألف حاج أثناء نفرة الحجيج من عرفات الى مزدلفة قبل الوقت المحدد بتسعين دقيقة، في حين بلغ عدد الججاج الذين تم افاضتهم من مزدلفة الى منى 248 ألف حاج، ليتجاوز عدد من تم نقلهم في أيام التشريق الـ666 ألف حاج من محطات (منى1 و منى2 ومزدلفة3) وصولاً إلى محطة منى3 (محطة الجمرات) ليسهم ذلك في سرعة وصول الحجاج الى جسر الجمرات. بدوره فقد تقدم الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده –حفظهم الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي تلقاه كافة القطاعات من قبل القيادة الرشيدة كان له الأُثر البالغ في تيسير الحج وخدمة ضيوف الرحمن. كما قدم شكره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على دعمهم اللا محدود ومتابعتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر تشغيل وصيانة قطار المشاعر. وأكد المالك حرص "سار" الكبير على تقديم أفضل الخدمات وتسخير كافة امكاناتها المادية والبشرية وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الادارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لتحسين تجربة الحاج في التنقل باستخدام قطار المشاعر.

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