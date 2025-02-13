



الرياض، 13 فبراير 2025:

في إطار جهود البنك المستمرة لتطوير الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها سمو ولي العهد، بالتعاون مع اتحاد الألعاب والرياضات الإلكترونية، وبمتابعة من صندوق التنمية الوطني لدعم نمو هذا القطاع، أعلن البنك عن زيادة محفظته التمويلية من 300 إلى 458 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 53٪، وقد استفاد من هذه المحفظة أكثر من 30 عميلًا من مختلف الأنشطة، بما في ذلك أندية الرياضات الإلكترونية، وتطوير الألعاب الإلكترونية، ونشر الألعاب، ومراكز ألعاب الرياضات الإلكترونية.

وفي هذا السياق وقع البنك عقودًا تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون ريال سعودي، تأكيدًا على التزامه بدعم القطاعات الواعدة، وعلى وجه الخصوص قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. حيث شملت تمويل شركة لعبة الرقمية لتقنية المعلومات بقيمة 45 مليون ريال لدعم تطوير الألعاب الرقمية المبتكرة، وتمويل شركة حلول الواقع الافتراضي لتقنية المعلومات بقيمة 25 مليون ريال لدعم صناعة أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب الإلكترونية.

وعزّز البنك دعمه لقطاع التقنية بالإعلان عن زيادة ميزانية المحفظة التمويلية التي يديرها بالتعاون مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (NTDP)، لتصل قيمتها إلى 898 مليون ريال، مما يعكس التزامه بدعم نمو قطاع التقنية وتعزيز الاستثمارات في الحلول التقنية الحديثة. كما وقع البنك عقودًا تمويلية بقيمة تتجاوز 10 ملايين ريال، منها 7.6 مليون ريال لشركة حوسبة التقنية و2.5 مليون ريال لشركة تقنية السحاب العالمية، بهدف تمكين الشركات التقنية من تحقيق المزيد من الابتكار والتوسع.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أعلن البنك عن إبرام عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت للاستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الشراكة توظيف منصة (Azure) في تطوير التحليلات المتقدمة وإدارة البيانات، مما يرفع من كفاءة العمليات الداخلية للبنك، ويدعم جهوده في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لرواد الأعمال. كما تساهم الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبنك وتطوير خدماته التقنية لدعم قطاع التمويل وريادة الأعمال.

وفي إطار حرص البنك على تحسين خدماته بشكل مستمر، وقع البنك عقدًا مع شركة إنفورماتيكا بهدف تبادل الخبرات في استخدام الأدوات التقنية المتقدمة لإدارة وحوكمة البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الأداء المؤسسي.

وضمن مبادرة بنك التنمية الاجتماعية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في برنامج "إمبريتك"، البرنامج الدولي الرائد الذي يركز على تطوير القدرات الريادية لأصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة، شارك البنك بمؤتمر "ليب 2025" في جلسة نقاشية بعنوان "المستقبل التقني لريادة الأعمال - إمبريتك: استكشاف القطاعات الواعدة"، والتي سلطت الضوء على التحولات الرقمية في قطاع ريادة الأعمال، والفرص المتاحة أمام الشركات الناشئة للاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها.

كما شهد مؤتمر ليب مشاركة الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية من خلال 20 منفذ بيع، لعرض وإنفاذ منتجاتهم أمام الزوار والمشاركين. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم، وتجسيرهم نحو ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إبراز التراث السعودي.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يُعدّ من أبرز الجهات الداعمة للقطاعات الواعدة في المملكة، عبر استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.

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عن بنك التنمية الاجتماعية:

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد ركائز التنمية الهامة في المملكة العربية السعودية، منذ نشأته عام 1971م، شهد البنك تطورات جوهرية وضعته اليوم في مصاف أحد أهم المؤسسات التنموية التي تقوم بدور فعال ومؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يقدم البنك حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وبرامج توعوية عن الادخار للمواطنين، إلى جانب برامج بناء القدرات وورش العمل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، لتمكين كافة الفئات المستهدفة في نشاطاتها التنموية والاجتماعية، ولتحسين كفاءة الإنتاج وتعظيم المشاركة الاقتصادية، منطلقًا نحو آفاق أوسع في تحقيق التمكين التنموي الشامل والمستدام لمجتمع حيوي ومنتج.

للمزيد الموقع الإلكتروني: https://www.sdb.gov.sa/ar/

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