أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، أداءً مالياً مميزاً في الربع الأول من عام 2025، مسجلة أرقاماً قياسية في صافي الأرباح قبل الضرائب 133.3 مليون درهم إماراتي، بمعدل نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة للأداء القوي في مجالي الاكتتاب والاستثمار. وتظهر هذه النتائج المتميزة قوة الشركة ونجاح استراتيجيات النمو التي تتبناها في ظل ظروف السوق المتغيرة.

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين قد أتمت بنجاح عملية دمج شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية بعد الاستحواذ على 51% من أسهمها، وهي تعمل اليوم تحت اسمها الجديد شركة متكاملة للتأمين. وقد ساهم هذا الإنجاز الكبير في دعم استراتيجية التوسع الإقليمي التي تقودها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتعزيز حضورها القوي في السوق السعودي وترسيخ دورها كفاعل رئيسي في تطوير قطاع التأمين على المدى البعيد في المنطقة. وسيتم تم دمج أداء شركة متكاملة للتأمين بالكامل في النتائج المالية للمجموعة اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستحواذ.

وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "بدأت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عام 2025 بأداء متميز بعد الإنجازات القوية التي حققتها في عام 2024 من حيث القدرة على تحقيق النمو الثابت لمختلف قطاعاتنا الرئيسية، مع الحفاظ على الانضباط اللازم في عمليات الاكتتاب، مما يظهر قدرتنا المستمرة على التكيف والنمو على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي وظروف السوق المتغيرة. وتأتي عمليات التوسع الاستراتيجية التي نفذتها الشركة في المملكة العربية السعودية مؤخراً لتؤكد على طموحات الشركة بأن تصبح الفاعل الرئيسي في قطاع التأمين في المنطقة."

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية مع بداية العام، مدعومةً بمرونة الاكتتاب والانضباط في إدارة التكاليف والتنفيذ الناجح لجهود التوسع الاستراتيجية. ومع استكمال التكامل التشغيلي والمالي لشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، شركة متكاملة للتأمين، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تركيزها على تقديم فوائد حقيقية لجميع المساهمين."

أبرز جوانب الأداء المالي

إجمالي إيرادات التأمين: خلال الربع الماضي المنتهي في 31 مارس 2025، بلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 2.0 مليار درهم، بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.

صافي نتائج خدمات التأمين: ارتفع صافي نتائج خدمات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إلى 141.4 مليون درهم للربع الأول من عام 2025، بالمقارنة مع 103.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

صافي إيرادات الاستثمار: ارتفع صافي إيرادات الاستثمار بنسبة 31.3% مسجلاً 71.4 مليون درهم، بالمقارنة مع 54.4 مليون درهم للفترة نفسها في 2024.

النفقات التشغيلية الأخرى: بلغت النفقات التشغيلية للربع الأول من عام 2025 56.3 مليون درهم، بالمقارنة مع 49.7 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مما يعزز تركيزنا على ضبط التكاليف.

الأرباح قبل الضريبة: ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 133.3 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 19.2% على أساس سنوي.

الأرباح بعد الضريبة: بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 119.6 مليون درهم، بالمقارنة مع 100.9 مليون درهم في الربع نفسه من العام الفائت.

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