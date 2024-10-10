دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي الوكالة الرائدة في مجال العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، عن صفقة بيع قياسية جديدة في أبوظبي، حيث يشمل البيع فيلا مذهلة مكونة من خمس غرف نوم في جزيرة السعديات، بقيمة 130 مليون درهم إماراتي، مما يجعلها أغلى منزل يتم بيعه على الإطلاق في الإمارة.

تتميز الفيلا نفسها بتفاصيل معمارية معاصرة مخصصة، ومساحات معيشة داخلية واسعة، وإطلالات خلابة على أشجار القرم.

بدوره عبر جورج عازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عن هذه الصفقة التاريخية قائلاً: "تبرز أبوظبي بسرعة كوجهة عالمية المستوى، وهذه المبيعات القياسية هي شهادة على الإمكانات المذهلة لسوق العقارات الفاخرة في العاصمة. الطلب هنا على المنازل الفاخرة للغاية أخذ في النمو، مدفوعاً بالتحول المستمر في المدينة في الفن والهندسة المعمارية وتجارب تناول الطعام والترفيه والاقتصاد المستقر. مع نماذج ومشاريع مثل جزيرة السعديات، تضع أبوظبي نفسها كقوة جذب للثروة والهيبة، حيث تجذب الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. نحن متحمسون لكوننا في طليعة هذا التطور ونتطلع إلى مساعدة عملائنا على الاستفادة من الفرص الهائلة في هذه السوق النابضة بالحياة ".

وقد تم التوسط في هذه الصفقة التاريخية من قبل أولغا بالاشوفا، مستشارة العقارات العالمية الأولى في شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي والتي مثلت البائع، وأولغا أليكسيفا وسيطة في شركة كينزي آر إي، وهي وكالة عقارية رائدة مقرها دبي والتي مثلت المشتري. ويؤكد البيع على القوة المتنامية لسوق العقارات الرئيسية في أبوظبي ويسلط الضوء على الخبرة داخل شبكة شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي.

وفي تعليقها على هذه الصفقة المهمة قالت أولغا بالاشوفا "تمثل هذه الصفقة شهادة على الجاذبية الفريدة لجزيرة السعديات، التي سرعان ما أصبحت واحدة من أكثر العناوين المرغوبة في الإمارات العربية المتحدة. لقد كان تمثيل بائع هذا العقار الرائع فرصة استثنائية، وهو يعكس الثقة التي يتمتع بها عملاؤنا في قدرتنا على تجاوز التوقعات في سوق العقارات الفاخرة".

وتكتسب أبوظبي زخماً متزايداً بين المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن مسكن في مدينة توفر ثراءً ثقافياً وإمكانات تطوير كبيرة. ومع المعالم العالمية مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف غوغنهايم الذي من المخطط له أن يفتح أبوابه للزوار عام 2025، إلى جانب مشاريع سكنية حصرية على الجزر الطبيعية مثل السعديات والماريا، تعمل العاصمة على ترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في سوق العقارات الرئيسية في المنطقة، وتهدف إلى جذب عملاء أثرياء من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي

تعد شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي من شركات الوساطة العقارية الفاخرة الرائدة المتخصصة في الأسواق الرئيسية والفاخرة. تقدم الوكالة خبرتها لعملاء متميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ومنطقة ديستريكت ون، ونخلة جميرا، وغيرها الكثير. وباعتبارها جزءاً من شبكة سوثبيز إنترناشونال ريالتي العالمية، فإنها توفر وصولاً لا مثيل له إلى جمهور عالمي في 84 دولة ومنطقة حول العالم.

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