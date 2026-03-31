​​​​​​دبي: أعلنت شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري» Neoterra Developments، ومقرها دبي والمتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية، عن وضع حجر الأساس لمشروع «إلمورا» ELMORA ، إيذاناً ببدء أعمال الإنشاء في المشروع الواقع بمنطقة جميرا جاردن سيتي، والذي من المقرر استكماله وتسليمه في فبراير 2028، كما كشفت الشركة أيضاً عن خططها لإطلاق مشروعها المقبل في مدينة دبي للإنتاج، على أن يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتعمل شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري» على تطوير البرج السكني الفاخر «إلمورا» بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 130 مليون درهم إماراتي، وذلك بالتعاون مع شركة «جريد» GRID بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير. ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي الحيوي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية العصرية، تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتين نوم، وقد تم بيع نحو 80 % من إجمالي وحداته حتى الآن.

وأكد السيد "نارش بيرواني"، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيـوتيرا للتطوير العقاري»، أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إطلاق لأعمال البناء، قائلاً: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع “إلمورا” في جميرا جاردن سيتي محطة محورية ضمن استراتيجيتنا للنمو، بالتزامن مع تسارع وتيرة توسعنا في دبي. ويجسّد “إلمورا” رؤيتنا طويلة الأمد لتطوير مشاريع سكنية راقية ترتكز على التصميم، في مواقع استراتيجية واعدة داخل المدينة، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير مجتمعات حضرية حديثة من الجيل الجديد».

وأضاف: «ينطلق مشروع “إلمورا” من فلسفة “نيـوتيرا” القائمة على مفهوم “الفخامة المدروسة”، حيث صُمّم بعناية ليحقق توازناً متناغماً بين العمارة العصرية والتقنيات الذكية والوظائف العملية، بما يعزز أنماط الحياة الحضرية الحديثة».

ويجري تطوير مشروع «إلمورا» بالتعاون مع شركة «جريد»، التي تتولى الإشراف على مراحل التصميم والتنفيذ، إلى جانب إدارة استراتيجية طرح المشروع في السوق، بما يضمن تسليمه وفق أعلى معايير الجودة وبأعلى درجات الكفاءة والانسيابية.

وأشار بيرواني إلى أن «وجود شركة “جريد” بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير، من شأنه أن يمنحنا ثقة كبيرة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بدءاً من التصميم والبناء وصولاً إلى التسويق والمبيعات. ويُمثّل وضع حجر الأساس الانطلاقة الفعلية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، كما يعكس متانة الشراكة التي يستند إليها هذا المشروع».

وأضاف: «يسرّنا أيضاً بهذه المناسبة الإعلان عن مشروع “نيـوتيرا” السكني المرتقب في مدينة دبي للإنتاج، إذ يعكس هذا المشروع استمرار مسيرة نمونا وثقتنا طويلة الأمد في الوجهات السكنية الحضرية الصاعدة في دبي».

وخلال كلمته في حفل وضع حجر الأساس، قال السيد شرين آر. غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جريد»: «انبثقت رؤية هذا المشروع الأيقوني من قيادة “نيـوتيرا” بهدف تطوير مشروع سكني متفرّد في المنطقة، يرتكز على أعلى معايير الجودة والتميّز والتصميم المدروس بعناية. ويتمثل دورنا في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وصولاً إلى مرحلة التسليم".

وأضاف: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية الأوسع، تُمكّننا شبكة “جريد” الواسعة من اختيار الشركاء المناسبين، بما يضمن تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة».

ويضم مشروع «إلمورا» 85 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث تم بيع جميع وحدات الاستوديو والشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة، فيما تتوفر حالياً مجموعة محدودة من الشقق المؤلفة من غرفتين نوم، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم إماراتي.

يوفّر مشروع «إلمورا» لسكانه وصولاً سلساً إلى أبرز الوجهات الحيوية للأعمال ونمط الحياة العصري في دبي، حيث يقع على بُعد دقائق من مركز دبي المالي العالمي، وعلى مسافة خمس دقائق فقط من مشروع التوسعة الجديد «DIFC 2.0» الذي تُقدّر قيمته بنحو 100 مليار درهم إماراتي. كما يستفيد السكان من قرب المشروع من مناطق داون تاون دبي وجميرا وشاطئ لا مير، إلى جانب سهولة الوصول إلى محطات المترو والطرق الرئيسية وشبكات التنقل المستقبلية، ما يعزّز من تجربة العيش الحضري المتكاملة.

تم تصميم ردهة الاستقبال في مشروع «إلمورا» بعناية فائقة من قبل «غراند ميزون» التابعة لشركة «جريد»، لتوفر للسكان بيئة راقية تنبض بالفخامة، من خلال تصاميم داخلية مُخصّصة وتفاصيل دقيقة ترتقي بأعلى معايير الجودة والتميّز. كما يضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصممة بعناية لتواكب أنماط الحياة الحضرية الحديثة، وتشمل مساراً حصرياً للركض، وصالة أعمال على السطح، ونادياً رياضياً مجهزاً بأحدث التقنيات، إلى جانب مسبح إنفينيتي وجاكوزي بإطلالات خلابة بانورامية. كما تتضمن المرافق ساونا منفصلة للرجال والنساء، وحدائق بوديوم منسّقة توفر مساحات هادئة ومثالية للاسترخاء.

وسيستفيد السكان أيضاً من باقة متكاملة من خدمات المساعدة الشخصية المخصصة "كونسيرج"، التي صُمّمت للارتقاء بتجربة المعيشة اليومية وتبسيط تفاصيلها، حيث تشمل إدارة الحجوزات وعمليات التوصيل، إلى جانب خدمات التدبير المنزلي وغسيل الملابس، وترتيب خدمات النقل من وإلى المطار، وإدارة احتياجات التسوق اليومي، ودعم خدمات التغذية عند الطلب، فضلاً عن توفير تجارب الطهاة الخاصين للمناسبات. وبهذا، يجمع «إلمورا» بسلاسة بين معايير الضيافة الراقية وراحة السكن العصري، ضمن بيئة سكنية متكاملة.

وتُشكّل الاستدامة محوراً أساسياً في هذا المشروع، حيث يضم «إلمورا» مواقف سيارات مزوّدة بمحطات لشحن المركبات الكهربائية دعماً للتنقّل المستدام، إلى جانب تجهيزات موفّرة للمياه للحد من الاستهلاك، وزجاج عازل يساهم في التحكم بالطاقة الشمسية وتقليل امتصاص الحرارة، فضلاً عن أنظمة تبريد عالية الكفاءة تعزّز مستويات الراحة والأداء. وتسهم هذه الحلول مجتمعة في ترشيد استهلاك الموارد والارتقاء بجودة الحياة داخل الوحدات، بما يحقق توازناً متكاملاً بين الاستدامة البيئية ورفاهية المعيشة اليومية.

ومع انتقال مشروع «إلمورا» من مرحلة الرؤية إلى حيّز التنفيذ، تمضي «نيـوتيرا للتطوير العقاري» قدماً في تكريس مكانة هذا المشروع كإضافة استراتيجية نوعية إلى محفظتها المتنامية، حيث يجمع بين الموقع الحيوي وسهولة الوصول، والطابع الحصري المميّز، والتصميم الراقي، والمعايير المستدامة. ومع انطلاق أعمال الإنشاء، تؤكد الشركة زخماً قوياً ورؤية واضحة لتعزيز حضورها، والمساهمة بدور فاعل في صياغة ملامح الجيل المقبل من الوجهات السكنية في دبي.

نبذة عن "نيـوتيرا للتطوير العقاري":

تُعد «نيـوتيرا للتطوير العقاري» شركة عقارية مبتكرة تتبنى رؤية مستقبلية طموحة لإعادة تشكيل أنماط الحياة الحضرية في دبي ودولة الإمارات. وترتكز الشركة على خبرات قيادية تمتد لأكثر من عقدين في المنطقة، وسجل حافل يتجاوز 500 مليون درهم إماراتي من الإنجازات المتميزة. وتسعى «نيـوتيرا» إلى تطوير مشاريع تجمع بسلاسة بين الابتكار والاستدامة وأنماط الحياة العصرية، لتقديم تجارب سكنية متكاملة ترتقي بتوقعات العملاء.

ويعكس اسم الشركة فلسفتها؛ حيث يرمز «Neo» إلى الجديد و«Terra» إلى الأرض، في إشارة إلى التزامها بتشكيل مفهوم جديد للحياة من خلال مساحات مصممة بعناية. ومع بروز مشروع «إلمورا» كأحد المعالم البارزة في جميرا جاردن سيتي، تواصل «نيـوتيرا للتطوير العقاري» مسيرتها عبر فصل جديد في مدينة دبي للإنتاج، لتعزز بذلك إرثها العقاري وترسّخ حضورها المتنامي في دبي ودولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات