أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة -: أعلن البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("CBI" أو "البنك") (رمز سوق أبو ظبي للأوراق المالية: CBI؛ الرقم الدولي للأوراق المالية: AEC000101019)، وهو أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي تُظهر نمواً مستمراً وبداية إيجابية للعام. ويُعدّ الأداء القوي للبنك نتيجة مباشرة لتحوله الاستراتيجي المستمر والتزامه الراسخ بتركيزه على خدمة العملاء.

في الربع الأول من عام 2025، سجل البنك التجاري الدولي صافي دخل تشغيلي قدره 207.7 مليون درهم إماراتي، وصافي ربح قبل الضريبة بلغ 45.7 مليون درهم إماراتي، محققاً زيادة سنوية في الربحية بنسبة 13%. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الإدارة الحكيمة للميزانية العمومية، بالإضافة إلى المكاسب الناتجة عن بيع الأصول غير الأساسية.

وزاد إجمالي الأصول ليصل إلى 20.6 مليار درهم إماراتي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 8%. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي، مما عزز من حجم السيولة لدى البنك، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 87%. وحافظت نسبة كفاية رأس مال البنك التجاري الدولي على قوتها عند 17.6%، مما يعكس مرونة البنك المالية وقدرته على دعم التوسع المستمر.

أسهمت الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية إلى تعزيز هوامش الربح، بينما أدت الحلول المستمرة للمشكلات القديمة إلى تحسين جودة الأصول وتخصيص رأس المال. وقد ساهمت هذه الجهود، إلى جانب التزام البنك القوي بتقديم خدمات متميزة للعملاء، في ترسيخ مكانة البنك التجاري الدولي كشريك مالي موثوق به.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يُجسّد أداؤنا في الربع الأول من عام 2025 جوهر التحول الذي نسعى إليه، والذي يركز على تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا وجميع الأطراف المعنية. نحن فخورون بالإعلان عن نمونا المستدام، حيث سيستمر تركيزنا على خدمة عملائنا، والابتكار القائم على الشراكات، وتحقيق كفاءة تشغيلية، مما يسفر عن نتائج إيجابية.”

مع تقدمنا ​​نحو عام ٢٠٢٥، نلتزم التزاماً تاماً بالحفاظ على هذا الزخم وترسيخ مكانة البنك التجاري الدولي كبنك مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية. ومع وضع الابتكار في مقدمة أولوياتنا، يكرس فريقنا المتميز جهوده لدفع عجلة تحولنا المستمر، وإثراء عروض منتجاتنا، وتوسيع قاعدة عملائنا. وبفضل أسسنا المتينة، نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق أهداف النمو لهذا العام، مع مواصلة تقديم خدمة عملاء استثنائية".

تشير نتائج البنك التجاري الدولي للربع الأول إلى وضوح استراتيجيته وتقدمه المستمر في مسيرته نحو التحوّل. ونتيجة لمرونته في بيئة اقتصادية متغيرة ورؤيته الواضحة للمستقبل، يتمتع البنك بموقع متميز يمكّنه من اغتنام الفرص الجديدة ورسم ملامح المرحلة المقبلة من نموه بثقة وكفاءة.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، تم تكريم البنك التجاري الدولي بالعديد من الجوائز التقديرية المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط والبنك الأكثر ابتكاراً للعام ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط. كما تم تكريم البنك لابتكاراته الاستثنائية في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بعدة جوائز "ستيفي" وجائزة "ستيفي" الذهبية للابتكار في تطوير التكنولوجيا (الخدمات المالية).

البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

توفيق عثمان

toufik.osman@cbi.ae

-انتهى-

#بياناتشركات