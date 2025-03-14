بلغ إجمالي الإيرادات 4.66 مليار درهم إماراتي لعام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع العقارات والاستثمار

ارتفعت إيرادات الإيجارات إلى 1.05 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 22.6٪ من إجمالي الإيرادات، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول جديدة من قبل صندوق المال كابيتال ريت

أدى الطلب المتزايد على المشاريع العقارية إلى تنامي المبيعات العقارية بقيمة 1.03 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 201.8 مليون درهم إماراتي

نما إجمالي الأصول إلى 22.10 مليار درهم إماراتي بنهاية العام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم عام 2023

تماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18٪ (0.18 درهم إماراتي للسهم الواحد) لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة دبي للاستثمار ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم إماراتي عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع "دانه بيي" التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.

وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم. وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.

وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18٪ (0.18 درهم إماراتي للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.

وتعليقاً على نتائج العام المنصرم، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل. وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة".

الرؤية المستقبلية

من المقرر أن تطلق المجموعة جملة من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على تسليم المشاريع الحالية في الوقت المحدد. وتتوقع المجموعة نمواً قوياً خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على تفاؤلها بشأن القطاع العقاري، حيث يتقدم العمل في مشروع "فيوليت تاور" التابع للمجموعة على نحو مطّرد، مدعوماً بالمبيعات القوية، على أن يتم تسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2026.

ويعد التوسع المستمر لمحفظة صندوق المال كابيتال ريت من أهم أولويات دبي للاستثمار، نظراً لدور الصندوق في تعزيز مكانتها كمصدر موثوق لتوزيعات الأرباح النقدية المستقرة.

وتعمل دبي للاستثمار على تعزيز بصمتها في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وخدمات الأعمال، وذلك في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستثمارات الهادفة. كما تحافظ المجموعة على التزامها برعاية وتوسيع نطاق الاستثمارات في هذه القطاعات الأساسية، وتعزيز دورها في دعم التنمية المجتمعية والتقدم الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وتستمر المجموعة في التركيز على النهج الاستثماري المنضبط لتحسين محفظتها باعتباره أحد أهم أولوياتها. كما تحرص على مواصلة الإشراف على الأصول غير الأساسية وإعادة تقييمها بشكل مستمر، لضمان اعتماد استراتيجية استثمارية مرنة وفعالة تعزز حضورها في السوق، وتساهم في دفع نموها المستدام خلال السنوات المقبلة.

وتحافظ دبي للاستثمار على مكانتها الراسخة لمواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، وتعزيز ميزتها التنافسية، ودفع مسار توليد القيمة المستدامة، وذلك عبر اعتماد نهج استثماري استراتيجي واستشرافي في آن.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

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