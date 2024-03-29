الشركة ملتزمة باستراتيجية نمو طموحة تستند إلى تطوير مشاريع كبيرة والتوسع عالمياً

وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية نهائية بقيمة 650 مليون دولار عن عام 2023، ليصل إجمالي التوزيعات للعام كاملاً إلى 1.3 مليار دولار

الشركة تعتزم توزيع أرباح إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن السنة المالية 2024 استناداً إلى تدفقاتها النقدية القوية وميزانيتها العمومية القوية

إنجاز 60% من أعمال تطوير مشروع "بروج 4" الذي سيضيف عند اكتماله1.4 مليون طن من البولي إيثيلين إلى حجم الإنتاج السنوي للشركة، وإيرادات تتراوح ما بين 1.5 الى 1.9 مليار دولار

"بروج" تقوم بدراسة جدوى لإحدى الفرص المهمة للتوسع العالمي في آسيا والمحيط الهادئ

الإعلان عن مشروع استراتيجي لتوسعة وحدة الإيثيلين وزيادة حجم إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين إلى 230 ألف طن بحلول عام 2028

"بروج" تعتزم تحقيق قيمة إضافية تقدر بـ 280 مليون دولار من خلال استخدام حلول الذكاء الاصطناعي ومبادرات التكنولوجيا المتطورة في عملياتها وأنشطتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بروج بي ال سي"، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 650 مليون دولار (بواقع 7.94 فلساً للسهم الواحد) عن عام 2023، بالإضافة إلى الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وفي إطار التزامها تجاه المساهمين، أكدت الشركة خلال الاجتماع عزمها توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن السنة المالية 2024، مما يؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة للمساهمين ويُبرز قدرتها على مواجهة تحديات وظروف السوق.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس ادارة شركة بروج: "حققت ’بروج‘ أداءً استثنائياً في عام 2023 متفوقةً على نظرائها في القطاع ومؤكدةً مرونتها التشغيلية والمالية العالية، كما رسخت الشركة مكانتها كواحدة من أكثر منتجي البولي أوليفين ربحية وابتكاراً على مستوى العالم. وتسعى ’بروج‘ إلى تحقيق نمو متسارع محلياً ودولياً، ويعد مجمع "بروج 4" من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطط النمو المحلي للشركة، والذي سيضيف إيرادات تتراوح ما بين 1.5 الى 1.9 مليار دولار أمريكي عند نقل ملكيته إلى شركة بروج وبدء تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية. وسيساهم هذا المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 28%، مما سيجعل مجمع الإنتاج التابع لـ ’بروج‘ في مدينة الرويس الصناعية، أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم. وضمن سعينا المستمر لتحقيق المزيد من التقدم، يسرّني الإعلان عن وحدة الإيثيلين الثانية، والتي تمثّل مشروعاً جديداً سيمكّننا عند اكتماله بحلول عام 2028 من إحراز تقدم كبير على صعيد تنفيذ خططنا الهادفة إلى زيادة حجم إنتاجنا الإجمالي لمادتي الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230 كيلو طن، ونتوقع مساهمة هذه التوسعة بإيرادات إضافية تتراوح بين 220 الى 250 مليون دولار سنوياً. وعلى المستوى الدولي، وصلنا إلى مرحلة دراسة الجدوى لإحدى الفرص المهمة في آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف: "أنا على ثقة من قدرة ’بروج‘ على المضي قدماً بنجاح وثبات خلال عام 2024 وما بعده، وتحقيق أفضل مستويات الأداء والنمو على مستوى السوق رغم التنافسية الشديدة التي يشهدها القطاع، مستندةً في ذلك إلى نموذج أعمال قوي، وتركيزها المستمر على الابتكار، وتوظيفها للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي".

من جهته، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس توزيعات الأرباح القوية لعام 2023 بإجمالي 1.3 مليار دولار نجاح استراتيجية أعمالنا وكفاءة ومرونة عملياتنا. وبالرغم من تحديات السوق، أثمر تركيزنا على التميز التشغيلي والتجاري عن تحقيق أداء استثنائي مقارنة بنظرائنا على مستوى العالم. وأدى النجاح الكبير الذي حققناه في برنامج تعزيز القيمة إلى تحسين الإيرادات وزيادة الكفاءة في إدارة التكاليف في ظل انخفاض الأسعار عالمياً. وفي الوقت نفسه ننظر في تنفيذ مبادرات إضافية لتعزيز وضع التكلفة التنافسية الخاص بالشركة. وسيسهم مشروع "بروج 4"، بمجرد دخوله حيز التشغيل، في تعزيز نمونا بشكل كبير من خلال رفع طاقتنا الإنتاجية الإجمالية بنسبة 28%، وتوسيع محفظة منتجاتنا وزيادة هوامش ربحية الشركة. ويبقى تحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا أولوية رئيسية لنا وهو ما سوف يلمسونه في شكل توزيعات مجزية ومنتظمة في السنوات القادمة".

أداء مالي قوي خلال عام 2023

استطاعت "بروج" تقديم أداء استثنائي، حيث حققت أرباحاً صافية كبيرة بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وحقق "برنامج تعزيز القيمة" الذي نفذته الشركة أثراً مالياً إيجابياً بقيمة 607 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 28% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2023، وتعد هذه النسبة الأعلى تأثيراً خلال عام واحد مقارنة بأية برامج تم الإعلان عنه من قبل نظيراتها. وكذلك سجلت الشركة أحجام مبيعات قياسية في البولي أوليفين وصلت إلى 5.1 مليون طن، بفضل تحقيق معدلات استثنائية من الانتاج واستخدام اصول رائدة على مستوى القطاع، مع إضافة 200,000 طن بقيمة 106 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023.

ونتيجة لهذه المبادرات، تفوقت "بروج" على نظرائها الإقليميين والعالميين بعدما سجلت أحد أعلى هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في القطاع بنسبة 38%. ومن خلال الاستمرار في إدارة التكاليف بشكل فعال والتكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة، تتوقع إدارة "بروج" الحفاظ على هذه الكفاءات وتحقيق أقصى قيمة.



مواصلة زخم توزيعات الأرباح عبر دفع نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار لعام 2024

ستوزع "بروج" أرباحاً إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار عن عام 2023 بعد إقرار مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي توزيعات أرباح نهائية بقيمة 650 مليون دولار، بواقع 7.94 فلساً (0.0794 درهم) للسهم الواحد، ليبلغ بذلك عائد السهم من توزيعات الأرباح 6.4% حسب آخر إغلاق لسعر السهم[1] وتنوي الشركة تخصيص توزيعات نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار عن كامل السنة المالية 2024، بواقع 15.88 فلساً (0.1588 درهم) للسهم الواحد. ومن خلال تحقيق تدفقات نقدية استثنائية، وميزانية عمومية قوية تضم أرباحاً محتجزة تتجاوز 3.97 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، يمكن لمساهمي بروج توقع توزيعات أرباح مضمونة ومجزية.

تحقيق التميز التشغيلي ومواصلة الابتكار من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

يشكل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في دعم جهود شركة "بروج" نحو مواصلة الابتكار وتعزيز مستويات الكفاءة وخلق قيمة ملموسة عبر كافة عملياتها وأنشطتها، مما يمهد الطريق أمامها نحو إحراز أعلى درجات التميز التشغيلي ومواصلة تطوير حلول مبتكرة. حيث طبقت "بروج" العديد من المبادرات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتي حققت قيمة قدرها 58 مليون دولار أمريكي حتى عام 2023. وتعتزم الشركة إحراز العديد من الإنجازات التي تتضمن تحقيق قيمة إضافية تبلغ حوالي 280 مليون دولار بحلول عام 2028. كما طرح مركز بروج للابتكار 8 منتجات مبتكرة في السوق خلال عام 2023، من بينها حل مبتكر لأنابيب الغاز المعترف به دولياً كونه يلبي أعلى معايير السلامة والموثوقية.

حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية

تقدم "بروج" حلولاً مبتكرةً ورائدةً تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فيها الطاقة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية؛ والتي تلبي الطلب المتنامي على المواد المرنة ومتعددة الاستخدامات. كما تلعب هذه المنتجات دوراً بارزاً في مواجهة التحديات العالمية الرئيسية، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وشح المياه وندرة الغذاء.

تطلعات الشركة للفترة المقبلة

ستواصل شركة "بروج" تعزيز مركزها المالي القوي وضمان استقراره، الأمر الذي يكفل تحقيق الأرباح على الأجل الطويل. وبفضل إدارتها المالية وأدائها التشغيلي المتميز، تتمتع "بروج" بإمكانات قوية تمكّنها من الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية قوية، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح صافية خلال مختلف دورات السوق وبالتالي تخصيص توزيعات أرباح مجزية للغاية والاستمرار في تنفيذ استراتيجية نموّها الطموحة بنجاح.

وتتجه "بروج" في الوقت نفسه نحو توسيع استخدامها للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثبت بالفعل نجاحًا ملموسًا وحقق مكاسب كبيرة في الكفاءة. ومن شأن ذلك تحسين مرونة عملياتها، وهي خطوة استراتيجية ستثمر عن توفير التكاليف والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية، وتعكس التزامها الثابت بالتحسين والابتكار المستمرين. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها، تؤكد "بروج" حرصها على مواكبة التقدم التكنولوجي واتخاذ خطوات استباقية للاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

تواريخ مهمة:

موافقة الجمعية العمومية 28 مارس 2024 آخر يوم لاستحقاق التوزيعات (آخر يوم شراء للسهم للحصول على الحق في التوزيعات) 4 أبريل 2024 تاريخ تداول السهم بدون أحقية التوزيعات 5 أبريل 2024 تاريخ القيد في سجل المساهمين المستحقين للتوزيعات 12 أبريل 2024 تاريخ صرف الأرباح على المساهمين خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية

[1] بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.48 درهم إماراتي بتاريخ من 27 مارس 2024

نبذة عن بروج

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 199​8 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

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