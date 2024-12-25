6 مشروعات للطاقة الشمسية بقدرات إجمالية 1.28 جيجاوات تم منحها لشركة إنفنيتي باور وبيلي جرين للطاقة موزعة على مناطق الشمال الغربي، مبومالانجا، وليمبوبو، وهو ما يمثل 71 % من إجمالي قدرة الطاقة الشمسية المستهدفة في هذه الجولة .

% من إجمالي قدرة الطاقة الشمسية المستهدفة في هذه الجولة إنفنيتي باور تشغل قدرات توليد تصل إلى 624 ميجاوات من طاقة الرياح في جنوب أفريقيا وتواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل في 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول عام 2030 .

أعلنت شركة إنفنيتي باور عن فوزها بستة مشاريع للطاقة الشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 1.28 جيجاوات بالشراكة مع بيلي جرين للطاقة. تأتي هذه المشاريع ضمن الجولة السابعة من برنامج شراء منتجي الطاقة المستقلين للطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا. ستساهم هذه المشاريع عند اكتمالها في مضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة الخاصة بشركة إنفنيتي باور في جنوب أفريقيا ثلاث مرات، مما سيعزز هدف الشركة بإقامة ونشر قدرات إجمالية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة عبر القارة الإفريقية بحلول عام 2030.

ستقام المشاريع الستة في مواقع لتوليد الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا، وستكون مملوكة بنسبة 51% لإنفنيتي باور و49% لشركة بيلي جرين للطاقة. أما عن قدرات المشاريع فستكون كالتالي:

مشروع هايڤيلد للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميجاوات في منطقة مبومالانجا

مشروع بالاديوم للطاقة الشمسية 1 بقدرة 240 ميجاوات في منطقة ليمبوبو

مشروع كوبر للطاقة الشمسية 1 بقدرة 240 ميجاوات في منطقة ليمبوبو

مشروع فاناديوم للطاقة الشمسية 1 بقدرة 150 ميجاوات في منطقة ليمبوبو

مشروع أنديرستيبورت للطاقة الشمسية 1 بقدرة 220 ميجاوات في منطقة الشمال الغربي

مشروع أنديرستيبورت للطاقة الشمسية 2 بقدرة 190 ميجاوات في منطقة الشمال الغربي

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات التنفيذ واتفاقيات شراء الطاقة مع وزارة الموارد المعدنية والطاقة بدولة جنوب إفريقيا وشركة ESKOM خلال الأشهر الثمانية المقبلة، يليها بدء أنشطة التطوير والبناء.

تساهم هذه المشاريع عند تشغيلها في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات تصل لحوالي 3.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير حوالي 6500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاءات والتشغيل. تخطط إنفنيتي باور أيضًا لزيادة استثماراتها المجتمعية في جنوب إفريقيا، حيث استثمرت بالفعل أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المجتمعات المحلية عبر عملياتها في جنوب أفريقيا والسنغال ومصر.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الهام، قال السيد/محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: "لقد كانت إنفنيتي باور من أهم الداعمين والشركاء لمسيرة تحول جنوب أفريقيا للاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة النظيفة والأقل تكلفة لما يقرب من عقد من الزمان. واليوم، وبعد فوزنا بهذه المشروعات الهامة، رسخت إنفنيتي باور مكانتها في البلاد، مع تأكيد التزامها بإمداد جنوب أفريقيا بطاقة متجددة ومستدامة تدعم نموها المستقبلي"

وأضاف منصور: "ستكون جنوب أفريقيا من أهم الدول مساهمة في تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تطوير 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2030، مستهدفين إمداد القارة بالطاقة التي تحتاج إليها. إننا نتطلع للتعاون مع شركائنا في بيلي جرين للطاقة، لتوليد 1.28 جيجاوات من الطاقة الشمسية، حيث نستفيد من خبراتنا المشتركة في تنفيذ ذلك"

أضاف المهندس/ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لإنفنيتي باور: "نتطلع لإقامة هذه المشاريع بسرعة والمساهمة في زيادة إمدادات الطاقة في جنوب أفريقيا. إنّ سجلنا الحافل في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية يتحدث عن نفسه، هذا بالإضافة لالتزامنا بالاستثمار في تنمية المجتمعات المحلية التي نعمل بها في جنوب إفريقيا. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لشريكنا، شركة بيلي جرين للطاقة، حيث سنواصل خلال الفترة القادمة توطيد علاقتنا المثمرة معهم"

من جانبه، قال السيد/جيكي راوليكا، الرئيس التنفيذي لشركة بيلي جرين للطاقة: "إنّ هذا الإنجاز يعد شهادة على قوة الشراكة التي تجمع بين شركتين من أكبر وأهم الشركات المستقلة المنتجة للطاقة في أفريقيا. بالتعاون مع إنفنيتي باور نحن فخورون بتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة في أفريقيا، من خلال إمداد شبكة الطاقة الوطنية في البلاد بطاقة مستدامة يعتمد عليها، والمساهمة في بناء ورفع قدرات المجتمعات المحلية عبر خلق المزيد من فرص العمل وتطوير المهارات. إنّ هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا المشترك بتطوير حلول الطاقة المتجددة التي تعود بالنفع على جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية ككل":

نبذة عن «إنفنيتي باور»

«إنفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الإستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاواط في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية الى اكثرمن 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الإجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات حول «إنفنيتي باور» ومحفظة مشاريع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة يرجى زيارة www.weareinfinitypower.com

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