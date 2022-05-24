إحدى فلل في دبي هيلز في شارع الأحلام بيعت مقابل 128 مليون درهم إماراتي

دبي : أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن إبرامها صفقة بقيمة 128 مليون درهم إماراتي لفيلا خاصة في دبي هيلز غروف في "شارع الأحلام"، مما جعلها الأعلى قيمة حتى الآن خلال هذا العام. وتمتد الفيلا الفاخرة الجديدة وغير المسكونة على قطعة أرض مساحتها 42518 قدم مربع بمساحة مبنية تبلغ 34113 قدم مربع، وتتضمن سبع غرف نوم إلى جانب غرف للتسلية والترفيه وصالة للرياضة ومنتجع صحي وسينما ومسبح وتراس خارجي، بالإضافة إلى ملعب للجولف وبحيرات، وتمتاز بتصميمها الحديث والكلاسيكي وبإطلالاتها الخلابة على وسط المدينة. وقد أدرجت الفيلا خارج السوق وتم بيعها في غضون شهر فقط من تاريخ العرض.

ويتضمن "شارع الأحلام" المغلق في مجمع دبي هيلز غروف بمنطقة دبي هيلز 26 فيلا، ويعتبر من الوجهات المفضلة لسكان المدينة الأكثر ثراءً، حيث تقدر قيمة الفلل فيه حاليًا بنحو 100 مليون درهم إماراتي. وقد تم بيع الفلل للمالكين بعد إنجاز المرحلة الأولى من عملية البناء، وذلك من أجل تصميمها وتأثيثها وفقًا لأذواقهم، ما ساهم في ظهور أساليب معمارية داخلية متنوعة. وقد باعت شركة لوكسبيتات سوثبيز فيلا تسمى "شجرة الحياة" في دبي هيلز خلال العام الماضي مقابل 103 ملايين دراهم إماراتي.

أبرمت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي صفقة البيع بالنيابة عن البائع والشاري، حيث مثل رينيت شاه، كبير مستشاري العقارات العالمية في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال الشاري، وعلق قائلًا: "كان الشاري يبحث عن فيلا جديدة مفروشة بالكامل للانتقال إليها على الفور، وقد وجد في هذه الفيلا التي تتميز بتشطيباتها النهائية الفاخرة وتفاصيلها الدقيقة من حيث التأثيث والتصميم الحديث عالي الجودة مع المظهر الكلاسيكي، طلبه وتفضيلاته". وأضاف: "لقد ساهمت المناظر الخلابة المطلة على ملعب الجولف ووسائل الراحة والخصوصية والطابع الترحيبي والألوان المحايدة والمميزة بجذب الشاري وحثه على شراء العقار على الفور".

رينيت شاه، كبير مستشاري العقارات العالمية في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال: يعد من النادر حاليًا العثور على فلل جديدة فخمة ومفروشة بالكامل وجاهزة للسكن الفوري في سوق دبي بسبب العرض المحدود، لذا تعتبر دبي هيلز واحدة من المناطق القليلة في دبي التي تقدم فلل جديدة وبمواصفات عالية الجودة. وقد سجلت المنطقة مبيعات تجاوزت 3 مليارات درهم خلال هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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حول لوكساباتيت سوثبيز إنترناشونال ريالتي

يقع مقر شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي العقارية في دبي، وتركز على مبيعات وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفاخرة، والاستثمارات المؤسسية، وتطوير المشاريع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تديرُ لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي شراكات التسويق والمبيعات لِلعلامة LUXHABITAT في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، وهي شركة تسويق وتقنية عقارية يقودها التصميم.

معًا، نحن الآن أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلنا أول شركة وساطة عقارية فاخرة في السوق اليوم. نركز على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزر جميرا وملاعب جميرا للجولف والمروج والبحيرات والمرابع العربية بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل لو ريف، برج إندكس، الستة أبراج، برج خليفة، سلسلة فنادق The Address، وَغيرها الكثير من المعالم السياحية البارزة في إمارة دبي.

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