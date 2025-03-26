السنة المالية 2024 (مليون دولار أمريكي) * السنة المالية 2023 (مليون دولار أمريكي) * التغيير (%) الإيرادات 4,507 3,936 %14.5 الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 711 606 %17.4 الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 404 333 %21.4 صافي الأرباح 128 50 %152.8 ربحية السهم (سنت) 1.25 0.49 %155

الأرقام في هذا الاعلان مقربة وبالدولار الامريكي

أبوظبي - أعلنت شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي المالكة والمشغلة لمجموعة متنوعة من الشركات والمستثمر طويل الأمد في شركات إقليمية وعالمية، اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، محققةً صافي أرباح بقيمة 128 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 1.25 سنتاً للسهم الواحد. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية (EBIT) بنسبة 21.4% لتصل إلى 404 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 4,507 مليون دولار أمريكي.

وأوضح السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي جلوبال: "لقد كان العام الماضي عاماً حافلاً بالنجاحات لشركة أجيليتي جلوبال. وقد دخلنا مرحلة جديدة من النمو في مايو 2024، مع إدراج شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكثر الأسواق الإقليمية حيوية وتطوراً. كما اتخذت أكبر ثلاث شركات تشغيلية لدينا - مينزيز للطيران، وترايستار، وأجيليتي للمجمعات اللوجستية - خطوات مهمة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق من خلال تعزيز حضورها الجغرافي واستقطاب عملاء جدد. كذلك، سجل قطاع الاستثمارات لدينا زيادة في القيمة الدفترية لمحفظتنا الاستثمارية خلال العام 2024، مدفوعاً بارتفاع سعر سهم أكبر استثماراتنا، شركة دي إس في (DSV)، عقب إعلان خطتها للاستحواذ على شركة دي بي شينكر. مما يجعل دي إس في أكبر شركة شحن ومزود للخدمات اللوجستية في العالم."

توزيع الأرباح

في ديسمبر 2024، وزعت الشركة أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 65 مليون دولار أمريكي. وتماشياً مع توجيهات الشركة فقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتوزيع مبلغ 65 مليون دولار أمريكي كأرباح نقدية ايضاً عن عام 2024، وسيتم رفع هذه التوصية إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها. وبذلك يكون اجمالي الأرباح النقدية لعام 2024 هو 130 مليون دولار أمريكي.

أداء السنة المالية 2024

الشركات المملوكة والمدارة

في السنة المالية 2024، بلغ إجمالي الأرباح المجمعة قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT) للشركات المملوكة والمدارة من قبل أجيليتي جلوبال 391 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 698 مليون دولار أمريكي، وبلغت الإيرادات 4.5 مليار دولار أمريكي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 13.7% و13% و15% على التوالي، مقارنة بعام 2023.

قطاع خدمات الطيران – شركة مينزيز للطيران

بلغت إيرادات شركة مينزيز للطيران في عام 2024 حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، مسجلة نمواً بنسبة 20% مقارنة بعام 2023. وكان هذا النمو مدفوعاً بالنمو من العمليات الجديدة، والتي شملت الاستحواذ على شركة في البرتغال، والحصول على سبعة تراخيص جديدة في إسبانيا، والتوسع في صربيا، وافتتاح منشأة شحن جديدة في بنغالور- الهند، إلى جانب عمليات جديدة في مواقع أخرى حول العالم.

وفي الفترة نفسها، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) بمقدار 20%، وقد شمل هذا نمو في معظم قطاعات العمل الرئيسية وخطوط الخدمات.

كما نجحت الشركة خلال عام 2024 في تجديد عقودها مع عدد من العملاء الرئيسيين؛ وفازت بمنشأة شحن حديثة في مطار غرب سيدني؛ وأطلقت برنامج الشحن الجديد (MACH) في 20 مطاراً حول العالم.

حتى الآن، حققت مينزيز للطيران بداية قوية لعام 2025مع نمو واضح في خدمات المناولة الأرضية والشحن والتزويد بالوقود عبر شبكتها التي تغطي 300 مطار في 65 دولة.

الخدمات اللوجستية للوقود – ترايستار

قدمت شركة ترايستار، الشركة اللوجستية المتكاملة لخدمات الوقود، أداءً قوياً خلال عام 2024. وحققت إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.8%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 255 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب 152 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 16.8% و29.7% على التوالي، مقارنة بعام 2023.

وقد جاء هذا النمو في الإيرادات مدفوعاً بشكل أساسي بإطلاق أعمال الشركة الجديدة لبيع الوقود بالتجزئة في سريلانكا، حيث حصلت ترايستار على ترخيص لتشغيل 150 محطة وقود تحمل علامة "شل" التجارية لمدة 20 عاماً.

تتمتع مجموعة ترايستار بفرص نمو واعدة، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية. والتي تتركز بشكل رئيسي في قطاعات النقل البحري وتخزين الوقود.

العقارات الصناعية – أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)

أعلنت أجيليتي للمجمعات اللوجستية ( (ALP- الشركة الرائدة في مجال تطوير مجمعات المستودعات ومرافق الصناعات الخفيفة، عن إيرادات بلغت52 مليون دولار أمريكي وأرباح قبل الفوائد والضرائب بلغت 67مليون دولار أمريكي، متضمناً الربح من اعادة تقييم العقارات الاستثمارية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. واذا تم استبعاد قيمة هذا الربح من اعادة التقييم في الفترتين المقارنتين، فإن الأرباح قبل الفوائد والضرائب تكون قد نمت بنسبة 25%.

ويساهم الطلب المتزايد على مستودعات التخزين عالية المستوى - في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات النمو السريع - في تعزيز نمو الشركة، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وخلال عام 2024، باشرت الشركة بأعمال البناء في مجمع جدة اللوجستي الذي أُعلن عنه سابقاً. كما أعلنت أجيليتي للمجمعات اللوجستية - السعودية عن تطوير مساحة إضافية تزيد عن 100 ألف متر مربع من المستودعات في الرياض. وتواصل الشركة البحث عن فرص جديدة في الأسواق التي تعمل بها، إضافة إلى أسواق محتملة جديدة.

قطاع الاستثمارات

تمتلك أجيليتي جلوبال حصص ملكية - غير خاضعة لسيطرتها المباشرة - في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. وبلغت القيمة الدفترية لتلك الحصص في 31 ديسمبر 2024، نحو 5.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها حوالي 815 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023. وتعد كل من دي اس في (DSV) وريم مول أكبر الاستثمارات في هذا القطاع.

دي أس في (DSV)

هي شركة خدمات لوجستية مقرها كوبنهاغن - الدانمارك، ومن المتوقع أن تصبح الشركة الأولى عالمياً في الشحن والخدمات اللوجستية بمجرد إتمام استحواذها على شركة دي بي شينكر الألمانية. وتمتلك أجيليتي جلوبال حالياً 19.3 مليون سهم من دي اس في، ما يجعلها من أكبر المساهمين فيها.

ريم مول

أجيليتي جلوبال مستثمر في ريم مول الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي. ويتكون استثمارها من حصة في رأس المال ودين قابل للتحويل. بدأ المركز التجاري باستقبال روّاده في فبراير 2023، وتم افتتاحه رسمياً في مايو 2024. وحتى الآن، تم تشغيل 194 وحدة تجارية، وتم التعاقد على ما يقرب من 80% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن افتتاح المزيد من المتاجر خلال الأشهر المقبلة. ويُعد ريم المول أحد أوائل المراكز التجارية في المنطقة، التي تقدم منظومة تجارة متكاملة متعددة القنوات، تشمل مزايا رقمية متطورة وإمكانات التجارة إلكترونية والخدمات اللوجستية، وتوحد كافة خدمات المستهلك وخدمات التجزئة تحت مظلة واحدة لضمان تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.

ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي جلوبال للسنة المالية 2024

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي.

• ارتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.4% ليبلغ 711 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح 15.8%.

• ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 21.4% لتبلغ 404 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح 9%.

• بلغ صافي الربح 128 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.25 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد.

• تتمتع أجيليتي جلوبال بميزانية عمومية قوية، بإجمالي أصول يبلغ 11.8 مليار دولار أمريكي واجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم يبلغ 5.6 مليار دولار أمريكي. وتشكل أكبر استثمارات أجيليتي جلوبال، وهي شركة دي اس في، نحو 35% من إجمالي الأصول.

• بلغ صافي الدين (باستثناء التزامات الإيجار) 2.5 مليار دولار أمريكي. معظم الدين ناتج عن اتفاقية التحوط الممولة للمحافظة على قيمة حصة الشركة في دي اس في.

• بلغ التدفق النقدي التشغيلي لعام 2024 ما قيمته 627 مليون دولار أمريكي، وصافي النفقات الرأسمالية والاستثمارات 197 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. كما تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، إحدى أكبر ثلاثة وكلاء شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. لأجيليتي جلوبال حضور عالمي في 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 60,000 موظفاً. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

-انتهى-

#بياناتشركات