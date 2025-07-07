شقة البنتهاوس المُباعة هي أكبر شقة تم بيعها في دبي حتى الآن خلال هذا العام

عملية البيع هذه تؤكد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع العقارات الصحيّة سريع النمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن بيع "المطلّ"، شقة البنتهاوس الأبرز في أكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم والتي تقدم تجربة معيشية تُعنى بأدق التفاصيل ومفهوماً جديداً ورائداً في قطاع الضيافة بجوار مركز دبي المالي العالمي. وقد تم تصنيف هذه الوحدة السكنية فائقة الفخامة والتي تم بيعها مقابل 125 مليون درهم إماراتي من بين أفضل 10 شقق قيمةً تم بيعها في دبي في عام 2025، مما يؤكد الاهتمام الكبير لدى المستثمرين العالميين في مشروع أكالا.

ويمتد المطلّ على طابقين في الجزء العلوي من أحد برجي أكالا التوأمين بارتفاع 220 متراً، ويوفر إطلالات بانورامية غير محجوبة على برج خليفة ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة زعبيل. ويضم المطلّ ست غرف نوم، كما يتميز بعدد من معالم التصميم المبتكرة، بما في ذلك الغرفة الكبرى الواسعة التي تستعرض أجمل الإطلالات، بالإضافة إلى الأجنحة العامة والخاصة، ومعرض فني وتراس على السطح مع مسبح خاص وجاكوزي.

وتبلغ مساحة المطلّ أكثر من23,000 قدم مربع، وهو أكبر من أي شقة تم بيعها على الإطلاق في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها أيضا أكبر شقة تم بيعها في دبي حتى الآن خلال هذا العام.

ويقع مشروع أكالا الذي تبلغ كلفته5 مليارات درهم إماراتي بين برج إندكس وأبراج سنترال بارك، ويرتكز على نظام بيئي دقيق للصحة والعافية يدمج بين عناصر التشخيص الطبي المتقدم والعلاجات الأدائية ومرافق الضيافة الاستثنائية لتقديم نتائج صحية قابلة للقياس.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "جاء مشروع أكالا باعتباره أكثر المساكن الصحيّة تقدماً على مستوى العالم، ويؤكد هذا البيع قوة الطلب على فئة جديدة كليّاً من العقارات، وهو مفهوم مقصود وذكي ويركز على الرفاهية والعافية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة العالية لشقة البنتهاوس هذه، والتي تعتبر نادرة في قطاع العقارات غير المطلة على واجهة بحرية، تشير إلى مدى تميّز موقع أكالا وجودة المنتج المقدّم ومكانة العلامة التجارية".

وتشتمل المساكن البالغ عددها 534 تحت علامة أكالا التجارية، بالإضافة إلى الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم والواقع في نفس المجمّع، على ميزات صحيّة مدمجة، بما في ذلك أنظمة تنقية الهواء والماء المتقدمة، والتحكم في المناخ الداخلي ودرجات الإضاءة بما يتناسب مع الساعة البيولوجية في جسم الإنسان، وأنظمة النوم العضوي. وتمتد المرافق المشتركة على مساحة تزيد عن 13,000 متر مربع وتشمل مركزا طبياً حديث ومنتجعاً صحيا ونادي لياقة بدنية عالي الأداء واستوديوهات خاصة، بالإضافة إلى سبا أكالا الصحي.

وتقدم أكالا كذلك مجموعة واسعة من الخدمات ووسائل الراحة التي ترتقي بمستوى تجربة العافية إلى أبعد الحدود، بما في ذلك خدمات الضيافة التي تستفيد من ميزة الذكاء الاصطناعي، وخدمات الكونسييرج المتخصصة، والعديد من البرامج الخاصة بالعلاجات المنزلية وتخطيط الوجبات الصحية. وسيتم في أكالا تطبيق معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من المستوى الذهبي ومعايير شهادة (WELL) من المستوى الفضي، وتعدّ الأولى من نوعها عالمياً من حيث المساكن التي تقدم تجربة معيشية تُعنى بأدق التفاصيل الصحيّة تحت علامة أكالا التجارية.

جديرٌ بالذكر أن الأعمال الإنشائية في أكالا ستبدأ في عام 2026 ومن المتوقع انتهاؤها بحلول نهاية 2029.

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نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن تسعة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها إلى السوق الاسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com