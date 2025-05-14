كوالالمبور، ماليزيا - نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار أمريكي عبر أربع آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهراً على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي:

4.65 % لـ 485 مليون دولار أمريكي لشهر؛ 4.40 % لـ 310 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ 4.42 % لـ 285 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر؛ و 4.40% لـ 160 مليون دولار أمريكي لـ 12 شهر.

يُمثل إتمام إصدار صكوك الهيئة قصيرة الأجل بنجاح اليوم، المزاد الثامن لهذا العام حتى تاريخه، بإصدارات إجمالية بلغت 8.21 مليار دولار أمريكي موزعة على 24 سلسلة صكوك بآجال متفاوتة.

وشهد المزاد عطاءً تنافسيًا بين الوكلاء الأساسيين والمستثمرين عالميًا، مع سجل طلبات قوي للغاية بلغ 2.65 مليار دولار أمريكي، مما يمثل متوسطًا قويًا ومستقرًا لنسبة العرض إلى التغطية بنسبة 214 %.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: " تُمثل صفقة اليوم إنجازًا تاريخيًا ومحوريًا آخر للهيئة، حيث نجحنا في طرح أربع آجال استحقاق مختلفة - شهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرًا - لأول مرة في مزاد واحد. تُؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الهيئة الراسخ بتوفير مرونة وعمق أكبر في مجال إدارة السيولة قصيرة الأجل عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتنامية والمتطورة للمؤسسات المالية الإسلامية عالميًا.".

شهد المزاد طلبًا كبيرًا على جميع الآجال الأربعة، على الرغم من التقلبات المستمرة في أسواق أسعار الفائدة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل قصير الأجل في ظل تشديد أوضاع السيولة. وظلت شهية المستثمرين قوية، مدعومة بتجدد الرغبة في المخاطرة، عقب الإعلان المشترك بين الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية.

تجاوزت معنويات السوق الإيجابية التوقعات، ووفرت خلفية إيجابية للإصدار. ومع استمرار استقرار أوضاع السوق، تظل الهيئة مزودة موثوقة بها لأدوات إدارة السيولة الإسلامية عالية الجودة لمجتمع التمويل الإسلامي العالمي.."

يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

الاستفسارات الإعلامية:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)

هاتف: +60(3) 2170 5000

فاكس: +60(3) 2170 5111

بريد إلكتروني: corpcomm@iilm.com؛ info@iilm.com

الموقع الإلكتروني: http://www.iilm.com

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