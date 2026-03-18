تزايد إقبال الشركات والأفراد على ويو بنك ليكون بنكهم الرئيسي مع ارتفاع ودائع العملاء إلى 57 مليار درهم إماراتي

"ويو" يتصدر البنوك الأكثر تفضيلاً في دولة الإمارات عبر مختلف الشرائح، محققاً أعلى نتائج في مؤشر صافي ترويج العملاء بواقع 75 نقطة لخدمات الأعمال و76 نقطة لخدمات الأفراد

الميزانية العمومية القوية ومعدل الربحية المتميز وقاعدة المساهمين الراسخة تعزز مرونة البنك وتدعم تركيزه على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن ويو بنك ش.م.ع عن تسجيل أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025، مدفوعاً باستمرار إقبال العملاء وتوسع منصته المصرفية الرقمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وسجل البنك في العام الثالث من العمليات التشغيلية إيرادات بلغت 1.245 مليار درهم إماراتي بزيادة سنوية قدرها 55%، إلى جانب صافي أرباح بلغ 622 مليون درهم إماراتي بارتفاع نسبته 57%.

وأصبح ويو بنك البنك الرئيسي لعدد متزايد من الشركات والأفراد والعائلات في دولة الإمارات خلال العام، وهو ما انعكس في تسجيل المعدلات الأعلى في القطاع المصرفي الإماراتي على مؤشر صافي ترويج العملاء، الذي بلغ 75 نقطة لخدمات الأعمال و76 نقطة لخدمات الأفراد. ويتوافق هذا النجاح مع الجهود المستمرة للبنك في دعم عملائه وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وبلغت الميزانية العمومية للبنك 61 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 64% على أساس سنوي؛ في حين تجاوزت ودائع العملاء 57 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 66%. ويعكس هذا النمو متانة نموذج أعمال ويو بنك وزيادة ثقة العملاء بخدماته، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل مساهميه الاستراتيجيين، وهم "القابضة" (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وإي آند، وبنك أبوظبي الأول. كما شهدت أنشطة الإقراض نمواً ملحوظاً مدفوعة بالإقبال على حلول تمويل سلاسل التوريد والقروض لأجل، إضافة إلى توسيع مجموعة التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد تطور ويو بنك إالى منصة مالية رقمية متكاملة تقدم خدمات مصرفية شاملة.

وفي هذا الإطار، قال منصور الملا، رئيس مجلس الإدارة: "تؤكد هذه النتائج القوية التزامنا بتمكين الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ودعم طموحات الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة. ويعكس نمو ويو مستوى الثقة التي اكتسبناها، مع اختيار عدد متزايد من العملاء للبنك كشريك مصرفي رئيسي وإسناد جزء أكبر من حياتهم المالية إلينا. كما توفر قوة ميزانيتنا العمومية أساساً متيناً لمواصلة خدمة عملائنا والاستثمار في مستقبل يركز على تلبية احتياجاتهم المالية المتطورة".

خدمة الشركات والعائلات في مختلف أنحاء دولة الإمارات

واصل ويو بنك خلال عام 2025 تركيزه على قطاع الأعمال، ليصبح أحد البنوك الرائدة في خدمة واحدة من أكبر وأكثر قواعد الشركات تنوعاً في دولة الإمارات. وواصل البنك تطوير قدراته لدعم الشركات في تحسين إدارة مواردها المالية وتسريع نموها، من خلال حلول ائتمانية تشمل تمويل سلاسل التوريد، وتمويل نقاط البيع، وبطاقات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التكامل العميق مع منصات المحاسبة والضرائب. وفي عام 2025 وحده، قدمت منصة تمويل سلسلة التوريد الرقمية بالكامل لدى ويو بنك تمويلاتٍ بقيمة تتجاوز مليار درهم إماراتي. وبذلك، أصبح ويو بنك الشريك المصرفي الرئيسي لأكثر من 120,000 شركة، انطلاقاً من هذا التركيز على حلول الإدارة المالية السلسة وأدوات الائتمان والنمو.

كما شهدت خدمة "ويو للأفراد" نمواً قوياً، حيث اختار أكثر من 270 ألف فرد "ويو" كبنكهم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت العائلات محوراً رئيسياً في استراتيجية البنك خلال عام 2025، حيث أطلق ويو بنك خدمات "ويو للعائلة" في الربع الأخير من العام، وهي منصة مصرفية متكاملة لمساعدة العائلات على التخطيط المالي المشترك وإدارة إنفاقها وتنمية أموالها. وتوفر هذه المنصة مستويات عالية من الشفافية، وتدعم اتخاذ القرارات المالية وتعميق التثقيف المالي، إضافة إلى شمولية إدارة الأموال داخل العائلة بحيث يشترك بها الأطفال وأفراد العائلة الممتدة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من إطلاقها، اعتمدت أكثر من 10,000 عائلة خدمات "ويو للعائلة " لتكون منصتهم الرئيسية لإدارة مواردهم المالية وزيادتها. أما على صعيد الأفراد، فقد عززت مبادرة تحويل الرواتب التي يقدمها ويو بنك نموذج تقاسم القيمة مع العملاء، مما شجّع حوالي 25% من العملاء على تحويل رواتبهم إلى منصة ويو.

وواصل ويو بنك طوير منصته التشغيلية لتحسين تجربة العملاء من خلال تسريع معالجة الطلبات، إلى جانب تعزيز قدرات الحوكمة لدعم التوسع الآمن والارتقاء بمستويات المرونة التشغيلية.

من جانبه، قال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك: "فخورون بالإنجازات التي حققناها في عام 2025، خاصةً وأنها تؤكد مدى التزامنا بخدمة العملاء في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتزويدهم بالتحليلات والحلول اللازمة لتمكينهم من تأمين الاستقرار المالي. واستناداً إلى نتائجنا المالية ومؤشر صافي نقاط الترويج، فقد نجحنا خلال ثلاث سنوات فقط في بناء أحد البنوك الرقمية الأكثر ربحية وموثوقية في المنطقة. ويسرنا أن نشهد إقبال مزيد من العملاء على ويو بنك ليكون الشريك المصرفي الرئيسي في تعاملاتهم، لا سيما أن منصتنا الرقمية تتمتع بالمرونة اللازمة لمعالجة تحدياتهم المباشرة بالتوازي مع دعم تحقيق أهدافهم البعيدة، جنباً إلى جنب مع الميزانية العمومية الاستثنائية للبنك التي تمنحه القدرة على مواجهة التقلبات، مع مواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات اللازمة لدعم العملاء. وبهذه المناسبة، نتوجّه بالشكر الجزيل إلى عملائنا لاختيارهم ويو بنك، ونؤكد على التزامنا بدعم خططهم للنمو على المدى البعيد".

التخطيط للمستقبل: نظرة على عام 2026

يواصل ويو بنك تركيزه على استثمار الفرص التي يحملها عام 2026، ويواظب على تطوير سلسلة من المنتجات والخدمات المبتكرة لتعزيز مرونة عملياته التشغيلية، ودعم العملاء في تحقيق طموحاتهم، ودفع عجلة النمو المستدام في ضوء التغييرات المستمرة في البيئة التشغيلية. وتشمل هذه العروض:

عرض الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

يعمل ويو بنك على تطوير خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإطلاقها خلال عام 2026 في حال الحصول على موافقات الجهات التنظيمية. ويعتزم البنك تقديم هذه الخدمات ضمن منصة رقمية مبسّطة، تمكّن الأفراد والشركات من إدارة أموالهم وتنميتها بما يلائم مبادئهم الخاصة. وحرص ويو بنك في هذا الإطار على التواصل مع شريحة من العملاء في عدة قطاعات ليضمن تطوير هذه الخدمات خصيصاً من أجل تلبية احتياجاتهم ودعم طموحاتهم البعيدة، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

الارتقاء بخدمات الأعمال القائمة على القطاعات

يعتزم ويو بنك مواصلة توسيع قدراته التي تتيح للشركات إجراء معاملات أكثر سلاسة عبر مختلف مراحل التعامل والتواصل والتنسيق، بما يشمل زيادة تركيز البنك على قطاعات محددة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمأكولات والمشروبات، والتجارة، والخدمات الرقمية. وتضمن هذه القدرات المحسّنة تسهيل تكامل الشركات مع المنصات الرقمية، واستخلاص نتائج أفضل من استخدام البيانات، ودعم اتخاذ القرارات وتنفيذ خطط النمو.

توسيع خدمات ويو للعائلة لدعم الأهداف العائلية طويلة المدى

سيشمل حساب ويو للعائلة خال عام 2026 مزايا جديدة تدعم العائلات في تحقيق أهدافها المالية طويلة المدى، بما فيها حلول لإدارة الثروات تضيف جانب التخطيط المالي طويل المدى إلى بيانات العرض التي يقدمها ويو للعائلة. وفي إطار هذه الخطة أيضاً، سيستمر البنك في تحسين مستويات الشفافية، وتعزيز التثقيف المالي لجميع أفراد العائلة، ودعم الأهداف العائلية مثل التعليم والسكن والتقاعد.

تطوير تجارب مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي

يركز ويو بنك على توسيع قدراته القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات وتجارب أكثر تخصيصاً للعملاء. فالظروف المحيطة بالأفراد متفاوتة للغاية على الرغم من تشابه العديد من احتياجاتهم المالية، وهُنا يتيح الذكاء الاصطناعي تخصيص المنتجات والإرشادات والتجارب بما يناسب حالة كل عميل، مع الالتزام بالحوكمة السليمة وحماية خصوصية العملاء وضمان أعلى معايير الأمان.

وبدوره، قال براكاش سونكارا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى ويو بنك: "يعكس الأداء المتميز لويو بنك ومحفظة استثماراته متانة نموذج الأعمال الذي يعتمده وفاعليته العالية، إلى جانب الأسلوب المنضبط في تطبيقه. وقد حققنا هذه الإنجازات القياسية خلال ثلاث سنوات فقط، مع تسجيل نمو مستقر في ميزانية البنك العمومية، مما يؤكد بوضوح نهجنا المسؤول في توسيع خدماتنا وتحويل ويو بنك من مؤسسة مالية رقمية إلى أحد البنوك الرئيسية".

وحقق ويو بنك خلال السنة المالية 2025 إنجازات مميزة، تمثّلت في تعزيز حضوره وأثره بين العملاء، وتحسين قدراته في مجاليّ الامتثال وإدارة المخاطر، والاستثمار في تطوير منصته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية للمستقبل. وفي هذه المحطة المفصلية، يتوجه ويو بنك بالشكر إلى العملاء والشركاء والمساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمرين، مؤكداً التزامه بمواصلة تطوير إمكاناته ومنتجاته، وتعميق شراكاته، لتمكين العملاء والشركات في دولة الإمارات من تحقيق النجاح على المدى البعيد.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع:

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم القابضة (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

وبصفته منصة الخدمات المالية الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة، يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى أهدافهم المالية.

