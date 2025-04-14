إكمال وتسليم أكثر من 7,600 منزل في الجادة حتى الآن، مع خططٍ لإكمال 1,600 منزل جديد خلال هذا العام

يمتاز المجمع بواجهة البناء المبتكرة الشبيهه بالشاشة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة:– باشرت أرادَ مؤخراً بتسليم 120 منزلاً جديداً في الجادة بعد إكمال "ذا غيت"، المجمّع السكني الفاخر المكوّن من بنايتين على مدخل الوجهة العصرية المتكاملة متعددة الاستعمالات والبالغة قيمة مبيعاتها الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي في قلب الشارقة الجديدة.

وتقدّم "ذا غيت" خياراتٍ سكنية متنوّعة من الشقق الفاخرة المكوّنة من غرفة نوم، وغرفتين، وثلاث غرف، والتي تم تجهيزها بتقنيات المنازل الذكية من أرادَ. هذا، وقد تم إكمال البنايتين بحلول نهاية عام 2024، ويجري حالياً تسليم المنازل للمالكين الجُدد، حيث سيتمتعون بأفضل التصاميم الحديثة وأجود المرافق الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية. كما وسوف يستفيد السكان كذلك من سهولة الدخول والخروج من وإلى الجادة وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي للمجمّع السكني على مدخل الجادة، حيث لا تبعد منازلهم عن مجمّع مدار الترفيهي سوى دقائق قليلة سيراً على الأقدام.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "لقد بلغ عدد سكان الجادة حتى هذه اللحظة أكثر من 20,000 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الحضرية تطوراً ونمواً وشعبية على مستوى الخليج". وأضاف: "نعمل حالياً على إستكمال المزيد من الأبنية والمجمّعات السكنية الفاخرة في الحي الإبداعي بالجادة، بما في ذلك فندق فيدا الجادة وفيدا رزيدنسز الجادة، حيث سيتم تسلميها قبل نهاية هذا العام".

ويمتاز مجمّع "ذا غيت" السكني بموقعه المميز على مدخل الجادة، مما يسهل على المقيمين فيه الدخول والخروج منه وإليه، كما لا يبعد سوى دقائق قليلة سيراً على الأقدام من مجمّع مدار للترفيه العائلي ومدار مول المرتقب. ويستفيد السكان فيه من رحابة المساحات الخضراء والمرافق المحيطة التي تم تصميمها لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، والتي تتضمن منطقة مغامرات للأطفال، ونادي لياقة خارجي، ومسار مخصص للجري وركوب الدراجات الهوائية.

كما ينفرد مجمّع "ذا غيت" بواجهة بناء مبتكرة شبيهه بالشاشة، مع تصميم متطور يعمل على تحسين نفاذ الضوء الطبيعي مع إمكانية الاستفادة من تقنيات عرض الوسائط المتعددة الدقيقة، مما يخلق معلم جذبٍ بصري مميز على مدخل الجادة.

ومع إكمال المنازل الجديدة البالغ عددها 120 في مجمّع "ذا غيت" السكني، يصبح العدد الإجمالي للوحدات التي تم تسليمها في أرادَ أكثر من 10,000 منزل في مجتمعات الشركة منذ إنطلاق أعمالها قبل ثمانية أعوام. وحتى هذه اللحظة، فقد سلمت الشركة أكثر من 7,600 منزل في الجادة فقط، مع خططٍ لتسليم 1,600 منزل آخر خلال هذا العام.

ومطلع هذا العام، أطلقت أرادَ مجمّع صفا السكني الفاخر في الجادة وبإجمالي 660 منزلاً ذكياً ضمن خمسة مباني في ويست بوليفارد بالجادة؛ الشارع التجاري المزين بالأشجار على الجانبين مع باقةٍ متنوّعةٍ من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية.

جديرٌ بالذكر أن الجادة تمتد على مساحة تزيد عن 24 مليون قدم مربع، وسوف تساهم عند اكتمالها بتغيير المشهد الحضري في الإمارة. وتضم هذه الوجهة العصرية بين جنباتها باقةٍ كبرى من الأحياء السكنية ومراكز التجارة والتسوّق ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والمراكز الصحية وميداناً للمكاتب والشركات، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر منسّق وصديقٍ للمشاة.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أربعة مجتمعات متكاملة في إمارة الشارقة – الجادة، ومَسار، ومنتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، ومساكن نَسمَة – بالإضافة إلى جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، وأرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، و W رزيدنسز بدبي هاربر، في إمارة دبي. كما وسعت أرادَ كذلك نشاطها إلى السوق الأسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب المتكاملة التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

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