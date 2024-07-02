الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تطوير، عن إطلاق مشروعها الجديد متعدد الاستخدامات بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي في قلب مدينة الرياض. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة. حيث يمتد المشروع على طريق الملك فهد ويشمل مرافق طبية، مكتبية، سكنية، وتجارية، في حين تعود ملكية المشروع لكل من "شركة تطوير" و"دله الصحية" و"دله العقارية" فيما تتولى شركة تطوير دور المطور الرئيسي للمشروع.

ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ حزام بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة تطوير، الأستاذ صالح عبد الله كامل عن شركة دله العقارية، الدكتور أحمد بابعير، الرئيس التنفيذي لشركة دله الصحية، والأستاذ بندر الحقيل رئيس الأصول العقارية للجزيرة كابيتال.

ويتميز المشروع بهيكله استراتيجية ستتم من خلال شركة "الجزيرة كابيتال" والتي ستقوم بإدارة الصندوق العقاري الاستثماري، و"دله الصحية" و"دله العقارية" كشركاء مستثمرين، اضافة لمعرفتهم الواسعة خاصة في القطاع الصحي. كما تم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، كمستشار للدراسة، مما يضمن أن كل جانب من جوانب المشروع مصمم لتلبية أعلى معايير الابتكار والاستدامة.

وقال الأستاذ حزام بن سلامه بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة تطوير: "من الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لنا في ابتكار التنمية الحضرية، حيث المبادرات التي تُشجِّع وتحتفي بجودة الحياة في المدن والذي يعد من أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واضافة المشاريع النوعية. والذي بدوره سيعكس من خلال العمل مع شركائنا في دله الصحية ودله العقارية، وسيضاف هذا المشروع لقائمة مشاريع (شركة تطوير) الريادية والتي كان آخرها الاستحواذ على ارض صناعية العروبة بقيمة تجاوزت 757 مليون ريال".

ويسعى المشروع إلى تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، من خلال توسيع خدمات الرعاية الصحية مع إثراء قطاع المكاتب بمساحات مكتبية مميزة وعصرية، اضافة لتصميم خيارات سكنية عالية الجودة لتوفير تجربة مميزة، ولتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات، مما يعزز رفاهية المجتمع ويساهم بشكل إيجابي في تنمية المنطقة.

عن شركة تطوير:

تعتبر شركة تطوير من رواد التطوير العقاري في المملكة، وقد قامت بتطوير العديد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة مثل "ليسن فالي" و"واجهة روشن" و"البوابة الاقتصادية" وغيرها بهدف إضافة قيمة فعالة إلى المجتمع والشركاء كما تسعى للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وتعزيز بجودة الحياة.

عن الجزيرة كابيتال:

تعد الجزيرة كابيتال الذراع الاستثماري لبنك الجزيرة، وتعمل تحت إشراف وترخيص هيئة السوق المالية السعودية (رقم 37-07076). وتتخصص في أعمال الأوراق المالية، حيث تقدم خدمات التعامل والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية.

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